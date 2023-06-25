Hoa đu đủ đực cực tốt cho sức khỏe nhưng là đại kỵ với những người này, dù bổ mấy cũng nên tránh xa

Đu đủ chứa chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác có lợi cho sức khỏe . Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn loại trái cây này. Sau đây là những người nên hạn chế ăn đu đủ để bệnh tình không trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo Đông y, đu đủ có tên mộc qua, tính hàn, vị ngọt mùi hơi hắc. Tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thũng. Quả đu đủ xanh được sử dụng để nghiền nát với nước dùng bôi mặt hoặc tay, chữa các vết tàn hương ở mặt, tay, còn dùng chữa chai chân và bệnh eczema...

- Đối với hệ tiêu hóa: Thành phần men papain trong hoa đu đủ đực có khả năng đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, kích thích co bóp nhu động ruột, tránh táo bón, ăn không tiêu và sản xuất nhiều khí hơi trong bụng. Thành phần folate, vitamin A, C, E bảo vệ niêm mạc đường ruột, chống viêm loét trong dạ dày, tăng khả năng chuyển hóa và trao đổi chất.

- Đối với hệ tim mạch, tuần hoàn: Các hoạt chất beta- carotene, folate, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch, làm giảm cholesterol xấu trong máu, ổn định huyết áp, ngăn ngừa đau tim, đột quỵ, chống lại sự hình thành của các mảng xơ vữa và huyết khối tĩnh mạch.

- Đối với hệ hô hấp: Hoa đu đủ đực giàu vitamin C và beta- carotene, giúp kháng khuẩn, tiêu viêm tự nhiên, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ho, viêm họng, khàn tiếng, đau rát cổ họng.

- Ngăn ngừa ung thư: Có nhiều nghiên cứu của Mỹ, Úc chứng minh tác dụng của hoa đu đủ đực trong phòng ngừa ung thư. Hoạt chất Lycopene, Carotenoids giúp khống chế khối u phát triển, làm chậm di căn. Được khuyên dùng cho người ung thư vú, bạch cầu, ruột kế, phổi, tuyến tiền liệt.

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- Đối với bệnh nhân bị tiểu đường: Các hoạt chất trong hoa đu đủ đực giúp bệnh nhân bị tiểu đường có thể kiểm soát tốt đường huyết trong máu nhờ tác dụng làm tăng sản xuất insulin trong cơ thể.

- Đối với người bị béo phì: Hoa đu đủ đủ đực giàu chất xơ, vitamin A, B, C và khoáng chất, giúp tăng khả năng chuyển hóa chất béo tại gan, ngăn ngừa tích trữ mỡ dư thừa ở các cơ quan như bụng, đùi, bắp tay…

Những người nên cẩn trọng khi sử dụng hoa đu đủ đực

Theo Lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, mẹ bầu đang mang thai hoặc cho con bú; trẻ em có độ tuổi dưới 3 tuổi; người có cơ thể hàn, hay bị lạnh bụng và tiêu chảy; hoặc những người có tiền sử dị ứng phấn hoa không được sử dụng hoa đu đủ đực để tránh nguy cơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mang thai

Ăn nhiều đu đủ, đặc biệt là đu đủ xanh khi mang thai có thể gây bất thường và sảy thai không mong muốn. Đu đủ xanh chứa nhiều nhựa, được biết là gây ra các cơn co tử cung có thể dẫn đến sảy thai. Vì vậy nên tránh ăn đu đủ khi mang thai.

Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề về đường hô hấp



Đu đủ chứa enzym Papain, là chất gây dị ứng mạnh và do vậy có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn hô hấp. Những người bị những bệnh như sốt mùa cỏ khô, hen được khuyên là nên tránh loại quả này.

Những người gặp các vấn đề về dạ dày không nên ăn quá nhiều đu đủ. Bởi chất papain có thể khiến dạ dày phỉ co bóp nhiều, gây rối loạn dạ dày với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, bụng trướng, buồn nôn,... Vì vậy, những người này nên hạn chế ăn đu đủ.

Các vấn đề về da



Nếu da bị đổi màu và có màu vàng nhạt, đặc biệt ở lòng bàn tay thì bạn nên cận trọng vì bạn có thể mắc một căn bệnh da lành tính là carotenemia. Và nguyên nhân gây ra bệnh này có thể là do tiêu thụ đu đủ quá nhiều.

Đu đủ ruột vàng có chứa chất beta-carotene, một chất dinh dưỡng thuộc họ carotenoid, là nguồn cung cấp vitamin A cho cơ thể. Tuy nhiên, dư thừa beta-carotene cũng có thể khiến da nhợt nhạt.

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Đường huyết thấp



Đu đủ lên men có thể làm giảm lượng đường trong máu. Vì vậy, nếu những người có đường huyết thấp tiêu thụ đu đủ sẽ khiến lượng đường trong máu hạ thấp hơn, từ đó gây nguy hiểm tới sức khỏe.

Trong trường hợp sử dụng hoa đu đủ đực nhằm mục đích điều trị bệnh, không nên tự ý dùng mà cần tuân theo sự hướng dẫn từ bác sĩ để giảm thiểu nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ ngoài ý muốn.

Trên đây là "Những người không nên dùng hoa đu đủ đực". Nếu bạn thuộc nhóm những người trên hãy tránh xa hoa đu đủ đực nhé.