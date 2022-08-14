3 bộ phận "bẩn nhất" của heo, nếu không muốn rước bệnh vào thân thì "né" ngay khi còn có thể

Dinh dưỡng 14/08/2022 17:36

Dưới đây là 3 bộ phận của lợn tích tụ nhiều vi khuẩn và chất độc hại nhất. Chị em nên cân nhắc trước khi mua nhé!

Tiết lợn

Trong số các thực phẩm có bổ sung sắt, tiết lợn đứng đầu danh sách lựa chọn. Miễn là lợn khỏe mạnh, các sản phẩm làm từ tiết của nó là có thể sử dụng được.

Nhưng nếu bạn không cẩn thận mua tiết lợn chết, lợn ốm hoặc tiết không còn tươi thì đó là một vấn đề khác. Tiết của lợn nếu ăn chín sẽ không sao nhưng rất nhiều người có sở thích ăn tiết canh.

Nếu lợn nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis (S.suis) (kể cả lợn bệnh và lợn lành mang trùng không phát bệnh), trong máu lợn sẽ chứa một lượng lớn vi khuẩn. Khi ăn tiết canh lợn chưa được nấu chín thì liên cầu khuẩn từ thức ăn sẽ xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh.

3 bộ phận 'bẩn nhất' của heo, nếu không muốn rước bệnh vào thân thì 'né' ngay khi còn có thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phổi lợn

Một số người rất thích ăn phổi lợn, luộc hoặc nấu cháo, thậm chí là rán ăn... Tuy nhiên, phổi lợn là bộ phận chứa nhiều độc tố nhất của con lợn. Phổi là bộ phận thuộc hệ hô hấp của lợn, mà lợn có thói quen là hay hít thở sát đất nên đã hút vào phổi một lượng rất lớn bụi bẩn hàng ngày.

Lượng bụi hít vào này bao gồm cả bụi bận và bụi kim loại nặng, nó sẽ nằm sâu và bám luôn trong phổi. Khi chúng ta ăn phổi lợn, những bụi bẩn và bụi kim loại này sẽ theo vào cơ thể chúng ta, gây hại sức khỏe.

Ngoài ra, lợn thường xuyên hít thở sát mặt đất, hít vào phổi rất nhiều ký sinh trùng, bệnh dịch và vi khuẩn virus cũng liên tiếp chui vào phổi mà khi sơ chế, rửa cũng không thể sạch được.

Do đó, chị em cần cân nhắc thật kỹ trước khi mua thịt lợn về chế biến cho gia đình.

Gan lợn 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, gan là loại phủ tạng chứa nhiều chất đạm nhất, lại chứa nhiều vitamin A và sắt rất tốt cho trẻ em, phụ nữ mang thai cũng như phụ nữ trong độ tuổi sinh nở.

Tuy nhiên, ai cũng biết gan là cơ quan giải độc của lợn, hầu hết các chất độc trong cơ thể sẽ được gan phân hủy. Tuy nhiên, có nhiều kim loại nặng mà lợn hít hoặc ăn vào mà gan không thể phân hủy được, chúng tích tụ lại ở gan lợn và sẽ gây hại sức khỏe cho người ăn.

3 bộ phận 'bẩn nhất' của heo, nếu không muốn rước bệnh vào thân thì 'né' ngay khi còn có thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, gan lợn chứa nhiều cholesterol, nếu ăn quá 2-3 lần mỗi tuần sẽ gây thừa cân, béo phì, hại tim mạch.

Tốt nhất, bạn chỉ ăn gan của những động vật khi biết rõ nguồn gốc hoặc những nơi giết mổ đã qua kiểm dịch. Khi mua nên chọn loại còn tươi, ấn vào mặt gan còn đàn hồi tốt, bề mặt nhẵn. Mỗi lần ăn từ 50-70g/bữa đối với người lớn, còn trẻ em chỉ ăn từ 30-50g/bữa.

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