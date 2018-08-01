Tâm lý đàn ông bị vợ bỏ: Nỗi cô đơn và sự hối hận luôn thường trực

Tâm lý đàn ông bị vợ bỏ thường rất phức tạp. Đặt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, với lý do và đặc điểm tâm lý, tính cách riêng của mỗi người, đa số đàn ông bị vợ bỏ thường cảm thấy cô đơn và hối hận.

Khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới Có rất nhiều trường hợp đàn ông bị vợ bỏ có những hành động dại dột. Đơn giản vì họ cảm thấy rất khó để thích nghi với cuộc sống mới. Trước kia, họ quen với việc có gia đình, có vợ con chờ đón ở nhà sau mỗi giờ tan ca. Trước kia, họ ít khi phải nhúng tay nhúng chân vào những việc vặt trong nhà. Nhưng sau khi bị vợ bỏ, họ phải làm tất cả mọi việc, ngay cả những việc vụn vặt nhất. Tâm lý đàn ông bị vợ bỏ thường diễn biến phức tạp. Đôi khi họ không biểu hiện những khó khăn của mình ra bên ngoài, cố gắng để vững vàng nhưng thực chất họ đang cảm thấy vô cùng khó khăn khi thích nghi với cuộc sống mới.

Đàn ông bị vợ bỏ khó thích nghi với cuộc sống mới - Ảnh minh họa: Internet Cảm thấy cô đơn và khó đối diện với những người xung quanh Có thể nhiều người đàn ông sẽ phản ứng gay gắt với luận điểm này. Họ cho rằng họ vẫn sống tốt, vẫn ổn và vẫn làm việc bình thường như khi có vợ bên cạnh. Thực chất cuộc sống của họ không ổn chút nào, ngay cả đối với những người chỉn chu nhất. Tại sao ư? Người đàn ông thường được ví như là trụ cột trong gia đình. Nên họ thường nhận thức được tầm quan trọng của mình mà quên đi vai trò to lớn của người vợ. Chính vì thế, khi không có vợ bên cạnh, khoảng trống đó rất lớn đối với những người đàn ông. Điều đó đặc biệt lớn đối với những người dành phần lớn thời gian của mình cho công việc. Họ phải đối diện với một thực tế là họ đang rất cô đơn, họ cần một người có thể xuất hiện trước mặt họ mỉm cười sau những giờ làm việc căng thẳng. Họ muốn có người bầu bạn và ít nhất là không lủi thủi một mình mỗi ngày. Ân hận, sẵn sàng làm tất cả để nhận được sự tha thứ Đàn ông thường không ủy mị như phụ nữ. Tuy nhiên, họ cũng có những góc tối trong tâm hồn mình cần phải lấp đầy, nhưng họ ít khi chia sẻ về điều đó. Bên ngoài họ vẫn lao vào công việc, vẫn có thể làm tốt những nhiệm vụ của mình ở một vai trò nào đó. Nhưng khi về nhà, nỗi cô đơn sẽ bủa vây lấy họ.

Có rất nhiều lý do để người đàn ông bị vợ ly hôn. Nhưng người phụ nữ khi đã chủ động chia tay, ít nhiều họ đã không còn cảm thấy ổn khi ở bên cạnh người đàn ông của mình nữa rồi. Phụ nữ thường rất nhạy cảm, họ cảm nhận được sự thờ ơ và lạnh nhạt dù là mong manh nhất của đàn ông. Còn đàn ông thì ngược lại. Đàn ông chỉ có cảm giác cô đơn và ân hận khi thực tế chỉ cho họ thấy rằng: Rốt cuộc thì người phụ nữ của họ cũng đã rời xa họ. Khi đó, mọi chuyện đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều rồi đấy. Cảm giác ân hận và sẵn sàng làm tất cả để được sự tha thứ là điểm chung trong tâm lý đàn ông bị vợ bỏ. Đơn giản vì khi đó họ nhận ra được những lỗi lầm trong quá khứ của mình lớn đến nhường nào. Họ muốn đánh đổi để có được sự bình yên như khi có vợ bên cạnh. Đàn ông bị vợ bỏ thường cảm giác hối hận, sẵn sàng làm tất cả để được tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Sống thu mình lại Nếu như khi gia đình còn trọn vẹn, thuận hòa, đàn ông còn sôi nổi và thích tìm kiếm các mối quan hệ bên ngoài bao nhiêu, thì sau khi bị vợ ly hôn, họ trở nên thu mình lại. Mặc dù họ cảm thấy cô đơn, nhưng họ không còn sung sức và nhiều tự tin như khi vợ còn ở bên cạnh. Các cụ xưa từng nói “giàu vì bạn, sang vì vợ” là có lý do. Khi người đàn ông bị vợ bỏ, mặc dù công việc của họ vẫn ổn định và điều kiện kinh tế không bị suy suyển nhiều. Tuy nhiên, họ mất đi một điểm tựa và mất đi một động lực vô hình. Đó chính là người vợ. Người vợ đối với cuộc sống của người đàn ông nhiều khi là điều hiển nhiên. Nhưng khi vợ không còn ở bên cạnh mình nữa, đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng trống trải và khó khăn. Họ không còn tự tin với các mối quan hệ bên ngoài, sống thu mình lại và tự chịu đựng nỗi cô đơn ấy một mình. Đàn ông bị vợ bỏ thường sống thu mình lại - Ảnh minh họa: Internet Tâm lý đàn ông bị vợ bỏ thường khó nhận ra. Tuy nhiên, nếu như để ý một chút, bạn sẽ thấy điều đó hiện diện rõ ràng trong từng suy nghĩ và hành động. Hạnh phúc gia đình là điều thiêng liêng, hãy trân quý điều đó để không phải đối diện với nỗi cô đơn, sự thất vọng và ân hận trong một quãng đời dài.

Đây là những điều đàn ông thường làm khi đã muốn ly hôn Đàn ông một khi đã không muốn duy trì cuộc sống hôn nhân sẽ có những hành động sau đây. Phụ nữ cần chú ý!

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