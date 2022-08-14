Nếu không muốn hơi thở khó chịu và mùi trên cơ thể, tốt hơn hết bạn nên chú ý đến những "nhân tố" gây mùi từ thực phẩm này

Dưới đây là một số loại thực phẩm gây mùi:

Hầu hết các mùi do thực phẩm gây ra là do các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) mà chúng chứa. Tiêu thụ quá nhiều một số loại thực phẩm có thể kích hoạt việc giải phóng các hợp chất dễ bay hơi này qua mồ hôi và hơi thở của bạn.

Mặc dù hành tây có thể chứa một số chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm có lợi cho cơ thể, nhưng ăn chúng thường xuyên có thể dẫn đến hôi miệng.

Hành tây (Allium cepa) là một nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn trên khắp thế giới. Chúng nổi tiếng với hương vị đậm đà và khả năng làm cay mắt. Điều này là do một lượng lớn các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có trong chúng.

Bạn có thể nhai kẹo cao su hoặc bạc hà sau khi ăn hành để ngăn ngừa hôi miệng.

2. Tỏi

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi chứa đầy các hợp chất tạo mùi lưu huỳnh có thể khiến bạn có mùi khó chịu. Trên thực tế, mùi tỏi khó loại bỏ trong vài giờ, thậm chí kéo dài cả ngày!

Bạn có thể uống trà xanh hoặc nước bạc hà sau khi tiêu thụ tỏi để trung hòa mùi của nó. Điều này có thể không loại bỏ nó hoàn toàn, nhưng nó giúp giảm mùi.

3. Rau họ cải

Các loại rau họ cải như súp lơ và bắp cải nổi tiếng là nguyên nhân gây ra mụn trứng cá có mùi. Tốt nhất bạn nên ăn chúng với lượng vừa phải.

Một số người cũng có thể gặp rắc rối về khí sau khi ăn những loại rau này, nếu bạn là một trong số họ, tốt nhất là nên tránh chúng hoàn toàn.

Bạn có thể nhai một miếng kẹo cao su để giảm hôi miệng từ các loại rau họ cải.

4. Măng tây

Ảnh minh họa: Internet

Măng tây không nhất thiết có mùi quá nồng, nhưng một số hợp chất nhất định trong măng tây có thể tạo ra mùi ngọt nhưng không tự nhiên cho nước tiểu của bạn, điều này một số người có thể cảm thấy khó chịu.

Hãy thử uống một viên vitamin C sau khi ăn măng tây để trung hòa mùi hôi.

5. Thịt đỏ

Thịt đỏ cũng chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh. Các hợp chất này bị phá vỡ trong hệ tiêu hóa và có thể dẫn đến việc tiết ra mùi hôi từ việc đánh rắm và phân của bạn.

Đôi khi, tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ cũng có thể gây ra mùi cơ thể do lưu huỳnh được thải ra qua mồ hôi của bạn.

Chỉ ăn thịt đỏ với lượng vừa phải và không ăn quá nhiều để ngăn ngừa những trường hợp như vậy.

6. Cá

Cá nổi tiếng với mùi amoniac cổ điển. Điều này là do một hợp chất được gọi là trimetylamin N-oxit.

Trimethylamine N-oxide có thể tích tụ trong cơ thể ở một số người và gây ra mùi tanh trong hơi thở và mồ hôi của họ. Rối loạn này được gọi là trimethylaminuria.

7. Rượu

Ảnh minh họa: Internet

Rượu là nguyên nhân chính gây hôi miệng ở những người uống rượu hàng ngày. Trong cơ thể, rượu được chuyển hóa thành axit axetic, gây ra mùi "ngọt ngào" kỳ lạ trong hơi thở của bạn.

8. Cà phê

Ảnh minh họa: Internet

Uống cà phê có thể gây ra các vấn đề về răng miệng, về lâu dài có thể dẫn đến hôi miệng. Nó cũng làm khô miệng của bạn, có thể góp phần làm cho hơi thở có mùi.

Uống nước ngay sau khi uống xong cà phê để giảm bớt tình trạng khô miệng.

9. Các sản phẩm từ sữa

Sữa khi được cơ thể phân hủy sẽ tạo ra hydrogen sulfide, có mùi trứng thối rất mạnh. Ngoài ra, các tác nhân vi nấm như nấm mốc có thể dễ dàng sinh sôi trên sữa và có thể dẫn đến mùi hôi phát ra từ cơ thể khi tiêu thụ. Tránh ăn các sản phẩm từ sữa đã được bảo quản quá lâu.

10. Thì là và bột cà ri

Ảnh minh họa: Internet

Thì là và bột cà ri (bột cà ri thường bao gồm nghệ, thìa là, gừng, tiêu đen và đôi khi là tỏi gây ra mùi hăng nồng) được sử dụng rộng rãi trong nhiều món ăn châu Á. Tuy nhiên, chúng cũng được biết là gây ra mùi cơ thể "cà ri" khi ăn quá nhiều.

Hãy thử uống nước mùi tây hoặc nước bạc hà sau khi ăn các món ăn thì là hoặc cà ri để giảm mùi này.

Hôi miệng và mùi cơ thể là tình trạng có thể gây xấu hổ khi mắc phải và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội của bạn. Giữ vệ sinh hợp lý, tắm rửa và đánh răng thường xuyên và tránh các thực phẩm có mùi có thể giúp duy trì một mùi tươi mới.

Theo Emedihealth