Tất cả chúng ta đều biết chanh, hạt tiêu và muối là ba nguyên liệu luôn có trong căn bếp của nhiều gia đình. Nhưng bạn có biết rằng bạn có thể sử dụng những thành phần này cho nhiều mục đích hơn không? Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc cho muối và hạt tiêu vào chanh. Tuy nhiên, bạn thực sự nên thử điều này. Ba thành phần này khi kết hợp cùng nhau là một phương thuốc thần kỳ.

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi sự kết hợp này có thể giúp bạn chống lại nhiều căn bệnh khác nhau. Nước chanh, khi trộn với hạt tiêu và muối, được biết là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ba thành phần này có thể giúp bạn giảm đau và viêm.

Chanh, hạt tiêu và muối là ba thành phần đã được sử dụng làm thuốc trong nhiều thế kỷ. Chanh là một loại trái cây có múi được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe. Nước chanh là một phương thuốc cực kỳ mạnh mẽ và được biết đến với đặc tính kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch. Muối không thể thiếu đối với cơ thể, giống như nước và oxy. Muối là một chất dinh dưỡng thiết yếu rất quan trọng để duy trì sức khỏe tốt. Hạt tiêu đen từ lâu đã được sử dụng như một loại thuốc truyền thống với đặc tính kháng khuẩn và hạ sốt.

Bạn chỉ cần lấy một thìa cà phê nước cốt chanh, thêm một chút bột tiêu và nửa nhúm muối rồi uống.Sau đây là những tác dụng kỳ diệu khi bạn thêm muối và tiêu vào chanh.

Công dụng của hỗn hợp muối, hạt tiêu và chanh

Hen suyễn

Nếu bạn bị mắc bệnh hen suyễn, hãy luôn "thủ" hỗn hợp này trong nhà. Hạt tiêu đen là loại gia vị hiệu quả trong việc làm giảm các cơn hen.

Đun sôi một cốc nước chứa 8-10 hạt tiêu, 10-15 lá húng quế, và 2 nhánh đinh hương trong vòng 15 phút. Sau khi để nguội thì thêm 2 thìa mật ong.

Bạn có thể bảo quản thức uống này trong tủ lạnh khoảng 2 tuần. Mỗi lần dùng, bạn có thể thêm ít sữa để tăng mùi vị.

Ảnh minh họa: Internet

Điều trị chứng buồn nôn

Cơn đau bụng có thể được xoa dịu bằng hỗn hợp gồm một thìa nước cốt chanh, một thìa cà phê hạt tiêu đen và 1/4 thìa cà phê muối. Trộn 3 thành phần trên vào một ly đầy nước ấm và uống từ từ để giảm đau bụng. Hương thơm của chanh sẽ chấm dứt cảm giác buồn nôn và hạt tiêu đen sẽ làm dịu dạ dày.

Loét miệng

Nếu bạn bị loét miệng, thì sức khỏe của bạn có thể không được tốt. May mắn thay, điều này có thể dễ dàng sửa chữa. Trộn nước cốt của một quả chanh với một thìa muối trong một cốc nước ấm. Súc miệng bằng hỗn hợp này sau mỗi bữa ăn, bạn sẽ nhận thấy rằng vết loét của bạn sớm biến mất.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Chanh rất giàu polyphenol giúp ngăn ngừa tăng cân, điều chỉnh mức insulin và cũng đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Lấy 1/4 thìa cà phê hạt tiêu xay, một thìa mật ong và 2 thìa nước cốt chanh và 1/4 thìa cà phê muối hòa vào nước ấm. Uống dung dịch này khi bụng đói vào mỗi buổi sáng để giảm cân.

Công thức pha hỗn hợp muối, hạt tiêu với chanh

Công thức

- 1 muỗng cà phê muối.

- ½ muỗng cà phê bột tiêu.

Một vài giọt nước cốt chanh.

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm

Bạn chỉ cần trộn 3 thành phần này lại với nhau sẽ tạo ra hỗn hợp chữa bệnh giúp giảm đau và viêm cực hiệu quả. Trong tình trạng thời tiết mệt mỏi như hiện nay, hỗn hợp đồ uống này sẽ giúp giảm đau, tăng cường miễn dịch cơ thể cực tốt.

Nguyên nhân được Boldsky nhận định như sau: Nước chanh được biết đến là một tác nhân rất mạnh và có đặc tính kháng khuẩn, kháng vi-rút và xây dựng miễn dịch. Nó cũng rất giàu bioflavonoid, pectin, limonene, axit citric, magiê, canxi và vitamin, trong khi hạt tiêu đen có đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và hạ sốt. Nước chanh, khi trộn với hạt tiêu và muối, được biết là cung cấp một loạt các lợi ích sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp đồ uống chữa bệnh từ nước chanh, hạt tiêu và muối có thể thải độc cơ thể, giảm cân nhưng không lạm dụng! Nước chanh có tác dụng kích thích giải độc, cân bằng mức độ pH trong cơ thể. Là loại quả giàu vitamin C nên sử dụng chanh thường xuyên còn giúp tiêu mỡ, loại bỏ chất thải sinh hóa ra khỏi cơ thể.

Hỗn hợp đồ uống chữa bệnh từ nước chanh, hạt tiêu và muối có thể thải độc cơ thể, giảm cân nhưng không lạm dụng! Nước chanh có tác dụng kích thích giải độc, cân bằng mức độ pH trong cơ thể. Là loại quả giàu vitamin C nên sử dụng chanh thường xuyên còn giúp tiêu mỡ, loại bỏ chất thải sinh hóa ra khỏi cơ thể.