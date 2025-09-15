Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài

Dinh dưỡng 15/09/2025 05:00

Đậu đỏ, một loại hạt quen thuộc trong nền ẩm thực Á Đông, không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn là một 'siêu thực phẩm' với vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Từ việc cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, đậu đỏ xứng đáng được thêm vào thực đơn hàng ngày của bạn.

Đậu đỏ, một loại hạt quen thuộc trong nhiều món ăn truyền thống của châu Á, không chỉ hấp dẫn bởi hương vị bùi béo mà còn là một kho tàng dinh dưỡng vô cùng quý giá. Ít ai biết rằng, loại hạt nhỏ bé này lại mang đến vô vàn lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, từ việc hỗ trợ tim mạch, kiểm soát đường huyết cho đến làm đẹp da.

Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của đậu đỏ đối với sức khỏe 

Đậu đỏ giúp trái tim khỏe mạnh: Đậu đỏ là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu. Khi cholesterol được kiểm soát, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và xơ vữa động mạch cũng sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, đậu đỏ còn chứa nhiều kali - một khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp, và magie - có tác dụng làm thư giãn các mạch máu, từ đó cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực lên hệ tim mạch.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả: Đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao, đậu đỏ là một lựa chọn tuyệt vời. Hàm lượng chất xơ cao trong đậu đỏ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng vọt đột ngột sau bữa ăn. Điều này giúp duy trì mức đường huyết ổn định, giảm gánh nặng cho tuyến tụy và hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường.

Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện vóc dáng: Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, đừng bỏ qua đậu đỏ. Chất xơ và protein trong đậu đỏ mang lại cảm giác no lâu, giúp bạn hạn chế cơn thèm ăn và giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày. Khi kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn, đậu đỏ có thể trở thành "trợ thủ đắc lực" giúp bạn đạt được vóc dáng mơ ước.

"Thần dược" cho làn da sáng khỏe: Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, đậu đỏ còn có công dụng làm đẹp đáng ngạc nhiên. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong đậu đỏ, đặc biệt là flavonoid, giúp chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da và bảo vệ da khỏi tác động của môi trường. Bên cạnh đó, các khoáng chất như kẽm và mangan cũng góp phần nuôi dưỡng làn da, giúp da trở nên mịn màng và tươi sáng hơn.

Lưu ý khi ăn đậu đỏ để đạt hiệu quả tốt nhất

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau khi ăn đậu đỏ:

Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều đậu đỏ có thể gây đầy hơi, chướng bụng do hàm lượng chất xơ cao. Tốt nhất là ăn với một lượng vừa phải, kết hợp với các thực phẩm khác trong bữa ăn.

Ngâm đậu trước khi nấu: Ngâm đậu đỏ qua đêm không chỉ giúp đậu nhanh mềm hơn mà còn giúp loại bỏ một số chất gây đầy hơi và khó tiêu.

Hạn chế thêm đường: Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe, đặc biệt là với người muốn giảm cân hoặc kiểm soát đường huyết, bạn nên hạn chế thêm đường khi chế biến các món từ đậu đỏ. Có thể thay thế bằng một chút mật ong hoặc đường ăn kiêng.

Bằng cách thêm đậu đỏ vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn không chỉ thưởng thức được món ăn ngon mà còn đang "đầu tư" cho một cơ thể khỏe mạnh và một làn da rạng rỡ.

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ là nguyên liệu quen thuộc, thường xuất hiện trong các bữa ăn hằng ngày. Nhưng liệu bạn đã biết hết các tác dụng của đậu đỏ đem lại cho sức khỏe chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   đậu đỏ Lợi ích của đậu đỏ đối với sức khỏe dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 16/5/2025, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, tài chính lên hương, giàu sang Phú Quý bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Ba 16/5/2025, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, tài chính lên hương, giàu sang Phú Quý bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tử vi thứ Ba 16/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 16/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 15/9/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Hai 15/9/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của tài xế xe bồn tông chết nữ sinh ở Hà Nội: Cố ý kéo lê nạn nhân, đi tù không phải lo đền bù

Lời khai 'lạnh người' của tài xế xe bồn tông chết nữ sinh ở Hà Nội: Cố ý kéo lê nạn nhân, đi tù không phải lo đền bù

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Sức khỏe của bé trai sống sót trong vụ thảm án tại Đắk Lắk tạm thời ổn định

Sức khỏe của bé trai sống sót trong vụ thảm án tại Đắk Lắk tạm thời ổn định

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Hy hữu người đàn ông 72 tuổi mắc 3 loại ung thư cùng lúc

Hy hữu người đàn ông 72 tuổi mắc 3 loại ung thư cùng lúc

Sức khỏe 2 giờ 13 phút trước
Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài

Đậu đỏ: siêu thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Khối u lớn chèn ép toàn bộ vùng họng, cháu bé 47 ngày tuổi suy hô hấp nguy kịch

Khối u lớn chèn ép toàn bộ vùng họng, cháu bé 47 ngày tuổi suy hô hấp nguy kịch

Sức khỏe 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Cuộc sống của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sau sự kiện A80

Cuộc sống của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sau sự kiện A80

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cải thìa: Loại rau xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và 3 lưu ý bạn cần biết

Cải thìa: Loại rau xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và 3 lưu ý bạn cần biết

Ăn rau để qua đêm có tốt không? Lợi ích khi ăn rau xanh đúng cách?

Ăn rau để qua đêm có tốt không? Lợi ích khi ăn rau xanh đúng cách?

Không ngờ ăn đu đủ chín khi đói bụng lại mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Không ngờ ăn đu đủ chín khi đói bụng lại mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Điểm danh 4 món ăn quen thuộc dùng làm bữa sáng cực tốt cho sức khỏe

Điểm danh 4 món ăn quen thuộc dùng làm bữa sáng cực tốt cho sức khỏe

Khám phá 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ mà không phải ai cũng biết

Khám phá 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ mà không phải ai cũng biết

3 đối tượng tuyệt đối không nên uống nước dừa kẻo nguy hại sức khỏe

3 đối tượng tuyệt đối không nên uống nước dừa kẻo nguy hại sức khỏe