Bật mí các chế độ giảm cân lành mạnh NHƯNG vẫn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng

Chế độ ăn Eat clean có lẽ không còn xa lạ đối với những người đang có nhu cầu giảm cân, cải thiện vóc dáng. Khi áp dụng chế độ dinh dưỡng này, mọi người sẽ thấy vóc dáng thon gọn đáng kể, đồng thời sức khỏe tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn. Đó là lý do vì sao rất nhiều bạn lựa chọn ăn Eat Clean để giảm cân.

Lưu ý nhỏ cho các bạn ăn theo chế độ Eat Clean đó là hạn chế sử dụng gia vị khi chế biến thức ăn. Chúng ta nên cố gắng giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng vốn có của thực phẩm, tốt nhất là không chiên, rán thức ăn, không ăn vặt hoặc các món chế biến sẵn.

Đối với chế độ ăn kể trên, chúng ta vẫn bổ sung những nhóm chất quan trọng cho cơ thể, không cần phải cắt thực phẩm giàu protein hoặc tinh bột trong bữa ăn hàng ngày. Thay vào đó, mọi người sẽ lựa chọn các loại thực phẩm không chứa quá nhiều calo và các món ăn giúp bạn no lâu.

Chế độ ăn kiêng giảm cân Vegan

Chế độ ăn Vegan (chế độ ăn thuần chay) loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm từ động vật ra khỏi thực đơn vì các lý do liên quan đến vấn đề đạo đức, môi trường hay sức khỏe. Đây là chế độ ăn khắt khe nhất trong tất cả các chế độ ăn chay.

Ảnh minh họa: Internet

Người theo chế độ ăn thuần chay không chỉ cắt bỏ khẩu phần thịt khỏi thực đơn mà còn loại bỏ sữa, trứng, các thực phẩm có nguồn gốc động vật như gelatin, mật ong, lòng trắng trứng, casein, whey protein (đạm váng sữa)…

Chế độ ăn kiêng Dukan

Dukan là chế độ ăn giảm cân giàu protein và ít carb. Đây là chế độ ăn kiêng với lượng calo thấp và có thể chia thành bốn giai đoạn – hai giai đoạn giảm cân và hai giai đoạn duy trì cân nặng.

Thời gian của mỗi giai đoạn kéo dài bao lâu còn tùy thuộc vào lượng cân nặng bạn muốn giảm. Mỗi giai đoạn có một cách ăn uống khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Các giai đoạn giảm cân chủ yếu dựa vào việc ăn không giới hạn thức ăn giàu protein và cám yến mạch.

Các giai đoạn duy trì cân nặng sẽ ưu tiên bổ sung các loại rau không chứa tinh bột, sau đó đến carb và chất béo. Sau cùng, sẽ có ít ngày dùng “protein tinh khiết” để duy trì cân nặng mới của bạn.

Chế độ nhịn ăn gián đoạn

Bên cạnh hai gợi ý kể trên, các bạn có thể tham khảo tham chế độ nhịn ăn gián đoạn để giảm cân hiệu quả và an toàn nhé! Khi thực hiện chế độ này, bạn nên quan tâm vào yếu tố thời gian là chính. Cụ thể, chúng ta sẽ ăn uống thoải mái trong vòng 8 tiếng, 16 tiếng đồng hồ tiếp theo bạn sẽ nhịn, không ăn uống thêm bất cứ món ăn nào.

Ảnh minh họa: Internet

Khi mới bắt đầu, chúng ta sẽ gặp chút khó khăn để làm quen, sau đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dần thích nghi với phương pháp này. Đây là một chế độ ăn giảm cân dễ thực hiện và đem lại hiệu quả cao. Bạn sẽ không phải kiêng quá nhiều nhóm chất dinh dưỡng như hai phương pháp kể trên.