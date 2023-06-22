Chẳng hạn như nấm hương (nấm đông cô) chính là thực phẩm rẻ tiền quen thuộc nhưng cực kỳ tốt chẳng kém nấm linh chi. Trong khi nấm linh chi thường có giá từ 1 triệu đến vài triệu mỗi cân thì nấm hương tươi lại có giá chỉ khoảng 200.000 - 250.000/kg.

Không phải thực phẩm đắt tiền mới bổ cho sức khỏe . Ví như nấm linh chi dược nhà nhà lùng mua dù có giá trên trời. Tuy nhiên, ít ai biết rằng có những thứ dù rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng và hiệu quả của nó chẳng kém bất cứ đồ ăn bổ dưỡng đắt đỏ.

Đặc biệt, các loại nấm hương rất phổ biến và rẻ tiền nhưng lại giàu polysacarit, polysacarit có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch, tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa ung thư, giảm cholesterol. Giá trị dinh dưỡng của nấm hương không thua kém bất cứ loại nấm đắt tiền nào. Ăn nấm hương thường xuyên còn có tác dụng phòng chống ung thư, chăm sóc sức khỏe.

Nấm hương còn được người xưa gọi là “nữ hoàng của các loại nấm”, điều này cho thấy địa vị của chúng trong họ nhà nấm. Thậm chí, người Nhật - nơi nổi tiếng có tuổi thọ cao còn rất coi trọng loại nấm này trong chế độ ăn uống hàng ngày và sử dụng khá nhiều.

Nấm hương có gì mà ngăn ngừa được ung thư?

Các chất dinh dưỡng chính của nấm hương để phòng chống ung thư gồm:

Lentinan: Là hoạt chất có hoạt tính sinh lý đặc biệt, đồng thời cũng là hoạt chất hữu hiệu nhất trong nấm. Nó có thể ức chế hoạt động của tế bào ung thư và cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể con người, được coi là chất bổ trợ miễn dịch đặc hiệu cho tế bào lympho T. Nó có thể tăng cường phản ứng miễn dịch, khôi phục chức năng của tế bào lympho T và chống lại hiệu quả bệnh ung thư.

Axit ribonucleic: Nó có thể tạo ra interferon chống ung thư và đạt được hiệu quả ngăn ngừa ung thư.

Selenium: Nó có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể một cách hiệu quả, tăng cường chức năng miễn dịch của con người và ngăn ngừa ung thư dạ dày, ung thư thực quản và các bệnh về hệ tiêu hóa khác.

Ảnh minh họa: Internet

Các công dụng bất ngờ khác của nấm hương

Hỗ trợ giảm cân

Nấm hương là loại thực phẩm không thể thiếu trong khẩu phần của người ăn kiêng. Bởi hàm lượng calo thấp và nguồn chất xơ dồi dào. Bên cạnh đó, nấm hương còn ngăn ngừa sự tăng cân của cơ thể.

Giúp xương chắc khỏe

Nấm hương tốt cho xương nhờ vào nguồn vitamin D dồi dào. Hàm lượng Vitamin D này làm tăng quá trình hấp thu canxi.

Mặt khác, vitamin D2 và canxi thu được từ nấm đông cô có thể cải thiện mật độ khoáng của xương nhờ đó mà xương chắc khỏe hơn. Đặc biệt, nấm hương rất tốt cho việc phòng và chống lại bệnh còi xương ở trẻ nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Chữa bệnh mất ngủ

Nấm hương được sử dụng trong một số bài thuốc có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh. Người mất ngủ, người bệnh tim mạch dùng nấm hương khô kết hợp với đậu đen, lá sen khô đun sôi với nước, lọc bỏ bã và uống. Bài thuốc có tính an thần, tốt cho tim mạch.

Giúp giảm suy nhược cơ thể

Người cơ thể suy nhược dùng nấm hương khô nấu với đẳng sâm uống nước. Bài thuốc bồi bổ cơ thể, nâng cao sức đề kháng.

Với người bị đau đầu do khi huyết hư dùng nấm hương khô kết hợp với đinh lăng, cam thảo đun nước uống. Trường hợp mất ngủ do khí huyết hư tổn dùng nấm hương khô với hoàng kỳ và đương quy, đun sôi với nước, lọc bỏ bã uống.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn nấm hương

Nấm hương rất an toàn để tiêu thụ, tuy nhiên trong một số ít trường hợp, nó có thể gây ra các tác dụng phụ như phát ban da hoặc đau dạ dày. Ăn nấm đông cô sống có thể dẫn đến phát ban trên da được gọi là viêm da nấm đông cô. Ngoài ra, sử dụng bột nấm trong một thời gian dài có thể gây ra một số tác dụng phụ như đau bụng, viêm da.

Dù nấm hương là thực phẩm có nhiều dược liệu quý và dinh dưỡng tuy nhiên khi dùng vẫn cần phải lưu ý. Với người cơ địa dị ứng cần phải cần trọng khi dùng nấm hương. Ngoài ra, nấm hương còn có thể gây ra tác dụng phụ phát ban da hoặc đau dạ dày, đau bụng,...

Để tận dụng được lợi ích của nấm hương, chúng ta cần sử dụng đúng, đồng thời phối hợp với các nguyên liệu khác để vừa có được bữa ăn ngon, vừa đem lại sức khỏe tốt.