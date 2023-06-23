Bộ phận rẻ như bèo trên con lợn nhưng được ví như 'máy bơm collagen' giúp trẻ mãi không già, tăng cường sinh lý nhưng chuyên gia khuyên không nên ăn nhiều vì điều này

Nhiều chị em ở độ tuổi trung niên cũng chăm ăn da lợn vì nghĩ đây là cách tăng collagen, giúp bôi trơn khớp, cho xương chắc khỏe hơn.

Đó chính là da lợn! Rất nhiều chị em hiện nay tin rằng da lợn là kho chứa nguồn collagen dồi dào. Để có được làn da căng mọng, trẻ trung, nhiều người mua da lợn để ăn hàng ngày. Cách đơn giản nhất là ăn da lợn luộc lên. Cũng có người mua các món nem chạo - làm chủ yếu từ da lợn - để bổ sung collagen cho làn da trẻ đẹp.

Ngày nay, sử dụng bì lợn một cách hợp lý cũng được nhiều chuyên gia khẳng định rằng có thể đem lại những lợi ích quý báu cho sức khỏe .

Ghi chép cho thấy, từ thời nhà Đường của Trung Quốc, giới quý tộc hoàng thất thường được phục vụ món da lợn (bì lợn) mỗi tuần để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và làm đẹp . Ở thời đó, bì lợn được ví như một vị thuốc bổ, bổ âm, giữ ẩm, làm sáng tóc, giảm lão hóa.

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Hạ đường huyết, ổn định huyết áp và mỡ máu

Cao huyết áp, mỡ máu và tăng đường huyết được mệnh danh là “ba cao” nguy hiểm nhất. Những căn bệnh này có thể gây ra những biến chứng như tiểu đường, tim mạch, mạch máu não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Theo chuyên gia Đông y Đỗ Hoa (giáo sư thỉnh giảng tại Viện y học cổ truyền Quảng Tây, Trung Quốc), bì lợn khi được chế biến và sử dụng hợp lý sẽ có tác dụng trong việc phòng ngừa và điều trị “ba cao”. Nghiên cứu cho thấy trong bì lợn có chứa một loại protein là glycogen có thể làm thông mạch máu, giữ cho mạch máu đàn hồi và ngăn ngừa tắc nghẽn, từ đó ổn định đường huyết và ngăn ngừa “ba cao” phát triển.

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Tăng collagen, giàu đạm

Phần da lợn có chứa nhiều collagen, loại protein này giúp làn da phụ nữ được đàn hồi, mịn màng hơn. Hơn nữa, còn tốt cho phần gân, xương và tóc của phụ nữ.

Hàm lượng protein trong da lợn gấp 2,5 lần thịt lợn, trong khi đó hàm lượng chất béo chỉ bằng một nửa so với thịt lợn. Giá cũng rất rẻ, do đó đây là bộ phận rất xứng đáng để thưởng thức.

Giúp giảm cân

Thực phẩm ít carbohydrate có thể là lựa chọn tốt để bạn giảm cân. Carbohydrate chứa calo làm tăng cân, và nó sẽ gây tăng cân không ngừng nếu glucose hoặc chất béo được nạp thêm vào người. Một bài báo năm 2014 trên Men’s Health tuyên bố rằng phần bì lợn có chứa hàm lượng carbohydrate rất thấp, thậm chí có thể còn không chứa chút carbohydrate nào.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn da lợn

ác chuyên gia nhận định, đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Đúng là da lợn chứa rất nhiều collagen nhưng nó cũng có rất nhiều thành phần khác có thể gây hại sức khỏe nếu bổ sung nhiều, thường xuyên.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), ở da lợn có một lớp mỡ. Lớp mỡ này nằm ngay sát phần da, chứa rất nhiều cholesterol.

Khi ăn quá nhiều và thường xuyên, bạn có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, béo phì. Do vậy, chuyên gia khuyến cáo không nên bổ sung collagen làm đẹp da theo cách "nguy hiểm" này.

Ảnh minh họa: Internet

Chung nhận định, DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) cũng cho rằng, ăn da lợn hay da gà, da vịt... đều có lượng cholesterol rất cao, không tốt cho sức khỏe. Nếu muốn ăn da động vật để bổ sung collagen thì chỉ có da cá là an toàn hơn cả. Chất protein ở da chủ yếu là gelatin và collagen hợp thành, tốt cho da, gân, sụn, xương...

"Thế nhưng, trong những loại da động vật, ngay cả khi da cá là tốt nhất để bổ sung collagen thì bạn cũng không nên có suy nghĩ ăn càng nhiều càng tốt", chuyên gia khuyến cáo. Ăn quá nhiều và thường xuyên da cá cũng không tránh được việc nạp cholesterol xấu cho cơ thể. Nguy cơ thừa cân, béo phì, mắc bệnh tim mạch cũng tăng lên.

5 quy tắc khi chọn mua da lợn

Bộ phận này tuy là món “không ai thèm” nhưng khi mua vẫn phải lựa chọn thật cẩn thận để tránh mua phải phần da đã bị tẩy trắng bằng hóa chất.

Thứ nhất, quan sát màu sắc của da lợn. Nên chọn những miếng da lợn sạch, có màu trắng hồng. Nếu thấy da trắng tinh thì không nên mua vì loại này đã được ngâm tẩy.

Thứ hai, da của con lợn ngon phải dày, có mùi hơi tanh đặc trưng của thịt lợn. Trường hợp bộ phận này có mùi hôi thì không nên mua.

Thứ ba, trên bề mặt da không có các vết bầm tím, tụ máu, thâm đen.

Thứ tư, mua da lợn tại các lò mổ, cửa hàng thịt sạch hoặc siêu thị uy tín để đảm bảo chất lượng.