Bún là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn Việt Nam nhưng đại kỵ với những người này, thích ăn đến mấy cũng nên tránh xa

Chọn thực phẩm 24/06/2023 07:05

Chú ý những người sau nên cẩn thận khi ăn bún cũng như cần kiểm tra bún có đạt chất lượng hay không.

Bún là thực phẩm cực kì quen thuộc trong các món ăn của người Việt Nam, nước ta cũng có nhiều làng nghề chuyên làm bún và gạo cực kì nổi tiếng. Tuy vậy, không phải ai cũng ăn được bún đặc biệt là những người dưới đây.

Những người không nên ăn bún

Người bị dạ dày, đại tràng

Bún là nhóm thức ăn không thích hợp với những người có bệnh ở đường tiêu hóa. Nguyên nhân là vì bún được làm từ bột gạo, ngâm với nước trước khi làm khoảng một ngày để bột nở ra.

Trong thời gian này sẽ có quá trình lên men của tinh bột, vì thế khi ăn người bệnh dễ bị đầy hơi chướng bụng khó tiêu hại dạ dày.

Bún là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn Việt Nam nhưng đại kỵ với những người này, thích ăn đến mấy cũng nên tránh xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em và phụ nữ có thai

Bún, mì là món ăn nhanh, dễ chế biến nhất là với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, người sản xuất bún thường cho hóa chất trong quá trình chế biến.

Nếu trẻ nhỏ thường xuyên ăn bún sẽ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa chưa hoàn thiện của trẻ. Vì vậy, tốt nhất không nên cho trẻ ăn bún quá sớm, hoặc hạn chế món này với trẻ.

Bún là nhóm thức ăn không thích hợp với những người có bệnh ở đường tiêu hóa. Nguyên nhân là vì bún được làm từ bột gạo, ngâm với nước trước khi làm khoảng một ngày để bột nở ra. Trong thời gian này sẽ có quá trình lên men của tinh bột, vì thế khi ăn người bệnh dễ bị đầy hơi chướng bụng khó tiêu hại dạ dày.

Người đang bị bệnh

Những người đang bị bệnh, sốt, thấy không khỏe trong người không nên ăn bún. Lúc này, cơ thể đang mệt mỏi, tiêu hóa không tốt như ngày thường nên ăn bún có thể gây khó chịu. Ngoài tinh bột gạo là thành phần chính của bún, người sản xuất có thể thêm nhiều chất phụ gia không an toàn như bột huỳnh quang để làm sáng, chất tẩy tráng, hàn the... vào trong bún.

Trẻ em và phụ nữ có thai nên cẩn trọng khi ăn bún do e ngại các hóa chất không an toàn có trong sản phẩm này. Khi ăn bún nên lựa chọn các sản phẩm được làm ở cơ sở có uy tín, sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc có thể tự làm bún tại nhà để yên tâm.

Bún là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn Việt Nam nhưng đại kỵ với những người này, thích ăn đến mấy cũng nên tránh xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách nhận biết bún không đạt chất lượng

Nếu bún bị nhiễm chất tinopal, bạn có thể phát hiện một cách dễ dàng vì bản thân chất này là phát huỳnh quang, để trong bóng tối có khả năng phát sáng.

Cách đơn giản nhất là quan sát màu sắc của sợi bún. Bún có thành phần chính là gạo nên sợi bún thường có màu trắng đục hoặc tối màu. Bún chứa hàn the hay các chất bảo quản thường có màu trắng trong, sáng và sợi bún có độ bóng bẩy. Bún không chứa hàn the thường hơi nát, dễ đứt gãy, chạm vào có cảm giác hơi dính và nhuyễn. Sợi bún chứa hàn the dai giòn hơn và khó đứt gãy.

Bún là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn Việt Nam nhưng đại kỵ với những người này, thích ăn đến mấy cũng nên tránh xa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bún không sử dụng hàn the hay các chất bảo quản khác mua về để qua một thời gian là sẽ bị chua, ôi thiu (nhất là khi thời tiết nắng nóng). Trong khi đó, bún có thêm chất bảo quản có thể để 2-3 ngày mà không bị hỏng. Loại bún này khi nhai trong miệng sẽ không có mùi vị. Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng khi mua bún. Không nên tham những sản phẩm có màu quá trắng, bóng sáng bất thường.

Có thể dùng đèn cực tím như đèn soi tiền để chiếu vào sợi bún. Nếu thấy bún phát sáng thì đó là dấu hiệu nhiễm tinopal. Riêng với hàn the, có thể sử dụng que thử hàn the được bán sẵn để kiểm tra xem trong thực phẩm có chứa hàn the hay không. Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, chỉ cần rắc một ít bột nghệ vào sợi bún. Nếu sợi bún chuyển sang màu xám thì đó là bún có chứa hàn the.

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