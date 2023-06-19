Công thức làm bánh mứt quýt cực 'dính' và siêu lạ miệng vào mùa hè, con nít chắc chắn sẽ thích mê!

Chọn thực phẩm 19/06/2023 11:52

Món bánh quy “đại cát” với vẻ ngoài bắt mắt như quả quýt chín mọng, nhân trái cây ngọt ngào là món bánh dễ làm, đáng thử cho con của bạn trong những ngày nghỉ hè.

Làm bánh nhân mứt quýt từ bánh mì sandwich cực đơn giản

Nguyên liệu chuẩn bị

 Bánh mì: 4 miếng

- Quýt: 3 quả (300g)

- Trứng: 1 quả

- Đường: 100g

- Nước cốt chanh: 1 muỗng canh

Công thức làm bánh mứt quýt cực 'dính' và siêu lạ miệng vào mùa hè, con nít chắc chắn sẽ thích mê! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm

Bước 1: Rửa quýt bằng baking soda và muối thô, sau đó lột vỏ và xay nhuyễn quýt trong máy xay, vỏ quýt thì cắt thành sợi.

Bước 2: Cho quýt đã xay vào nồi đun sôi, khi đã sôi thì giảm lửa vừa và cho đường vào đun khoảng 10 phút rồi cho nước cốt chanh và vỏ quýt vào đun trong 20 phút, khuấy đều tay. Tắt bếp khi mứt vừa đủ độ đặc quánh.

Công thức làm bánh mứt quýt cực 'dính' và siêu lạ miệng vào mùa hè, con nít chắc chắn sẽ thích mê! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cắt các rìa bánh rồi dùng dụng cụ lăn bột cán cho bánh dẹt lại, sau đó cho mứt quýt sang một bên của bánh mì.

Bước 4: Phết nước trứng lên mép bánh mì rồi gập đôi lại, dùng nĩa ấn cho mép bánh chặt lại và cho một vết cắt ở giữa bánh rồi phết nước trứng lên trên.

Công thức làm bánh mứt quýt cực 'dính' và siêu lạ miệng vào mùa hè, con nít chắc chắn sẽ thích mê! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cho vào lò nướng và nướng trong 12 phút ở 200 độ.

Bước 6: Bày bánh đã hoàn thành ra đĩa và thưởng thức.

Công thức làm bánh mứt quýt cực 'dính' và siêu lạ miệng vào mùa hè, con nít chắc chắn sẽ thích mê! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Bánh nhân mứt quýt với công thức đơn giản, nguyên liệu lại vô cùng dễ tìm sẽ mang đến cho bạn một món ăn vặt vừa chua chua ngọt ngọt của quýt, đường, béo thơm của trứng và mềm mịn của lớp vỏ bánh. Nhâm nhi vào thời gian rảnh rỗi thì trên cả tuyệt vời. Hi vọng đây sẽ là công thức bổ ích cho các bạn.

Bánh quy trái quýt đại cát nhân mứt tắc 

Trong văn hóa của người Hoa, trái quýt mang ngụ ý cát tường, với màu cam may mắn cùng hình tròn viên mãn. Với vẻ ngoài tinh tế, bắt mắt như một trái quýt tươi đang độ chín mọng, món bánh quy “đại cát” góp nét chấm phá vào bản đồ văn hóa ẩm thực phong phú mùa Tết của Sài Gòn - Chợ Lớn, khi kết hợp vỏ bánh quy béo ngậy, hòa cùng mứt tắc ngào đường the mát, thoang thoảng sự ấm nóng thơm dịu của đinh hương.

Bánh quy thơm, béo, tan ngay trong miệng. Mứt tắc ngọt, the mát, không bị đắng, kết hợp với vỏ bánh rất hài hòa. So với bánh ngàn lớp - một loại bánh đặc trưng tết khác của người Hoa ở Chợ Lớn, bánh quy “đại cát” có thể để được lâu hơn. Chiếc bánh tròn, xinh, cam nhẵn, khi chẻ đôi sẽ lộ ra phần nhân rất hấp dẫn.

Công thức làm bánh mứt quýt cực 'dính' và siêu lạ miệng vào mùa hè, con nít chắc chắn sẽ thích mê! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

Bơ lạt 125gr

Bột mì đa dụng 160gr

Đường bột (đường xay) 50gr

Hương vanilla 3ml

Muối 2gr

Nước cốt chanh 8ml

Lòng đỏ trứng gà 1 cái

Công thức làm bánh mứt quýt cực 'dính' và siêu lạ miệng vào mùa hè, con nít chắc chắn sẽ thích mê! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm

  1. 125gr bơ lạt để mềm ở nhiệt độ phòng, sau đó dùng máy đánh chung với 50gr đường xay. Đánh ở tốc độ vừa, cho đến khi bơ và đường hòa quyện hoàn toàn, bông nhẹ, có kết cấu rất mịn màng,
  2. Cho vào 1 lòng đỏ trứng, tiếp tục đánh cho hỗn hợp nhuyễn mịn.
  3. Ch vào 2gr muối, 3ml chiết xuất vani, trộn đều. Tiếp tục cho vào 8ml nước cốt chanh và trộn chung.
  4. Rây vào 160gr bột mì đa dụng, dùng phới trộn cho đến khi hỗn hợp bột mịn. Cho khối bột vào màng bọc thực phẩm, bọc lại để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút để bột dẻo dai hơn.
  5. Làm nóng lò trước ở nhiệt độ 165 độ trong 20 phút.
  6. Lúc chờ lò nóng, lấy bột ra khỏi tủ, nặn thành từng viên tròn nhỏ khoảng 10gr. Ấn cho bề mặt hơi phẳng, sau đó dùng muỗng có đáy tròn (ở đây thichlambanh.com dùng muỗng đong ¼ tsp) ấn ở giữa để tạo lõm.
  7. Cho mứt việt quất vào lõm vừa tạo. Cho vừa đủ mứt ngang bề mặt bánh thôi nhé, nếu cho quá nhiều mứt, sau khi nướng bánh chín nhưng mứt còn quá ướt sẽ làm kết cấu bánh quy bị mềm không được giòn.
  8. Nướng bánh ở nhiệt độ 165 độ trong 15-20 phút, quan sát thấy phần viền bánh vàng là được.
Công thức làm bánh mứt quýt cực 'dính' và siêu lạ miệng vào mùa hè, con nít chắc chắn sẽ thích mê! - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Bánh quy mứt tắc thành công sẽ có màu vàng đều, kết cấu giòn, mứt trái cây dẻo không bị chảy ra khỏi bánh. Mùi thơm của bánh là sự kết hợp của mùi bơ, vani và cả mùi mứt trái cây nướng lên, khi ăn vị mứt trái cây chua chua ngọt ngọt hòa quyện vị bánh quy vô cùng thơm ngon.

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