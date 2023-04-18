6 loại thực phẩm 'đại kỵ' với sầu riêng, tuyệt đối kết hợp chung kẻo rước họa vào thân

Dinh dưỡng 18/04/2023 05:35

Sầu riêng đang vào mùa, các chị em phụ nữ có mua sầu riêng cho cả nhà ăn thì nhớ lưu ý tránh kết hợp sầu riêng với các loại thực phẩm dưới đây nhé.

Không ăn cùng một số loại thịt

Không ăn sầu riêng cùng với các loại thịt như bò, cừu, chó và hải sản. Sầu riêng là loại trái cây chứa rất nhiều đường, kali, chất béo, glycemic. Trong khi đó, các loại thịt trên đều là nguồn bổ sung protein dồi dào và nhiều chất béo.

Đặc biệt là chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol trong máu. Khi sử dụng cùng lúc hai loại này sẽ khiến cholesterol trong cơ thể tăng cao đột ngột, mạch máu vì thế sẽ không tải nổi.

Rượu

Theo Đông y, rượu có tính nóng. Khi uống rượu cùng với sầu riêng cũng có tính nóng, những tác động này bị đẩy mạnh thêm và có thể làm mất cân bằng âm dương của cơ thể, gây ra những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. 

Cà phê

Trong cà phê có chứa caffeine, việc kết hợp giữa caffeine và một lượng lớn chất sulfur có trong sầu riêng sẽ làm ức chế hoạt động của men aldehyde dehydrogenase trong cơ thể, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc 70% chất oxy hóa trong tế bào không được chuyển hóa và vì thế đã gây độc cho cơ thể.

6 loại thực phẩm 'đại kỵ' với sầu riêng, tuyệt đối kết hợp chung kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa bò

Sữa bò là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng ta không nên uống sau khi ăn sầu riêng. Bởi, khi kết hợp hai thực phẩm này với nhau sẽ khiến cơ thể khó chịu, dễ bị ngộ độc, huyết áp tăng, thậm chí gây tử vong do nhồi máu cơ tim.

6 loại thực phẩm 'đại kỵ' với sầu riêng, tuyệt đối kết hợp chung kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả vải

Vải là loại trái cây có tính nóng, khi kết hợp với sầu riêng sẽ khiến cơ thể thêm khó chịu, bốc hỏa, tăng huyết áp.

Các loại hải sản

Trong sầu riêng có tính nóng còn các loại hải sản có tính hàn, cũng chính vì vậy, hải sản là một trong những thực phẩm “đại kỵ” với sầu riêng. Nếu ăn sầu riêng và hải sản cùng một lúc sẽ dễ dẫn đến tình trạng bị lạnh bụng khiến chúng ta bị tiêu chảy, đi ngoài.

6 loại thực phẩm 'đại kỵ' với sầu riêng, tuyệt đối kết hợp chung kẻo rước họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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