5 thực phẩm dân dã có trong bữa cơm hằng ngày nhưng lại là 'bí kíp trường thọ' giúp sống lâu trăm tuổi

Chọn thực phẩm 16/06/2023 01:03

Để kéo dài tuổi thọ thì chế độ dinh dưỡng là một yếu tố quan trọng, nếu muốn sống thọ tới 100 tuổi thì cần thử ngay những loại thực phẩm sau bạn nhé!

Để có thể bổ sung dưỡng chất giúp cơ thể khỏe mạnh dài lâu cần bổ sung đầy đủ vitamin K cho cơ thể, nhờ đó  cơ thể thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ, sức khỏe bền bỉ với thời gian.

Cụ thể, các vitamin K và các protein phụ thuộc vitamin K (VKDP) từng được nhận thấy là giúp đẩy lùi một loạt các bệnh liên quan đến tuổi tác, nhưng cơ chế vẫn chưa được hiểu rõ.

Mướp đắng

Mướp đắng thường được xào cùng với các loại rau khác, là món ăn không thể thiếu trong khẩu phần của người Okinawa. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, mướp đắng có tác dụng chống lại bệnh tiểu đường mạnh mẽ, đem tới hiệu quả tương đương với các loại thuốc hạ đường huyết.

Bên cạnh đó, mướp đắng cũng như khoai lang, nghệ và rong biển… đều có chứa các dưỡng chất làm chậm quá trình tạo ra các gốc tự do ăn mòn.

5 thực phẩm dân dã có trong bữa cơm hằng ngày nhưng lại là 'bí kíp trường thọ' giúp sống lâu trăm tuổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Súp lơ là một trong những thực vật có chứa nhiều đồng nhất, có thể phòng chống truyền nhiễm, ngoài ra còn có thể làm sạch mạch máu hiệu quả, có thể ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, ngăn ngừa máu vón cục, giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch và tai biến. 

Ăn nhiều súp lơ có thể tăng khả năng giải độc gan, phòng cảm cúm và bệnh máu xấu. Dùng lâu dài còn có thể giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư trực tràng và ung thư dạ dày.

Cà rốt

Cà rốt là loại thực vật có tác dụng giải độc cao, bởi vậy nếu bạn bị ngộ độc thuỷ ngân hãy uống nước ép cà rốt, sau khi kết hợp với các phần tử thủy ngân trong cơ thể người sẽ tăng tốc độ bài tiết thủy ngân ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, các thành phần dinh dưỡng như vitamin nhóm B và vitamin C có trong cà rốt cũng có tác dụng làm mềm da, chống lão hóa. Cà rốt còn có thể làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng ở nữ giới.

5 thực phẩm dân dã có trong bữa cơm hằng ngày nhưng lại là 'bí kíp trường thọ' giúp sống lâu trăm tuổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc nhĩ

Mộc nhĩ đen là một loại nấm ăn có giá trị bổ dưỡng rất cao, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời nó cũng là một vị thuốc trong y học cổ truyền. Mộc nhĩ đen có nhiều hoạt chất có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp giải độc và làm chậm sự lão hóa.

Nét đặc biệt của mộc nhĩ đen là tính năng lương huyết và hoạt huyết có tác dụng làm giảm cholesterol và cải thiện tuần hoàn huyết (giảm sự đông máu cục, giúp ngăn ngừa bệnh tắc động mạch). Ngoài ra mộc nhĩ còn có tác dụng làm tan sỏi mật, sỏi thận.

5 thực phẩm dân dã có trong bữa cơm hằng ngày nhưng lại là 'bí kíp trường thọ' giúp sống lâu trăm tuổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi

Cải bó xôi có tác dụng giải độc, giải nhiệt dạ dày, đường ruột, trị táo bón, làm cho tinh thần thoải mái, mặt mày rạng ngời. 

Cải bó xôi có chứa chất giống như insulin, có thể làm cân bằng và ổn định lượng đường trong máu. Với hàm lượng vitamin cao, tiêu thụ cải bó xôi có thể giúp phòng chống một số bệnh do thiếu vitamin gây nên như nhiệt miệng, bệnh quáng gà.

Loại trái ớt bé như hạt đậu xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày có tác dụng đánh bay mỡ bụng, ngăn ngừa ung thư giúp chị em trường thọ cực hiệu quả

Loại trái ớt bé như hạt đậu xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày có tác dụng đánh bay mỡ bụng, ngăn ngừa ung thư giúp chị em trường thọ cực hiệu quả

Dù nhiều người 'xua đuổi' trái này nhưng không thể phủ nhận nó vẫn là một gia vị giúp món ăn Việt thêm phần đậm đà và lại cực kì tốt cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   trường thọ thực phâm tốt cho sức khỏe bí kíp sống lâu

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới