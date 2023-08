Bánh mì xúc xích phô mai được làm bằng nồi chiên không dầu, công thức "đỉnh cao" này giúp chị em vừa có món ăn ngon vừa tiết kiệm tiền quà sáng

- Ớt chuông cắt nhuyễn (hoặc thay cà rốt cũng được)

- Hành lá cắt nhuyễn

- Phô mai sợi

- Tương cà

- Tương ớt

Thành phần đều đi vét tủ lạnh, có sẵn luôn chả cần đi đâu, bánh mì lại ăn không hết. Vậy là chúng ta đã có món mới từ những nguyên liệu cũ. Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Bước 1: trộn sốt

Đầu tiên, bạn cho lần lượt 1 muỗng cà phê canh tương cà, 1/2 muỗng cà phê canh tương ớt, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu đen vào một cái chén. Tiếp theo, trộn đều hỗn hợp này lên để chúng tan hẳn và hòa quyện vào nhau.

Bước 2: bắt bánh

Về phần xúc xích, bạn cắt thành những khúc để vừa lên bề mặt bánh mì. Dùng dao cắt bánh mì thành những khoanh tròn xéo vừa ăn. Sau đó, phết một lớp sốt vừa làm lên bề mặt các khoanh bánh mì. Tiếp đến, bạn cho lần lượt phô mai sợi, xúc xích, ớt chuông và hành lá lên trên bánh. Liên tục làm như vậy cho đến khi hết bánh mì.

Cắt bánh mì xéo xéo góc thế này để ăn gian diện tích đặt xúc xích. Ảnh minh họa: Internet

Phết sốt lên. Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: nướng bánh

Bạn làm nóng trước nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ C trong 5 phút. Tiếp đến, cho tất cả những lát bánh mì đã được phết sốt vào nướng 5 phút với mức nhiệt độ là 160 độ C. Sau cùng, bạn tăng nhiệt độ lên 180 độ C và nướng thêm 2 phút nữa là được.

Bước 4: thành phẩm

Bánh mì nóng hổi, giòn rụm, thơm lừng mùi phô mai, kết hợp với vị mặn vừa ăn của xúc xích. Tất cả hòa quyện cùng vị nước sốt ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay làm nên một món ăn tuyệt hảo.

Thành phẩm đã ra lò, mang ra đợi nguội bớt xíu thôi! Ảnh minh họa: Internet

Đã xinh lại còn ngon nữa, làm thì dễ ẹc mà lại nhanh! Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thực hiện thành công!

* Nguồn: Facebook Dương Ngọc Khánh Vân