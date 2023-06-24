Những công dụng thần kì của quả tầm bóp có thể bạn chưa biết

Chọn thực phẩm 24/06/2023 21:35

Tầm bóp là loại quả mọc dại ở làng quê Việt Nam, từ cây cho tới quả của nó đều có những công dụng cực kì hữu hiệu cho sức khỏe và là nguyên liệu thường thấy trong các bài thuốc Đông y.

Quả tầm bóp (còn được gọi là quả tầm xoài) là một loại quả có nguồn gốc từ Đông Nam Á, nhưng đã được trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Quả tầm bóp có hình dáng giống như xoài, nhưng nhỏ hơn và có màu vàng tươi. Vỏ quả mỏng và dễ bóc, trong quả có một hạt lớn giống như hạt mít. Thịt quả tầm bóp mềm mại, có hương vị ngọt và chua thanh, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Quả tầm bóp thường được sử dụng trong ẩm thực và là nguyên liệu chính cho nhiều món ăn và đồ uống truyền thống.

Những công dụng thần kì của quả tầm bóp có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả tầm bóp có công dụng gì?

Tất cả các bộ phận của cây đều có thể dùng được, bao gồm rễ, thân, lá, quả. Quả tầm bóp có tính bình, vị chua nhẹ.

Quả của cây tầm bóp có thành phần chính là chất xơ, chất béo, protein, đường, Vitamin C, các khoáng chất (lưu huỳnh, sắt, kẽm, magie, canxi, photpho, clo, natri,..). Trong thân cây chứa các Physalin A-D, Physagulin A-G, các alkaloid. Tầm bóp vị đắng, mát, quả chua nhẹ, có thể dùng để làm rau ăn. Trong đông y, các bộ phận của tầm bóp như thân, quả, lá, rễ đều có thể dùng làm thuốc. Cây tầm bóp có thể dùng tươi hoặc phơi khô đều được.

Ăn quả tầm bóp giúp bổ sung vitamin C ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh Scorbut. Căn bệnh này có biểu hiện chính là chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da hoặc lâu lành tổn thương.

Những công dụng thần kì của quả tầm bóp có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bài thuốc có nguyên liệu quả tầm bóp

Cách chữa viêm họng, ho khan hoặc có đờm từ quả tầm bóp

Cách làm: Chuẩn bị 50g cây tầm bóp tươi. Nếu dùng khô thì lấy 15g. Đem cây tầm bóp đi rửa sạch, sắc với 500ml chia uống nhiều lần trong ngày. Bạn nên kiên trì dùng thuốc liên tiếp trong ít nhất 3 đến 5 ngày để có được kết quả mong muốn.

Những công dụng thần kì của quả tầm bóp có thể bạn chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Cách làm: Chuẩn bị 20-30g rễ tầm bóp tươi, 1 quả tim lợn, chu sa. Đem các nguyên liệu trên đi rửa sạch, cắt nhỏ rồi nấu chung với nhau trong khoảng 20 phút. Gạt lấy nước uống mỗi ngày một lần. Mỗi liệu trình dùng thuốc cần uống liên tục trong 5-7 ngày.

Điều trị tay chân miệng, nổi ban đỏ ngoài da, bệnh thủy đậu 

Cách làm: Dùng 50-100g tầm bóp tươi (tương đương 15–30g cây khô. Đem sắc thuốc lấy nước đặc uống cho đến khi bệnh khỏi hẳn).

Những công dụng thần kì của quả tầm bóp có thể bạn chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trị mụn nhọt

Cách làm: Dùng cây tầm bóp tươi đem giã rồi vắt lấy nước để uống hằng ngày, bã cây đắp nơi bệnh.

Hoặc: Dùng 40–80g tầm bóp tươi đem giã nát vắt lấy nước uống còn bã đắp ngoài. Có thể nấu nước cây tầm bóp để rửa hằng ngày.

Những lưu ý khi sử dụng quả tầm bóp

Cây tầm bóp là cây dược liệu lành tính. Tuy nhiên, việc sử dụng tầm bóp làm thuốc cũng cần phải thận trọng. Liều dùng và cách dùng phải theo chỉ định của bác sĩ hay những người từng có kinh nghiệm. Dùng tầm bóp để hỗ trợ điều trị các bệnh thông thường, tránh việc lạm dụng gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Vì thế, việc sử dụng tầm bóp làm thuốc cần lưu ý những điều sau đây:

Tránh sử dụng tầm bóp cho những người cơ địa dị ứng với loại cây này hoặc dị ứng thảo mộc nói chung. Sau khi sử dụng thuốc từ tầm bóp, nếu có những biểu hiện như buồn nôn, khó thở, tức ngực, nổi mẩn ngứa... cần dừng lại ngay.

Những công dụng thần kì của quả tầm bóp có thể bạn chưa biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Không dùng cây tầm bóp cho người đang cho con bú, phụ nữ có thai. Cần phải hết sức thận trọng khi dùng tầm bóp kết hợp với điều trị bệnh bằng tây y. Bởi tầm bóp có thể tác dụng với các thành phần trong thuốc hoặc làm giảm tác dụng của thuốc tây.

Tránh nhầm lẫn cây tầm bóp với cây lu lu đực, một loại cây gần giống nhau nhưng lại có độc tính, chứ không có tác dụng chữa bệnh. Với những thông tin trên có thể thấy cây và quả tầm bóp là một loại dược liệu tự nhiên, có nhiều công dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào khi sử dụng loại cây này cũng mang đến tác dụng như mong muốn. Nếu bạn muốn sử dụng cây và quả tầm bóp để hỗ trợ chữa bệnh gì thì cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi sử dụng.

Bún là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn Việt Nam nhưng đại kỵ với những người này, thích ăn đến mấy cũng nên tránh xa

Bún là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn Việt Nam nhưng đại kỵ với những người này, thích ăn đến mấy cũng nên tránh xa

Chú ý những người sau nên cẩn thận khi ăn bún cũng như cần kiểm tra bún có đạt chất lượng hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   quả tầm bóp công dụng quả tầm bóp bài thuốc từ quả tầm bóp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài