Bánh mì xúc xích phô mai được làm bằng nồi chiên không dầu, công thức "đỉnh cao" này giúp chị em vừa có món ăn ngon vừa tiết kiệm tiền quà sáng

Dinh dưỡng 13/08/2022 14:30

Với sự "lên ngôi" của nồi chiên không dầu, rất nhiều công thức món tiện lợi, ngon miệng được chị em nội trợ đảm đang cho ra đời. Với công thức bánh mì xúc xích phô mai dưới đây, chị em có ngay một món ăn vặt ngon lành chỉ bằng đồ ăn cũ.

Bánh mình mình ăn không hết đừng bỏ kẻo uổn, hãy dùng làm bánh ăn sáng siêu tiện lợi theo công thức sau.

Thành phần:

- Bánh mì baguette

- Xúc xích mini

- Ớt chuông cắt nhuyễn (hoặc thay cà rốt cũng được)

- Hành lá cắt nhuyễn

- Phô mai sợi

- Tương cà

- Tương ớt

 

Bánh mì xúc xích phô mai được làm bằng nồi chiên không dầu, công thức 'đỉnh cao' này giúp chị em vừa có món ăn ngon vừa tiết kiệm tiền quà sáng - Ảnh 1
Thành phần đều đi vét tủ lạnh, có sẵn luôn chả cần đi đâu, bánh mì lại ăn không hết. Vậy là chúng ta đã có món mới từ những nguyên liệu cũ. Ảnh minh họa: Internet

 

Cách làm:

Bước 1: trộn sốt

Đầu tiên, bạn cho lần lượt 1 muỗng cà phê canh tương cà, 1/2 muỗng cà phê canh tương ớt, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu đen vào một cái chén. Tiếp theo, trộn đều hỗn hợp này lên để chúng tan hẳn và hòa quyện vào nhau.

Bước 2: bắt bánh

Về phần xúc xích, bạn cắt thành những khúc để vừa lên bề mặt bánh mì. Dùng dao cắt bánh mì thành những khoanh tròn xéo vừa ăn. Sau đó, phết một lớp sốt vừa làm lên bề mặt các khoanh bánh mì. Tiếp đến, bạn cho lần lượt phô mai sợi, xúc xích, ớt chuông và hành lá lên trên bánh. Liên tục làm như vậy cho đến khi hết bánh mì.

 

Bánh mì xúc xích phô mai được làm bằng nồi chiên không dầu, công thức 'đỉnh cao' này giúp chị em vừa có món ăn ngon vừa tiết kiệm tiền quà sáng - Ảnh 2
Cắt bánh mì xéo xéo góc thế này để ăn gian diện tích đặt xúc xích. Ảnh minh họa: Internet

 

Bánh mì xúc xích phô mai được làm bằng nồi chiên không dầu, công thức 'đỉnh cao' này giúp chị em vừa có món ăn ngon vừa tiết kiệm tiền quà sáng - Ảnh 3
Phết sốt lên. Ảnh minh họa: Internet

 

Bánh mì xúc xích phô mai được làm bằng nồi chiên không dầu, công thức 'đỉnh cao' này giúp chị em vừa có món ăn ngon vừa tiết kiệm tiền quà sáng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: nướng bánh

Bạn làm nóng trước nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ C trong 5 phút. Tiếp đến, cho tất cả những lát bánh mì đã được phết sốt vào nướng 5 phút với mức nhiệt độ là 160 độ C. Sau cùng, bạn tăng nhiệt độ lên 180 độ C và nướng thêm 2 phút nữa là được.

 

Bánh mì xúc xích phô mai được làm bằng nồi chiên không dầu, công thức 'đỉnh cao' này giúp chị em vừa có món ăn ngon vừa tiết kiệm tiền quà sáng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 Bước 4: thành phẩm

Bánh mì nóng hổi, giòn rụm, thơm lừng mùi phô mai, kết hợp với vị mặn vừa ăn của xúc xích. Tất cả hòa quyện cùng vị nước sốt ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay làm nên một món ăn tuyệt hảo.

 

Bánh mì xúc xích phô mai được làm bằng nồi chiên không dầu, công thức 'đỉnh cao' này giúp chị em vừa có món ăn ngon vừa tiết kiệm tiền quà sáng - Ảnh 6
Thành phẩm đã ra lò, mang ra đợi nguội bớt xíu thôi! Ảnh minh họa: Internet

 

Bánh mì xúc xích phô mai được làm bằng nồi chiên không dầu, công thức 'đỉnh cao' này giúp chị em vừa có món ăn ngon vừa tiết kiệm tiền quà sáng - Ảnh 7
Đã xinh lại còn ngon nữa, làm thì dễ ẹc mà lại nhanh! Ảnh minh họa: Internet

 

Bánh mì xúc xích phô mai được làm bằng nồi chiên không dầu, công thức 'đỉnh cao' này giúp chị em vừa có món ăn ngon vừa tiết kiệm tiền quà sáng - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

 Chúc chị em thực hiện thành công!

* Nguồn: Facebook Dương Ngọc Khánh Vân

Cách làm cá chép hấp sả thơm ngon, hấp dẫn cho ngày cuối tuần thêm tưng bừng!

Cách làm cá chép hấp sả thơm ngon, hấp dẫn cho ngày cuối tuần thêm tưng bừng!

Cá chép hấp sả tươi ngon hấp dẫn, làm món ăn chính cho cuối tuần bên gia đình thì còn gì bằng nữa nào!

Xem thêm
Từ khóa:   công thức làm bánh mì xúc xích phô mai món ngon mỗi ngày Dinh dưỡng mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 45 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 10 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 4 giờ 51 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe