Tiết lợn được người Việt 'khoái ăn' lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại bị cấm ở Singapore, bạn có biết vì sao?

Theo CNA, Cơ quan Thú y và Thực phẩm Nông nghiệp Singapore (AVA) đã cấm việc lấy máu lợn từ lò mổ địa phương trong đợt bùng phát virus Nipah vào năm 1999.

Người phát ngôn của AVA cho biết, máu là nguồn lây truyền tiềm năng của virus và các mầm bệnh khác. Kể từ đó, các lò mổ của Singapore đã không cung cấp tiết lợn và SFA cũng không chấp nhận bất kỳ nguồn tiết lợn nào nhập khẩu vào nước này.

Trung tâm quốc gia về Các bệnh truyền nhiễm Singapore cho hay, các trường hợp nhiễm virus Nipah ở người xảy ra từ tháng 9/1998 đến tháng 6/1999 tại Malaysia và Singapore. Sau đó, họ không ghi nhận các ca bệnh mới.

Đợt bùng phát ở Singapore ban đầu được cho là do virus viêm não Nhật Bản do muỗi truyền. Tuy nhiên, các ca bệnh ở Malaysia xuất hiện ở những người tiếp xúc gần với lợn.

Theo đó, các nhà chức trách đã ngay lập tức thực hiện một số biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của virus vào Singapore, bao gồm dừng nhập khẩu lợn sống từ các trang trại bị ảnh hưởng ở Malaysia, tăng tần suất phun thuốc diệt bọ gậy để tiêu diệt muỗi.

Tất cả những người làm ở lò mổ và buôn bán lợn ở Singapore cũng được yêu cầu đi kiểm tra sức khỏe. 11 người ở Singapore đã nhiễm virus, với một trường hợp tử vong. Virus Nipah gây viêm não và lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với lợn, dơi hoặc người nhiễm bệnh.

Theo quy định của Singapore, bất kỳ ai nhập khẩu và bán các sản phẩm chứa tiết lợn có thể bị phạt tới 37.000 USD hoặc bị phạt tù tới 2 năm hoặc cả hai. Trong những lần bị kết án tiếp theo, họ có thể bị phạt tới 74.000 USD, bị phạt tù tới 3 năm hoặc cả hai.

6 tác dụng chính của tiết lợn

Có tác dụng hỗ trợ giảm béo

Đối với những người đang giảm béo mà nói, món tiết lợn là một thực phẩm hỗ trợ giảm béo rất tốt, bởi vì nó có chứa rất nhiều chất sắt, có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu cho những người đang trong quá trình ăn kiêng giảm béo, mà giá thành của nó thì rất rẻ.

Công dụng: Có lợi cho việc đông máu, cầm máu, có lợi cho đại tràng; trong y học Trung Quốc, ăn tiết lợn có thể chữa bệnh thiếu máu.

Tác dụng phòng bệnh

Trong tiết lợn có chứa hàm lượng sắt cao dễ được hấp thụ vào cơ thể, ăn nhiều tiết động vật sẽ có lợi cho giai đoạn sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ và phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, có thể phòng ngừa thiếu sắt trong máu, đồng thời phòng chống các bệnh về tim mạch, xơ cứng động mạch, tắc mạch ở người cao tuổi ...

Tác dụng chống ung thư

Y học thực nghiệm đã chứng minh, các nguyên tố vi lượng trong tiết lợn có thể phòng ngừa sự sinh sản bệnh ung thư ác tính. Các nhà khoa học còn cho biết, từ trong tiết lợn có thể tách ra một loại chất gọi là wound hormone, có thể làm tổn hại hoặc là tiêu diệt các tế bào cần loại bỏ, đồng thời tổ chức hoạt động lại cho các mô bị tổn thương, giúp chúng dần dần hồi phục chức năng bình thường. Đây chính là điều mà các thực phẩm khác khó có được.

Chống lão hóa

Tiết lợn có chứa rất nhiều photpholipit, mà photpholipit có thể làm tăng lượng axetyl cholin, làm cho giữa tế bào thần kinh có sự liên kết một cách nhanh chóng, từ đó có thể cải thiện trí nhớ của con người. Do đó những người già, bệnh nhân mắc chứng đãng trí nên ăn nhiều tiết lợn.

Giúp cầm máu

Tiết lợn chứa vitamin K, có thể thúc đẩy máu đông do đó có tác dụng cầm máu. Tiết lợn còn có thể nâng cao các loại nguyên tố vi lượng của cơ thể, có lợi cho việc điều trị và dưỡng bệnh tốt hơn đối với bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, bệnh nhân mắc bệnh về thận và tim mạch. Ngoài ra nó còn dùng để chữa chứng chóng mặt , nôn mửa, chảy máu, các vết bầm tím, tổn thương do mất máu dẫn đến co giật...

Ngoài ra, tiết lợn còn có hiệu quả trong việc làm sạch các hạt kim loại gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể; y học hiện đại đã nghiên cứu và phát hiện rằng, lượng protein trong tiết lợn sau khi trải qua quá trình phân giải của dịch axit trong dạ dày sẽ sinh ra một loại chất có thể khử trùng ruột, chất này có thể đi vào trong cơ thể con người và tiêu diệt các phản ứng sinh hóa của các hạt kim loại tạo thành, sau đó thông qua quá trình bài tiết đưa những vật chất gây hại cho cơ thể ra ngoài, do đó nếu thường xuyên ăn tiết lợn sẽ giúp bài trừ những vật chất gây hại cho cơ thể.

Nhưng cũng cần chú ý điểm này khi ăn tiết lợn

Theo Food and Nutrition, một số nghiên cứu khuyến khích ăn tiết để ngăn ngừa bệnh thiếu máu do chứa nhiều chất sắt.

Dù vậy, không phải toàn bộ lượng sắt đó đều được cơ thể hấp thụ. Phần dư thừa sẽ phản ứng với với các chất có trong đường ruột tạo ra sắt sunfua (chất rắn màu đen). Đó là lý do phân thải ra ngoài có màu đen. Bởi vậy, không ít người tưởng việc ăn tiết giúp loại bỏ các chất độc.

Theo Aboluowang, các bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người không nên ăn quá nhiều tiết lợn cùng lúc. Nếu lượng sắt quá nhiều có thể dẫn tới ngộ độc với triệu chứng nôn mửa, đau dạ dày. Các chuyên gia khuyên, bạn chỉ nên ăn tiết lợn một lần một tuần hoặc 2-3 lần trong một tháng.

Thêm vào đó, không phải tất cả mọi người đều thích hợp ăn món tiết lợn. Danh sách đối tượng cần tránh xa món ăn này còn có người có mỡ máu cao, huyết áp không ổn định, chảy máu đường tiêu hóa.

Bác sĩ cũng khuyến cáo không ăn tiết canh bởi nguy cơ mắc nhiễm liên cầu khuẩn lợn rất cao.