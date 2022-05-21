5 cách giảm cân vừa thông minh lại vô cùng dễ dàng, không cần phải bỏ tiền tốn công vào phòng tập mà bạn nên biết

Giảm cân 21/05/2022 08:58

Do lười vận động nên dân số béo phì không ngừng gia tăng. Một phần vì họ không có thời gian, một phần vì không có chi phí để đến phòng tập thường xuyên. Mách bạn 5 cách giảm cân sau đây tương đối dễ dàng có thể thực hiện tại nhà mà không cần đến phòng tập.

1. Thay hộp đựng thức ăn thông thường bằng hộp nhỏ hơn

Hộp đựng thức ăn vừa phải có thể giảm lượng đồ ăn mà bạn hấp thụ một cách dễ dàng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hộp đựng càng lớn thì lượng thực phẩm ăn vào càng nhiều. Vì vậy, hãy thay hộp đựng thức ăn bằng hộp nhỏ hơnNgoài ra, theo một kết quả nghiên cứu cho thấy, người ta có xu hướng ăn nhiều hơn 30% lượng thức ăn nếu ăn bằng bát trắng. Vì vậy, bạn cũng nên cân nhắc lựa chọn bát ăn để giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể nhé. 

2. Vận động tại nhà nhiều nhất có thể

5 cách giảm cân vừa thông minh lại vô cùng dễ dàng, không cần phải bỏ tiền tốn công vào phòng tập mà bạn nên biết - Ảnh 1

Người ta nói rằng khi phụ nữ bước sang tuổi 25, cô ấy sẽ tăng thêm 1 pound (0,45 kg) mỗi năm. Theo nhóm nghiên cứu của Đại học Massachusetts, nếu bạn đứng làm việc một giờ mỗi ngày có thể đốt cháy thêm 40 calo.

Khi bạn đứng, quá trình trao đổi chất của bạn cũng hoạt động. Ví dụ bạn có thể đứng làm việc trong nhà bếp khoảng 1 giờ đồng hồ. Các chuyên gia nói rằng cứ sau 30 phút ngồi làm việc, bạn nên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vận động nhẹ nhàng khoảng 5 phút sẽ tốt cho quá trình trao đổi chất và đốt cháy calo. 

3. Giảm nhiệt độ phòng

Theo kết quả của một nghiên cứu, người ta thấy rằng khi tiếp xúc độ lạnh trong 3 giờ sẽ tiêu hao 250 caloNếu cơ bắp run lên vì lạnh, cơ thể bạn cũng đang tiêu hao năng lượng để làm ấm cơ thể. Các chuyên gia cho rằng, ngay cả khi không ra khỏi nhà tiếp xúc với độ lạnh bên ngoài, bạn có thể hạ nhiệt độ trong nhà xuống 2-3  độ cũng giúp bạn tiêu hao calo mà không cần vận động nhiều. 

4. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ

5 cách giảm cân vừa thông minh lại vô cùng dễ dàng, không cần phải bỏ tiền tốn công vào phòng tập mà bạn nên biết - Ảnh 2

Nếu ngôi nhà bừa bộn, nó không chỉ khiến bạn khó chịu mà còn khiến bạn không thể tập trung làm việcCác nghiên cứu cũng đã phát hiện lượng hormone căng thẳng cortisol ở những phụ nữ có phòng lộn xộn cao hơn bình thường. Theo các chuyên gia, cơ thể bạn phản ứng với căng thẳng bằng cách tích trữ nhiều chất béo quanh eo. Vì vậy bạn nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, không chỉ giúp bạn thấy thoải mái mà còn giúp đốt cháy calo. 

5. Gây một chút tiếng ồn khi ngủ

Một chút tiếng ồn chẳng hạn như tiếng quạt quay, tiếng nhạc du dương có thể giúp bạn ngủ ngon hơn.

Cũng giống như mọi người ăn nhiều thức ăn hơn khi họ mệt mỏi, thiếu ngủ cũng  có thể dẫn đến tăng cân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn ngủ 5 giờ mỗi ngày trong 5 ngày, bạn sẽ tăng 0,9 kg. Bạn có thể sử dụng một số ứng dụng điện thoại thông minh có thể  tạo ra một chút tiếng ồn giả nếu xung quanh quá yên tĩnh, như vậy bạn sẽ ngủ ngon hơn.

Theo Kormedi.com

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