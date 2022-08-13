Chị em học ngay 4 cách chọn dừa ngon ngọt, nhiều nước chỉ dân trồng dừa mới biết

Dinh dưỡng 13/08/2022 14:31

Đừng bỏ qua những mẹo chọn dừa ngon ngọt để giải nhiệt cho những ngày nắng nóng.

Búng nhẹ vào vỏ quả dừa

Khi mua dừa, bạn có thể búng nhẹ vào vỏ quả dừa. Nếu có âm thanh phát ra đanh và cảm thấy đầu ngón tay hơi đau thì có thể là cơm dừa đã dày, nước rất ngọt.

Ngược lại, nếu phát ra tiếng trầm tức là dừa non, cơm dừa mỏng, nước dừa sẽ không ngọt bằng.

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Ảnh minh họa: Internet

Màu vỏ dừa xanh đều, không bị dập

Để chọn được trái dừa nhiều nước và cực ngọt, dừa xiêm tất nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu. Khi chọn mua dừa xiêm xanh, bạn nên chọn những quả có vỏ màu xanh đều, không bị dập.

Nếu có màu vàng hoặc nâu thì đó là dừa đã để lâu không nên chọn. Cũng có những loại quả có vỏ màu hơi vàng như dừa lửa nhưng đây cũng không phải là loại dừa cho nước ngọt ngon nhất.

Quan sát cuống dừa

 

Một trong những kinh nghiệm chọn dừa ngon là bạn nên chú ý tới phần cuống của quả dừa. Đây là cách để nhận biết một quả dừa có tươi ngon và đảm bảo chất lượng hay không.

 

Nếu cuống dừa tươi bám chắc chắn vào quả, cầm hay nhấc lên vẫn chắc tay thì đó là dừa tươi.
Nếu phần cuống dừa sủi bọt thì đó có thể là quả dừa đã bị tiêm đường hóa học để tăng độ ngọt đánh lừa vị giác của người tiêu dùng.

 

Đặc biệt trên thị trường thời gian vừa qua còn xuất hiện những của hàng tiêm đường hóa học vào phần cuống sau đó bảo quản trong tủ lạnh để cuống dừa tươi trở lại, không quan sát kỹ khi mau bạn dễ bị nhầm.

 

Chính vì vậy, để chọn mua được dừa ngon, đảm bảo bạn nên mua những quả dừa còn nguyên cả chùm, dùng tới đâu chặt ra tới đó là tốt nhất.

Kích thước quả dừa nhỏ, nặng khoảng 1kg

Nhiều chị em ham hố mua dừa có kích thước lớn. Tuy nhiên, bên cạnh rủi ro ít nước, những trái dừa này thường không phải dừa xiêm. Do đó, nước dừa kém ngon ngọt, thậm chí uống rất nhạt. Tất nhiên, độ ngọt nhạt của nước dừa còn tùy thuộc vào loại dừa, nơi trồng nhưng để chọn trái dừa ngọt nước thì khuyến cáo không ham hố quả to.

Chị em học ngay 4 cách chọn dừa ngon ngọt, nhiều nước chỉ dân trồng dừa mới biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

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