Giấy báo bọc xôi được nhiều người bán xôi dùng vì rẻ tiền, phổ biến. Nhưng nguy hiểm là giấy báo có nhiều tạp chất, hóa chất tổng hợp, nhất là mực in giấy báo có thành phần chì rất nặng và nguy hiểm cho người ăn phải.

Xôi là một món ăn dân dã và quen thuộc đối với bất kì người Việt Nam nào. Nó không chỉ dễ ăn mà còn mang đậm hương vị dân tộc quê hương. Nhưng không phải ai cũng thích hợp với món ăn thơm ngon và bổ dưỡng này.

Ở nhiệt độ cao, chì càng phát tác độc và nguy hiểm hơn ở mức bình thường. Trong khi giấy báo bọc xôi rất phổ biến, và nguy cơ nhiễm độc chì nếu ăn xôi bọc giấy báo là rất cao.

Mực in báo còn có nhiều nguyên tố gây hại như: ethanol, isopropanol, toluen,…đặc biệt là PCBs ( Polychlorinated Biphenyls). Tuy giấy báo khô đã bớt khả năng gây hại, nhưng chì và những độc tố, kim loại nặng có hại kia nếu con người hít phải, ăn phải sẽ nguy hiểm.

Chất chì trong giấy báo bọc xôi không thể hòa tan trong nước, hay oxy hóa… nên nó sẽ tích lại trong gan, thận, biểu mô mỡ gây hại cho sức khỏe, có thể gây suy giảm trí nhớ, ù tai, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn…

Bên cạnh đó nguy cơ nhiễm khuẩn do giấy báo rất cao, bởi giấy báo từ khi ra lò, tới sạp bán, qua tay người đọc, rồi các bà đồng nát thu mua đổ về vựa phế liệu, mới tới tay các chủ hàng bán xôi… nên sẽ có rất nhiều vi khuẩn, bụi bẩn tấn công sức khỏe con người.

Người thừa cân, béo phì

Những người mập thường do khả năng hấp thu chất dinh dưỡng từ thực phẩm tốt hơn so với những người gầy. Do đó, nếu muốn giảm cân, bạn cần hạn chế lượng tinh bột dung nạp vào cơ thể, nhất là trong những món ăn làm từ gạo, nếp như xôi hay cơm. Thay vào đó là thưởng thức những bữa ăn sáng nhẹ nhàng và thêm một cốc nước ấm để giúp no bụng và đủ năng lượng cho cả một ngày nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thai và đang cho con bú

Theo Y học cổ truyền, gạo nếp có vị ngọt, tính ấm vào được ba đường kinh tỳ, vị và phế. Gạo nếp nói chung và các món xôi thường được dùng để chữa các chứng hư lao, tiêu chảy, thiểu năng tuần hoàn não ở phụ nữ có thai…



Tuy vậy, các bà bầu chỉ nên ăn xôi nếp với một lượng vừa phải. Mặc dù xôi nếp sẽ giúp bà bầu chống được lợm giọng và cảm giác buồn nôn khi thai nghén nhưng lại có hàm lượng tinh bột cao. Do đó, bà bầu ăn xôi nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiểu đường lúc thai kỳ.



Ngoài ra, xôi nếp có tính dẻo nên gây cảm giác khó tiêu, đầy bụng, nóng trong người khiến bà bầu khó chịu. Do đó, bà bầu nên ăn xôi một cách có chừng mực chứ không nên coi đây là món ăn hàng ngày.

Người có vết thương, đang bị mưng mủ

Những vết thương hở, đặc biệt khi bị viêm sẽ rất lâu lành. Nếu ăn thức ăn dẻo, khó tiêu, nóng như xôi và các thức ăn từ gạo nếp khác sẽ càng làm tình trạng nặng thêm có thể gây mưng mủ.

Vì vậy những người mới phẫu thuật, người có vết thương bị sưng viêm nên kiêng thức ăn này và chỉ ăn lại khi các tổn thương đã lành và bình thường trở lại.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân đang ở giai đoạn hậu phẫu, vết thương hở

Nếp là loại gạo có tính nóng, dẻo, dễ gây sưng và mưng mủ cho vết mổ cũng như các vết thương chưa lành miệng. Do đó, bệnh nhân vừa mới phẫu thuật hoặc những ai có vết thương hở không nên ăn những loại thực phẩm từ gạo nếp như chè, xôi.

Tóm lại, bữa sáng lý tưởng cần có đủ các thành phần: chất đạm, chất xơ, vitamin và khoáng chất mới đủ cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Món xôi nếp ăn nhiều sẽ bị tăng cân vì có quá nhiều calo, còn có thể mắc một số bệnh lý. Vì vậy không nên ăn xôi nếp quá 2 lần/ tuần, và cũng không nên ăn quá nhiều vào buổi sáng.

Bệnh nhân tiểu đường

Gạo nếp sau khi vào dạ dày sẽ nhanh chóng được hấp thụ và chất chứa trong đó là tinh bột, nếu người bệnh tiểu đường ăn quá nhiều thì đường huyết sau bữa ăn sẽ tăng nhanh trong thời gian ngắn và không thể kiểm soát được.