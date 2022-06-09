5 cặp đôi thực phẩm, càng ăn cân càng giảm cân, loại thứ 3 quen thuộc và rất ngon miệng nhưng ít người biết tới

Khoai tây thường mang "tiếng xấu" là một nguồn chứa nhiều carb và có thể gây tăng cân. Tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng.

Khi lên kế hoạch giảm cân , ngoài tập thể dục, chuyện ăn uống cũng cũng là một vấn đề nên được chú ý. Sử dụng thực phẩm một cách hợp lí sẽ giúp bạn có thể giảm cân một cách hiệu quả.

Hơn thế nữa, kết hợp khoai tây và hạt tiêu còn có thể đảy nhanh hiệu quả giảm cân của bạn.

Khoai tây giàu chất xơ hơn bột yến mạch hoặc gạo lứt,có thể giúp bạn no lâu hơn nếu ăn lượng vừa phải.

Hạt tiêu có chứa piperin có tác dụng làm giảm cholesterol và tăng tốc độ giảm cân.

2. Rau xanh + thịt gà

Ăn rau xanh lành mạnh hàng ngày là cần thiết, ngoài ra rau xanh cũng là thực phẩm có hàm lượng calo thấp và tốt cho giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên khi ăn rau xanh bạn hãy nhớ bổ sung thêm nguồn protein giàu dinh dưỡng như phô mai paneer, đậu phụ hoặc thịt gà.

Sự kết hợp với các loại rau xanh không chứa tinh bột và giàu chất xơ sẽ tạo nên một bữa ăn lành mạnh và nhiều lợi ích sức khỏe.

3. Táo + Dưa hấu

Táo là một trong những nguồn cung cấp chất xơ tốt nhất, giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả. Một nghiên cứu của Trung tâm Y tế Wake Forest Baptist cho thấy trong 5 năm, nếu cứ ăn tăng 10 gam chất xơ hòa tan mỗi ngày, chất béo nội tạng sẽ giảm 3,7%. Dưa hấu, trong khi đó, giúp giảm tích tụ chất béo.

Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp của bộ đôi này tạo nên một món tráng miệng ngon, tốt cho sức khỏe!

4. Trà xanh và chanh

Trà xanh là một trong những thức uống tốt nhất cho những người theo dõi cân nặng. Đây là thức uống ít calo, giàu chất chống ô xy hóa, có thể giúp bạn đốt cháy nhiều chất béo hơn và giảm cân nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu cho thấy rằng nhấm nháp trà xanh 2 đến 3 lần mỗi ngày có thể giúp tăng cường trao đổi chất và cũng có thể giúp giảm cân.

Để hiệu quả hơn, hãy vắt một ít nước cốt chanh tươi vào đó. Chanh có chứa vitamin C, giúp cơ thể bạn hấp thụ các chất dinh dưỡng của trà xanh một cách tốt hơn.

5. Cá ngừ đại dương và gừng hoặc tỏi

Kết hợp một miếng cá ngừ hoặc một vài miếng sashimi cá ngừ với gừng có thể giúp cơ bụng của bạn gọn đáng kể. Gừng hoặc tỏi giúp tiêu đồ ăn, đồng thời ngăn chặn một số genes và enzym trong cơ thể, thúc đẩy chứng viêm gây đầy hơi.

Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của cá ngừ trong bộ đôi này quan trọng không kém: nó cung cấp axit docosahexaenoic, một loại chất béo omega-3 có thể ngăn chặn các hóa chất gây căng thẳng, điều chỉnh giảm các gene chất béo trong dạ dày, ngăn không cho các tế bào mỡ bụng phát triển lớn hơn.