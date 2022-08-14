Ghi nhớ ngay 6 mẹo này khi mua táo, đảm bảo mọi người trong gia đình tấm tắc khen ngon

Quả táo ngon và mọng nước sẽ khá tròn, cứng và cầm nặng tay. Ấn tay vào quả táo thấy cứng, mọng, thì quả táo đó là quả táo ngon. Thử búng tay vào quả táo, nếu âm thanh to rõ thì đó là táo giòn và ngon.

Một trong những lưu ý đầu tiên khi đi mua táo hoặc mua hoa quả nói chung đó là nên quan sát màu sắc bên ngoài.

Khi mua táo, nên chọn những quả táo có màu sắc tươi, vỏ táo bóng, khi sờ không có cảm giác nhám tay. Nếu thích ăn táo ngọt, nên chọn quả thẫm màu, trên vỏ quả có các hạt màu trắng nho nhỏ.

Không nên mua những quả màu bị xỉn, thâm, dập nát hoặc bị sâu hại.

Nhìn vào các vết sần, vết rạn

Ảnh minh họa: Internet

Khi mua táo, nhiều người sẽ chọn những quả táo thật nhẵn để mua. Trên thực tế, loại táo này không phải là ngon nhất. Một quả táo có vị ngọt chắc chắn bên ngoài sẽ hơi sần, có nhiều vết rạn mờ. Và những vết rạn này cực lan rộng, có thể là ở toàn bộ quả táo. Lưu ý vết rạn trên vỏ táo không phải là vết nứt.

Bề mặt càng nhiều "họa tiết" thì táo càng ngon. Đối với loại táo vỏ mịn, nhẵn bóng thì giá thường rẻ hơn. Còn nhiều quả sần có hình thức không đẹp thì nhiều người cho là không ngon nhưng ngược lại nó lại ngon nhất.

Trọng lượng táo

Khi mua táo, bạn nhớ đo trọng lượng của táo, khi cầm hai quả táo giống nhau, bạn hãy dùng tay đo trọng lượng của hai quả này, bên nào nặng thì sẽ có nhiều độ ẩm và tươi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngửi mùi thơm

Những quả táo chín và ngon thường có mùi rất thơm. Ngược lại những quả chưa chín sẽ ít thơm hơn và khi ăn sẽ có vị chua và hơi chát.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào rốn

Khi mua táo ta phải quan sát kỹ phần rốn của quả táo. Vì đây là nơi thuận tiện nhất để phân biệt giữa quả táo đực và táo cái, thông qua tốn chúng ta có thể biết được quả táo nào là táo đực, quả nào là quả cái. Táo đực có vị chua, táo cái ngọt nhất.

Nếu tốn của quả táo bị lõm vào trong và tương đối rộng thì quả táo như vậy là táo cái, táo cái có đủ đường ngọt và độ mọng nước, nên nó là lựa chọn tốt nhất khi mua.

Phần rốn của quả táo đực cũng lõm vào trong, nhưng phần rốn của quả táo đực sâu và nhỏ hơn, không rộng như quả táo cái.