Bánh mì xúc xích phô mai được làm bằng nồi chiên không dầu, công thức "đỉnh cao" này giúp chị em vừa có món ăn ngon vừa tiết kiệm tiền quà sáng

Với sự "lên ngôi" của nồi chiên không dầu, rất nhiều công thức món tiện lợi, ngon miệng được chị em nội trợ đảm đang cho ra đời. Với công thức bánh mì xúc xích phô mai dưới đây, chị em có ngay một món ăn vặt ngon lành chỉ bằng đồ ăn cũ.
- Cách nướng cá chép thơm ngon hấp dẫn bằng nồi chiên không dầu tại nhà!
- Tuyệt chiêu tẩy sạch bong các vết dầu mỡ bám dính trên hộp nhựa chỉ bằng các nguyên liệu rẻ tiền, luôn có mặt trong căn bếp của các chị em
Bánh mình mình ăn không hết đừng bỏ kẻo uổn, hãy dùng làm bánh ăn sáng siêu tiện lợi theo công thức sau.
Thành phần:
- Bánh mì baguette
- Xúc xích mini
- Ớt chuông cắt nhuyễn (hoặc thay cà rốt cũng được)
- Hành lá cắt nhuyễn
- Phô mai sợi
- Tương cà
- Tương ớt
Cách làm:
Bước 1: trộn sốt
Đầu tiên, bạn cho lần lượt 1 muỗng cà phê canh tương cà, 1/2 muỗng cà phê canh tương ớt, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu đen vào một cái chén. Tiếp theo, trộn đều hỗn hợp này lên để chúng tan hẳn và hòa quyện vào nhau.
Bước 2: bắt bánh
Về phần xúc xích, bạn cắt thành những khúc để vừa lên bề mặt bánh mì. Dùng dao cắt bánh mì thành những khoanh tròn xéo vừa ăn. Sau đó, phết một lớp sốt vừa làm lên bề mặt các khoanh bánh mì. Tiếp đến, bạn cho lần lượt phô mai sợi, xúc xích, ớt chuông và hành lá lên trên bánh. Liên tục làm như vậy cho đến khi hết bánh mì.
Bước 3: nướng bánh
Bạn làm nóng trước nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ C trong 5 phút. Tiếp đến, cho tất cả những lát bánh mì đã được phết sốt vào nướng 5 phút với mức nhiệt độ là 160 độ C. Sau cùng, bạn tăng nhiệt độ lên 180 độ C và nướng thêm 2 phút nữa là được.
Bước 4: thành phẩm
Bánh mì nóng hổi, giòn rụm, thơm lừng mùi phô mai, kết hợp với vị mặn vừa ăn của xúc xích. Tất cả hòa quyện cùng vị nước sốt ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay làm nên một món ăn tuyệt hảo.
Chúc chị em thực hiện thành công!
* Nguồn: Facebook Dương Ngọc Khánh Vân