Mách bạn 3 loại thực phẩm giúp làm chậm 'lão hóa' cho mắt, càng ăn mắt càng tinh anh, cái cuối cùng chắc chắn bạn chưa biết

Dưới đây là gợi ý 3 loại thực phẩm bổ dưỡng cho mắt lại rẻ bèo dễ kiếm ở ngoài chợ mà chị em có thể tham khảo.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí nhãn khoa JAMA cho thấy 88% số người được khảo sát coi thị giác là giác quan có giá trị nhất đối với họ, trên cả thính giác. Như vậy có thể thấy đôi mắt có tầm quan trọng thế nào đối với con người. Mắt cũng là bộ phận được hoạt động rất nhiều mỗi ngày với các hoạt động làm việc, coi phim, vui chơi,... chính vì vậy bảo vệ mắt và có một thực đơn bổ sung " sức khỏe " cho mắt là vấn đề mỗi người cần lưu tâm.

Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm tác hại của tia UV đối với mắt. Ngoài ra, nấm kim châm rất giàu chất dinh dưỡng như protein, vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe não bộ.

Nấm kim châm là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời. Các hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do có hại để bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và bị oxy hóa.

Nấm kim châm rất giàu chất dinh dưỡng như protein, vitamin và khoáng chất - Ảnh: Internet

Hơn nữa, chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa nhiều bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim, ung thư và bệnh tiểu đường. Các chất chống oxy hóa có trong nấm kim châm như: axit gallic, quercetin, axit ferulic, axit caffeic, axit chlorogenic, axit ellagic, pyrogallol,.. Đây cũng là một trong những loại thực phẩm rẻ tiền, nhưng có tác dụng vô cùng lớn đối với sức khỏe con người.

Hạnh nhân

Hạnh nhân cũng như nhiều loại hạt khác đã được chứng minh là rất tốt cho đôi mắt. Hạnh nhân chứa nhiều vitamin E. Loại vitamin này bảo vệ chống lại các phân tử không ổn định nhằm vào các mô khỏe mạnh. Tiêu thụ lượng vitamin E thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác cũng như bệnh đục thủy tinh thể.

Tiêu thụ khoảng 15 mg vitamin E hoặc 22 đơn vị quốc tế (IU) mỗi ngày là đủ để bổ sung cho mắt. Trong một khẩu phần khoảng 23 hạt hạnh nhân chứa khoảng 11 IU. Hạnh nhân còn chứa sắt non-heme, kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C có thể hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn cho đôi mắt bị suy yếu. Hạnh nhân cũng là một nguồn cung cấp biotin tốt.

Hạnh nhân chứa nhiều vitamin E tốt cho mắt - Ảnh: Internet

Biotin thúc đẩy sức khỏe làn da và do đó ngăn ngừa mọi nếp nhăn quanh mắt, giúp vùng da quanh mắt căng mịn. Ngoài ra các chất vi lượng như mangan, đồng, magie, photpho,... có trong hạnh nhân cũng giúp giảm các tình trạng đau mắt, mỏi mắt, giảm quầng thâm và nếp nhăn quanh mắt, hỗ trợ tăng cường thần kinh thị giác.

Quả Bơ

Bơ cũng rất tốt cho đôi mắt. Trong bơ chứa lutein giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt khác liên quan đến tuổi tác. Chúng cũng chứa chất beta-carotene và vitamin B6, C, và E cần thiết để thị lực tốt và để bảo vệ đôi mắt khỏi những tổn thương do oxy hóa dẫn đến suy giảm thị lực.

Hàm lượng Kali trong quả bơ tương đối lớn trong khi hầu hết mọi người không được cung cấp đủ khoáng chất này từ thực đơn hàng ngày. Vì thế, khi ăn quả bơ cơ thể sẽ có thêm Kali để duy trì các gradient điện và phục hồi nhiều chức năng quan trọng.

Bơ chứa chất beta-carotene và vitamin B6, C, và E cần thiết cho thị lực - Ảnh: Internet

Quả bơ chứa chất chống oxy hóa carotenoid cùng với Kali; vitamin A, E, D hòa tan trong chất béo. Do đó, loại quả này còn giúp làm tăng đáng kể giá trị dinh dưỡng có trong một số loại thực vật khác được đưa vào cơ thể.