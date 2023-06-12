Loại trái ớt bé như hạt đậu xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày có tác dụng đánh bay mỡ bụng, ngăn ngừa ung thư giúp chị em trường thọ cực hiệu quả

Chọn thực phẩm 12/06/2023 16:30

Dù nhiều người 'xua đuổi' trái này nhưng không thể phủ nhận nó vẫn là một gia vị giúp món ăn Việt thêm phần đậm đà và lại cực kì tốt cho sức khỏe.

Nhiều người chán ngán với ớt vì nó khiến món ăn trở nên cay nồng và khó ăn hơn, nhưng 'loại trái sát thủ màu đỏ' này thực ra lại có cực nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà bạn nên biết và bổ sung vào thực đơn hằng ngày của gia đình.

Loại trái ớt bé như hạt đậu xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày có tác dụng đánh bay mỡ bụng, ngăn ngừa ung thư giúp chị em trường thọ cực hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong trái ớt có chất gì?

Ớt chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Ớt là một loại rau gia vị giúp tăng mùi vị món ăn hoặc đơn giản là do sở thích cá nhân. Không chỉ có thế, ớt chứa thành phần dinh dưỡng cao gấp nhiều lần so với các loại rau thông thường.

Với 100g ớt tươi sẽ cung cấp cho cơ thể 32% vitamin A, 240% vitamin C, 39% vitamin B6, 4,5% vitamin E và 11,5% vitamin K so với nhu cầu vitamin cần cho cơ thể trong một ngày. Chỉ cần ăn khoảng 40g ớt tươi thì bạn đã nạp đủ nhu cầu vitamin C cho cơ thể trong cả một ngày.

Trong quả ớt còn chứa nhiều loại vitamin như vitamin C, B1, B2, acid citric, acid malic, beta caroten... đều là những vitamin cần cho sức khoẻ.

Loại trái ớt bé như hạt đậu xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày có tác dụng đánh bay mỡ bụng, ngăn ngừa ung thư giúp chị em trường thọ cực hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng bất ngờ của ớt mà bạn không ngờ tới

Giúp kiểm soát cân nặng

Giảm cân là nhu cầu nâng cao sức khỏe của phái đẹp. Có nhiều nghiên cứu cho rằng, nhờ tính cay nồng mà khi ăn ớt nhiệt lượng trong cơ thể sẽ bị thiêu đốt. Sự thiêu đốt đó sẽ khiến nhu cầu dùng nước tăng lên. Có lẽ vậy mà calo thừa được thúc đẩy chuyển hóa mạnh mẽ.

Khi ăn ớt kết hợp uống nước để giảm độ cay, cơ thể ngoài thiêu đốt calo còn tăng cảm giác no khiến cảm giác thèm ăn mất đi. Hơn nữa ớt cũng giúp khẩu vị cải thiện khiến thức ăn được chuyển hóa và cơ thể hấp thụ tốt hơn. Nhờ vậy mà ăn ớt cay sẽ làm tăng chức năng hoạt động của não bộ khiến cho hệ thần kinh phát tín hiệu đến thận.

Khi thận được thông báo sẽ tiết dịch hỗ trợ vận động của cơ thể. Do vậy chất béo nhanh chóng bị dịch thận tiết ra thiêu đốt. Vì vậy mà các nghiên cứu đã hướng ớt đến ứng dụng giảm cân cho đối tượng có nhiều mỡ thừa và nguy cơ béo phì.

Giúp giảm đau hiệu quả

Capsaicin không chỉ là chất chống ung thư mà còn mang lại công dụng giảm đau giống như nguyên lý hoạt động của thuốc tê. Do đó, khi ăn ớt cay cảm giác đau sẽ không truyền được xung nhịp lên hệ thần kinh. Nhờ vậy mà cơ thể sẽ giảm xuất hiện đau nhức khó chịu.

Đó có thể là lý do khiến thành phần của ớt được nghiên cứu chiết xuất nhiều hơn. Với sự phát triển của y học hiện đại, ớt cay được chiết xuất lọc lấy capsaicin làm thuốc tê dùng cho phẫu thuật bao gồm mổ đẻ hay các phẫu thuật mổ khác...

Loại trái ớt bé như hạt đậu xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày có tác dụng đánh bay mỡ bụng, ngăn ngừa ung thư giúp chị em trường thọ cực hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra nhờ tính năng giảm đau tự nhiên, tinh chất capsaicin còn được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Tinh chất này được nghiên cứu bổ sung cho một số loại kem bôi ngoài da. Cụ thể là dùng tinh chất để bôi giúp giảm đau nhức xương khớp và vùng thắt lưng.

Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

 Mỗi 100g ớt cay tươi chứa tới 144mg vitamin C. Lượng vitamin C phong phú có thể khống chế bệnh tim mạch, xơ cứng động mạch và giảm cholesterol. Các nghiên cứu của nước ngoài cho thấy, chuột sau khi ăn đồ ăn có ớt, lượng cholesterol trong máu giảm rõ rệt.

Các nhà khoa học của Viện Đại học Pittburg (Mỹ) chứng minh ớt có thể làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tụy. Đó là do tác dụng của chất cay capsaicin có vai trò xúc tác, làm cho các tế bào ung thư tự phá hủy nhưng không gây hại cho các tế bào bình thường.

Loại trái ớt bé như hạt đậu xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày có tác dụng đánh bay mỡ bụng, ngăn ngừa ung thư giúp chị em trường thọ cực hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, ớt có tác dụng sát trùng, chống ôi thiu, chống lạnh và chứa một số dưỡng chất nên giúp con người đề phòng và chữa một số bệnh. Đối với những bị bệnh cảm cúm, cảm lạnh và những bệnh liên quan đến đường hô hấp, ớt và các thức ăn cay là ‘thuốc ngừa’ hiệu quả. Trong ớt cay có tới 1390 mg beta-caroten - chất chống ôxy hóa - tác dụng chống cảm mạo, phong hàn.

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