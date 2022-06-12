Muốn giảm cân không thể bỏ qua, top 3 loại thực phẩm càng ăn càng gầy lại giảm bệnh tật

Sức khỏe 12/06/2022 07:32

Ước mơ được ăn nhiều thức ăn ngon mà không sợ béo sẽ thành hiện thực nếu bạn lựa chọn đúng thực phẩm. Với 3 thực phẩm này bạn có thể an tâm vì càng ăn càng giảm cân, sống thọ.

Protein (đạm)

Protein dùng để chỉ một nhóm dưỡng chất lớn (cùng với mỡ và tinh bột tạo thành nhóm chất gọi là macronutrients) trong nhiều loại thực phẩm. Có 2 lý do khiến ăn nhiều protein giúp giảm cân:

- Ăn protein giúp cơ thể tạo ra hormone gây cảm giác no bụng. Vì vậy bạn sẽ cảm thấy đủ và ngừng ăn thêm.

- Loại thực phẩm này có “hiệu ứng nhiệt” cao nhất. “Hiệu ứng nhiệt năng” là lượng năng lượng cơ thể cần bỏ ra để tiêu thụ thức ăn. Cụ thể: Để tiêu thụ 100 calo protein ăn vào, cơ thể cần bỏ ra công sức là 30 calo. Với bột, lượng công sức này là 10 calo, và với mỡ, lượng công sức này chỉ có 0 calo.

Với việc ăn nhiều protein, một người có thể giảm gần 1,5kg mỡ trong chưa đầy 2 tháng. Tuy nhiên, bạn nhớ nên tập thể dục điều độ, nhất là lúc đang ăn giảm calo và nhiều protein.

Muốn giảm cân không thể bỏ qua, top 3 loại thực phẩm càng ăn càng gầy lại giảm bệnh tật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó bạn nên tập những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ nhanh. Mỗi ngày đi bộ 10.000 – 15.000 bước chân sẽ giúp giảm cân cực nhanh.

Các loại thực phẩm giàu protein mà bạn có thể ăn là thịt gà, lòng trắng, hải sản, đậu, quả bơ,…

Rau cải xanh

Rau cải xanh có rất ít calo, chứa nhiều vitamin và khoáng chất nên giúp no nhanh. Bên cạnh đó, rau cải xanh còn có một thành phần tuyệt vời là chất xơ (fiber) với rất nhiều những lợi ích như:

Muốn giảm cân không thể bỏ qua, top 3 loại thực phẩm càng ăn càng gầy lại giảm bệnh tật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp làm cản tốc độ chất đường từ ruột hấp thu vào máu, lượng đường huyết sẽ tăng chậm và kéo dài, giúp chúng ta không thấy đói nhanh. Nếu không có chất xơ thì khi ăn tinh bột, lượng đường trong máu tăng lên đột ngột, làm cho tuyến tụy phải tiết nhiều insulin. Về lâu dài, đây chính là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường.

Nhiều chất xơ trong rau không được hấp thu vào máu sẽ trôi theo đường tiêu hóa, kéo theo các chất cặn bã và nước. Nhờ vậy chúng dễ dàng tống chất thải ra ngoài. Vì vậy mà ăn nhiều ăn thì “da sáng, dáng xinh” hơn.

Chính nhờ vậy mà rau xanh vừa giúp bạn giảm cơn thèm ăn vừa hỗ trợ thải hết chất cặn ra ngoài nhanh chóng.

Uống nước

Dù muốn tăng cân, giảm cân hay duy trì cân nặng thì việc uống đủ nước cũng rất quan trọng. Lý do là bởi nước là dung môi cần thiết cho các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Mỗi ngày bạn cần ít nhất 1,5 – 2,5 lít nước tùy theo cân nặng. Tuy nhiên chúng ta thường không uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể.

Muốn giảm cân không thể bỏ qua, top 3 loại thực phẩm càng ăn càng gầy lại giảm bệnh tật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để không quên uống nước, bạn hãy đem theo một bình nước khi đi học hoặc đi làm, đổ đầy và mục tiêu trong ngày là uống hết bình đó.

Bạn lưu ý khi đang giảm cân là đang ăn hụt calo. Vì vậy cơ thể dễ dàng thiếu các vi chất và vitamin cần thiết. Lời khuyên cho bạn là nên đa dạng hóa chế độ ăn bao gồm trái cây, rau củ, rau lá, hạt,… và bổ sung các loại vitamin như A, D, E và K. Chẳng hạn như ăn các thực phẩm cần tây, quả cam, bắp cải, măng tây, củ dền, dưa chuột, chanh, nấm, dưa hấu.

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Từ khóa:   Rau Xanh Protein Nước

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