5 thực phẩm dân dã có trong bữa cơm hằng ngày nhưng lại là 'bí kíp trường thọ' giúp sống lâu trăm tuổi

Cụ thể, các vitamin K và các protein phụ thuộc vitamin K (VKDP) từng được nhận thấy là giúp đẩy lùi một loạt các bệnh liên quan đến tuổi tác, nhưng cơ chế vẫn chưa được hiểu rõ.

Để có thể bổ sung dưỡng chất giúp cơ thể khỏe mạnh dài lâu cần bổ sung đầy đủ vitamin K cho cơ thể, nhờ đó cơ thể thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ, sức khỏe bền bỉ với thời gian.

Bên cạnh đó, mướp đắng cũng như khoai lang, nghệ và rong biển… đều có chứa các dưỡng chất làm chậm quá trình tạo ra các gốc tự do ăn mòn.

Mướp đắng thường được xào cùng với các loại rau khác, là món ăn không thể thiếu trong khẩu phần của người Okinawa. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, mướp đắng có tác dụng chống lại bệnh tiểu đường mạnh mẽ, đem tới hiệu quả tương đương với các loại thuốc hạ đường huyết.

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Súp lơ

Súp lơ là một trong những thực vật có chứa nhiều đồng nhất, có thể phòng chống truyền nhiễm, ngoài ra còn có thể làm sạch mạch máu hiệu quả, có thể ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, ngăn ngừa máu vón cục, giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch và tai biến.

Ăn nhiều súp lơ có thể tăng khả năng giải độc gan, phòng cảm cúm và bệnh máu xấu. Dùng lâu dài còn có thể giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư trực tràng và ung thư dạ dày.

Cà rốt

Cà rốt là loại thực vật có tác dụng giải độc cao, bởi vậy nếu bạn bị ngộ độc thuỷ ngân hãy uống nước ép cà rốt, sau khi kết hợp với các phần tử thủy ngân trong cơ thể người sẽ tăng tốc độ bài tiết thủy ngân ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, các thành phần dinh dưỡng như vitamin nhóm B và vitamin C có trong cà rốt cũng có tác dụng làm mềm da, chống lão hóa. Cà rốt còn có thể làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng ở nữ giới.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc nhĩ

Mộc nhĩ đen là một loại nấm ăn có giá trị bổ dưỡng rất cao, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời nó cũng là một vị thuốc trong y học cổ truyền. Mộc nhĩ đen có nhiều hoạt chất có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp giải độc và làm chậm sự lão hóa.

Nét đặc biệt của mộc nhĩ đen là tính năng lương huyết và hoạt huyết có tác dụng làm giảm cholesterol và cải thiện tuần hoàn huyết (giảm sự đông máu cục, giúp ngăn ngừa bệnh tắc động mạch). Ngoài ra mộc nhĩ còn có tác dụng làm tan sỏi mật, sỏi thận.

Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi

Cải bó xôi có tác dụng giải độc, giải nhiệt dạ dày, đường ruột, trị táo bón, làm cho tinh thần thoải mái, mặt mày rạng ngời.

Cải bó xôi có chứa chất giống như insulin, có thể làm cân bằng và ổn định lượng đường trong máu. Với hàm lượng vitamin cao, tiêu thụ cải bó xôi có thể giúp phòng chống một số bệnh do thiếu vitamin gây nên như nhiệt miệng, bệnh quáng gà.