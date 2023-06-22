Vào hè nắng nóng, tìm mua ngay những loại quả này để thanh nhiệt lại tốt cho sức khỏe

Mùa hè nắng nóng hãy làm nước hoặc trà thanh nhiệt từ những loại trái cây sau đảm bảo mát ruột lành gan khiến bạn cực kì dễ chịu.

Bưởi là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe . Thành phần trái bưởi chứa hơn 91% nước và chứa lượng kali dồi dào, giúp cơ thể phục hồi năng lượng do mất nước. Bên cạnh đó, ở bưởi chứa một nguồn vitamin và khoáng chất tốt, có khả năng hỗ trợ giảm cân và giảm kháng insulin.

Quả dứa chứa nhiều vitamin có tác dụng hỗ trợ làm đẹp da, lại có vị chua chua ngọt ngọt dễ ăn. Dứa giàu vitamin C, khoáng chất và vi lượng, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, tăng cường quá trình hấp thụ chất sắt từ các loại rau củ quả. Dứa có tác dụng thanh nhiệt, giải khát.

Xoài

Xoài có hàm lượng calo cao nhưng lại là nguồn dinh dưỡng phong phú. Loại quả này rất giàu chất xơ và có tới 20 loại khoáng chất và vitamin. Chất xơ giúp tiêu hóa, no lâu. Xoài cũng giàu vitamin A, C và kali. Ngoài ra, zeaxanthin, một sắc tố có trong xoài giúp bảo vệ mắt bằng cách lọc các tia ánh sáng xanh có hại.

Ảnh minh họa: Internet

Ổi

Nhiều người không thích ổi vì chúng cứng và có hạt. Tuy nhiên, trái cây này tốt cho bệnh nhân tiểu đường, giúp giữ cho lượng đường trong máu và insulin cân bằng. Thực phẩm có hàm lượng chất xơ hòa tan và kali cao. Ăn một quả ổi mỗi ngày có thể cải thiện trao đổi chất, giúp da khỏe, tăng cường thị lực và sức khỏe tinh thần.

Táo

Táo có vị ngọt, mát, rất tốt cho hệ tiêu hoá. Đây cũng là loại quả cung cấp đủ nước cho cơ thể trong những ngày thời tiết oi bức. Ngoài ra, táo còn có chứa nhiều dưỡng chất, giúp đào thải độc tố và phòng chống cao huyết áp. Mỗi ngày nên ăn 2 – 3 quả để bổ sung lượng nước và các dưỡng chất có lợi cho sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Dưa hấu chứa nhiều vitamin A và C. Nó cũng giàu một số chất chống oxy hóa quan trọng, bao gồm lycopene, carotenoids và cucurbitacin E.

Theo một số nghiên cứu, lượng Lycopene có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư liên quan đến hệ tiêu hóa , trong khi cucurbitacin E có thể ức chế sự phát triển của khối u.

Tiêu thụ thực phẩm giàu lycopene cũng có thể thúc đẩy sự phát triển tim mạch vì khả năng làm giảm cholesterol và huyết áp.

Dưa hấu chứa 92% nước, chứa nhiều chất dinh dưỡng vừa giúp cho cơ thể bổ sung năng lượng lại có thể giúp giải nhiệt mùa hè nắng nóng.

Cam

Quả cam có vị ngọt chua tự nhiên, tính mát, rất tốt cho việc giải nhiệt, lợi tiểu, nhuận phế, trừ ho… Bên cạnh đó, trái cam còn chứa nhiều vitamin C có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Kiên trì uống nước cam thường xuyên giúp da dẻ mịn màng, hồng hào hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Sử dụng một lượng nhất định cà chua mỗi ngày rất tốt cho cơ thể. Cà chua giàu vitamin C, K, lycopen, betacaroten, có một lượng đáng kể các chất khoáng cần thiết như kali, mangan, magie, đồng, sắt, kẽm, chất xơ hòa tan… giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giải độc, giải nhiệt… Bạn có thể ăn sống, ép nước sinh tố đều tốt.

Mận

Mận giàu chất dinh dưỡng. Chất xơ và sorbitol trong trái cây này giúp giảm táo bón và các vấn đề tiêu hóa. Mận giữ cho trái tim khỏe mạnh bằng cách duy trì mức huyết áp và ngăn ngừa đột quỵ. Tiêu thụ mận thường xuyên làm giảm nguy cơ ung thư vú và bệnh tiểu đường type 2.