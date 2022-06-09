Những bài tập khắc phục tình trạng gù lưng cực hiệu quả

Ít ai để ý rằng có những thói quen trong cuộc sống cũng như quá trình sinh hoạt hàng ngày có thể gây nên những tác động không tốt đối với sức khỏe . Và một trong số những phần dễ bị tổn thương nhất phải kể đến là phần cột sống với nhiều chứng bệnh trong đó có gù lưng.

Gù lưng là gì? Nguyên nhân nào dẫn đến việc bị gù lưng?

Gù lưng là một tình trạng khá phổ biến. Tuy không gây quá nhiều tác hại đối với sức khỏe nhưng nó ảnh hưởng khá nhiều về mặt thẩm mỹ. Gù lưng cũng có nhiều mức độ bệnh lý từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Gù lưng là gì? Nguyên nhân nào dẫn đến việc bị gù lưng?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng gù lưng. Có thể là do bẩm sinh hoặc cột sống bị tổn thương dẫn đến tình trạng này. Cũng có thể là do một số hội chứng hoặc bệnh lý như Scheuermann, Marfan hay Prader-Willi.

Ngoài ra, quá trình sinh hoạt hoặc thói quen di chuyển trong đời sống hàng ngày cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Tuy nhiên, nhìn chung, gù lưng vẫn có thể tự điều trị tại nhà bằng một số bài tập mà không cần can thiệp bằng phẫu thuật.

Những bài tập chữa gù lưng cực đơn giản mà hiệu quả

Gù lưng là một trong những vấn đề khá phổ biến. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể tự khắc phục bằng một số bài tập tại nhà đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Những bài tập chữa gù lưng cực đơn giản mà hiệu quả

Bài tập “hình ảnh phản chiếu”

Đây là bài tập khá đơn giản và dễ thực hiện. Bạn chỉ cần đứng thẳng, vươn cao, dựa vào tường nếu cần. Cùng với đó, bạn hơi hếch cằm, đưa đầu trở lại qua vai.

Trong quá trình thực hiện, bạn hãy cảm giác như đang đưa bả vai trở lại và hạ xuống.

Hãy giữ tư thế này trong 30 giây đến 1 phút và chú ý nghỉ ngơi nếu bạn bắt đầu có cảm giác đau.

Bài tập “thu đầu”

Đây là bài tập rất tốt cho các cơ vùng cổ vì đây là phần thường xuyên bị kéo căng và chịu nhiều ảnh hưởng. Bạn chỉ cần kéo cằm về phía sàn, như thể bạn đang cố tạo cằm đôi sau đó giữ trong 15 giây. Hãy lặp lại từ 5 đến 10 lần để có thể đạt được hiệu quả.

Kiên trì thực hiện bài tập này bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện bất ngờ.

Bài tập ‘kéo căng cơ”

Kéo căng cơ là bài tập tác động đến các cơ ở vùng ngực và cải thiện tình trạng của các ở yếu ở vùng lưng. Để thực hiện bài tập này, bạn chỉ cần đứng thẳng, đầu gối thư giãn, hóp vào cơ thể, ngực thẳng đứng, bả vai quay ra sau và hạ xuống.

Sau đó, hãy giơ hai tay lên thành tư thế chữ Y với ngón tay cái hướng ra phía sau. Ở tư thế này, hãy chú ý hít thở sâu 2-3 lần và nhớ chú ý tập trung vào việc duy trì tư thế khi thở ra.

Trên đây là một số bài tập đơn giản để khắc phục tình trạng gù lưng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chú ý bằng cách ngồi thẳng, hạn chế việc buông thõng tay trong khi di chuyển để tránh việc bị gù lưng.

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