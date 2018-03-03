Có 4 dấu hiệu này thì bạn nên chấm dứt tình yêu trước khi quá muộn

Nếu như trước đây nhìn anh ấy, thấy gương mặt anh ấy đó là niềm vui của bạn thì giờ đây dù cho anh ấy có đứng ngay trước mặt bạn vẫn không còn cảm nhận gì được nữa.

Việc bên nhau thường xuyên chỉ khiến cho mối quan hệ khó xử, không thoải mái. Những lời nói yêu thương chỉ là cố bù đắp không đủ để sưởi ấm một trái tim. Và khi bạn cảm nhận được những điều tương tự như thế ở đối phương thì tốt nhất nên nói lời chia tay để giải thoát cho cả hai.

Mối quan hệ muốn bền vững, tồn tại lâu phải xuất phát từ sự tin tưởng từ hai phía. Khi bạn yêu người ấy thì luôn tự nhủ nếu phát hiện sự giả dối thì lập tức chia tay nhưng đâu phải ai dám mạnh dạn làm điều đó.. .

Không còn tin tưởng nhau chính là nguyên nhân ẩn sâu khiến một mối quan hệ đổ vỡ. Đến lúc cảm thấy người đó nói gì cũng không thể tin nổi thì tình yêu cũng đã kết thúc

3. Ghen tuông một cách mù quáng

Hai người bắt đầu ghen tuông rồi tìm mọi cách kiểm soát tin nhắn, các mối quan hệ bên ngoài. Ảnh Internet

Lúc mới yêu, cả hai còn cảm thấy những "vệ tinh" khác để ý đối phương là điều bình thường, nhưng hiện tại thì liệu có được như thế ? Hai người bắt đầu ghen tuông rồi tìm mọi cách kiểm soát tin nhắn, các mối quan hệ bên ngoài. Nhiều người tự biện hộ rằng yêu thì mới ghen mà không hề biết đó là sự bất an, khiến cả hai không thể an tâm về đối phương.

4. Cả hai mất đi sự tôn trọng lẫn nhau

Yêu thương mà thiếu đi sự tôn trọng lẫn nhau thì chẳng khác nào là yêu nhầm người. Không tôn trọng được nhau, bạn và người đó sẽ dễ xa nhau và đổ vỡ tình cảm.

Bắt đầu tình yêu có lẽ là phải đi một quãng đường rất dài mới tìm được nhau nhưng điểm kết thúc lại còn quan trọng hơn nhiều. Đến một lúc, cả hai đều không thể tìm được tiếng nói chung, ở cạnh nhau chỉ toàn mỏi mệt thì tốt nhất vẫn là nên kết thúc để tìm một hạnh phúc mới.