Những kiểu phụ nữ dễ ly hôn nhất, không ai có thể ngờ tới lại là...

Phụ nữ yêu 17/03/2018 08:10

Có những kiểu phụ nữ rất dễ rơi vào tình trạng ly hôn, lại chính là những kiểu người mà chúng ta không hề ngờ tới nhất.

Phụ nữ kết hôn với người kém hơn mình về mọi mặt

Xã hội hiện đại, nhiều người phụ nữ vô cùng thành đạt nhưng một khi họ chấp nhận cưới người chồng kém cỏi hơn thì rất dễ khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Người phụ nữ kiếm được nhiều tiền, thành đạt trong cuộc sống thường rất coi trọng cái tôi và các mối quan hệ xã hội. Vì thế, họ sẽ không có thời gian dành cho gia đình, rất ít người có thể vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Đã thế, khi yêu thì không nói nhưng tới khi trở thành vợ chồng rồi họ sẽ ỷ vào việc mình kiếm nhiều tiền mà không coi trọng chồng, từ đó dẫn tới những mâu thuẫn xảy ra và rất dễ dẫn tới ly hôn.

Những kiểu phụ nữ dễ ly hôn nhất, không ai có thể ngờ tới lại là... - Ảnh 1

Có nhiều người không hề tin tưởng đàn ông và mất niềm tin vào hôn nhân - Ảnh Internet

 Người phụ nữ nhiều tham vọng

Vẫn biết trong cuộc sống, ai cũng cần phấn đấu để thành đạt và có vị trí nhất định trong xã hội. Nhưng nếu vì việc đó mà phụ nữ bỏ rơi gia đình mình, không chăm lo được cho tổ ấm thì không nên 1 chút nào.

Nhiều người phụ nữ vì mải mê phấn đấu sự nghiệp mà không chịu sinh con, chăm chồng. Bởi thế, gia đình không thể nào hạnh phúc được.

Phụ nữ không tin tưởng vào hôn nhân

Có nhiều người không hề tin tưởng đàn ông và mất niềm tin vào hôn nhân. Nhưng vì 1 lý do bất khả kháng nào đó như bố mẹ thúc ép, bạn bè trêu chọc mà họ phải chấp nhận lấy chồng.

Ngay từ đầu nếu đã không còn niềm tin thì sẽ rất khó để tạo dựng nên một tổ ấm hạnh phúc. Vì bản tính đó, họ sẽ nghi ngờ tất cả mọi thứ và rất dễ nổi nóng với tất cả những điều không theo đúng ý mình.

Một người phụ nữ như thế sẽ bất cần với hôn nhân. Vì vậy, có ly hôn hay không cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với họ.

Những kiểu phụ nữ dễ ly hôn nhất, không ai có thể ngờ tới lại là... - Ảnh 2

Kiểu phụ nữ quá mỏng manh, yếu đuối rất cần được đàn ông che chở - Ảnh Internet

Phụ nữ quá yếu đuối

Kiểu phụ nữ quá mỏng manh, yếu đuối rất cần được đàn ông che chở. Khi yêu 1 ai đó họ cũng yêu thương hết mình, bởi vậy dễ rơi vào trạng thái “lụy tình”.

Khi đó, đàn ông sẽ không còn trân trọng người phụ nữ đó nữa. Bởi vậy, họ sẽ tìm tới người thứ 3. Có thể thời gian đầu, tuýp phụ nữ yếu đuối sẽ cam chịu nhưng rồi tất cả những điều đó sẽ tích tụ lại thành 1 khối "bom nổ chậm" khiến không sớm thì muộn cũng ngoài sức chịu đựng. Tới lúc đó, 1 bên không còn yêu, 1 bên không còn chịu đựng được nữa thì ly hôn là điều tất yếu.

Dẫu biết rằng xã hội ngày càng tiên tiến, nhưng làm 1 người phụ nữ, gia đình vẫn là căn bản vô cùng quan trọng. Dù bạn là ai, làm gì thì cũng nên dành thời gian chăm lo cho gia đình, thế nhưng phải biết cân đối và tinh tế mới giữ được hôn nhân viên mãn.

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Từ khóa:   phụ nữ yếu đuối phụ nữ tình yêu hôn nhân

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