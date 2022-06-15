9 loại thực phẩm bạn không bao giờ nên tích trữ cùng nhau

Mặc dù một số sản phẩm có thể kết hợp rất tốt với nhau, nhưng chúng thực sự không thể cùng tồn tại khi được lưu trữ. Một số thực phẩm thải ra ethylene , một loại khí có thể làm chín các thực phẩm khác sinh ra sớm. Cũng có những sản phẩm nhạy cảm với khí và có thể xấu đi nhanh hơn nếu tiếp xúc với khí đó. Đó là lý do tại sao một số loại thực phẩm nên tránh lẫn nhau bằng mọi giá (trừ khi bạn muốn chúng chín nhanh hơn). Bright Side giải thích loại trái cây và rau quả nào là bạn tốt và loại nào nên tránh xa nhau.

Táo tạo ra rất nhiều ethylene, đó là lý do tại sao bạn phải cẩn thận khi bảo quản chúng với các loại thực phẩm khác. Đặc biệt đừng đặt táo bên cạnh cà rốt. Nếu không, cà rốt sẽ có vị đắng chỉ sau 2 tuần.

Ảnh minh họa

Dưa chuột rất nhạy cảm với ethylene. Tốt hơn là không nên bảo quản chúng với cà chua, mặc dù chúng tạo thành một cặp hoàn hảo trong món salad. Dưa chuột sẽ bắt đầu úa vàng sớm hơn bình thường. Tốt hơn hết bạn nên cất chúng trong tủ lạnh, và để cà chua trên quầy.

3. Hành tây và khoai tây

Ảnh minh họa

Hành tây hấp thụ độ ẩm nhanh chóng nhưng vẫn khô, và khoai tây tỏa ra quá nhiều độ ẩm, vì vậy chúng không thể cùng tồn tại trong trận chiến này. Theo thời gian, khoai tây mọc rễ từ mắt và củ hành ra chồi xanh .

4. Chuối và bơ

Ảnh minh họa

Đây là một điều có thể khó chọn vì nó phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Nếu quả bơ của bạn đã quá chín, hãy tránh xa chuối. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nó chín nhanh hơn, thì bạn có thể yên tâm cho một quả bơ chưa chín vào túi giấy và bảo quản bên cạnh chuối.

5. Đào và chuối

Ảnh minh họa

Đào chín nên tránh xa chuối vì tất cả ethylene do chuối thải ra sẽ khiến đào chín nhanh hơn bình thường. Chuối càng chín thì lượng khí thoát ra càng nhiều.

6. Cà tím và dưa

Ảnh minh họa

Dưa có thể làm cho cà tím nhanh hỏng hơn. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn không cất chúng trong tủ cùng với dưa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bảo quản cà tím trong tủ lạnh, tốt hơn hết bạn nên để chúng tránh xa bất kỳ loại trái cây nào.

7. Nho và xoài

Ảnh minh họa

Nho rất "mỏng manh và tinh tế" khi được cất giữ. Chúng không chịu đựng bất kỳ loại trái cây hoặc rau quả nào khác gần đó. Xoài thải ra quá nhiều khí ethylene và quá trình chín và thối rữa diễn ra nhanh hơn. Bên cạnh đó, các loại rau có mùi mạnh chỉ là bạn đồng hành khủng khiếp đối với nho vì nho dễ hấp thụ mùi.

8. Quả việt quất và dây tây

Ảnh minh họa

Quả việt quất là loại vi khuẩn leo (phát ra ethylene), và dâu tây là loại không thuộc nhóm vi khuẩn leo núi. Nếu bạn bảo quản chúng cùng nhau, dâu tây có thể chín quá và hỏng sớm hơn bình thường. Bạn có thể bảo quản dâu tây chưa chín với quả việt quất cùng nhau, tuy nhiên, nếu cả hai loại quả đều đã quá chín, hãy ăn chúng trong vòng vài ngày.

9. Quả xuân đào và bắp cải

Ảnh minh họa

Nectarines tiết ra nhiều ethylene, vì vậy nếu bạn bảo quản chúng cùng nhau, bắp cải sẽ nhanh hỏng . Tốt hơn hết bạn nên bảo quản bắp cải trong túi nhựa trong tủ lạnh đến 2 tuần, trong khi quả xuân đào có thể được bảo quản trong bát hoặc túi nhựa.

Những thực phẩm nào khác mà chúng ta không thể dự trữ cùng nhau? Làm thế nào để bạn tách chúng ra?

Theo Bright Side