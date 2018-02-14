Nếu bạn biết cô ấy đang áp dụng chế độ giảm cân để có một thân hình đẹp hơn thì hãy nói lời này như một lời động viên cô ấy nhé. Cho dù có ra sao thì phụ nữ cũng rất thích được nghe lời khen rằng cô ấy trông thon thả từ người mà họ yêu thương.

Đó là lời khen ngợi dành cho trí tuệ của người phụ nữ. Điều này chứng tỏ người đàn ông không chỉ yêu bởi diện mạo bề ngoài mà thực sự bị chinh phục bởi sự thông minh của người phụ nữ. Bên cạnh đó, nó còn tiếp thêm sự vững tin cho phụ nữ về giá trị của họ.

Lời khen trí tuệ cho thấy bạn yêu cô ấy không phải từ vẻ ngoài - Ảnh: Internet

Đây còn là câu nói chứng tỏ sự tôn trọng của người đàn ông đối với người phụ nữ. Ở vị trí của một người phụ nữ, câu nói “em quyến rũ quá” dù được phái đẹp hưởng ứng nhưng vẫn thấy có chút gì đó tâng bốc. Còn lời khen trí tuệ luôn tạo cho phụ nữ cảm giác chân thực hơn.

“Em đúng”

Đa số chị em phụ nữ đều rất thích nghe người đàn ông của mình thú nhận rằng anh ấy đã sai còn cô ấy thì đúng. Khi ấy phụ nữ cảm thấy thỏa mãn và rất phấn khích. Đây còn là lời nói thể hiện sự nhường nhịn của đàn ông.

“Em là người bạn tốt nhất của anh đấy”

Sẽ có người nghĩ rằng, đây chỉ là câu nói đơn giản, không mang ý nghĩa đặc biệt gì. Nhưng đây là câu nói mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều bạn bè, vài đứa bạn thân nhưng có lẽ thân nhất thì chỉ có một. Vì thế khi người đàn ông đã quyết định coi người phụ nữ nào đó là bạn tốt của anh ta thì có nghĩa là anh ta không chỉ tin tưởng cô ấy mà còn muốn làm mối quan hệ giữa hai người trở nên khăng khít hơn.

“Em cảm thấy thế nào?”

Đó là câu nói thể hiện rằng chàng thực sự quan tâm đến cảm xúc của nàng. Thực tế cho thấy phụ nữ rất thích thể hiện với người đàn ông của mình mọi cảm xúc, mọi trạng thái của mình. Vì vậy, khi nghe được lời hỏi han quan tâm từ đàn ông, phụ nữ sẽ thấy được sự đồng cảm từ đối phương.

Phụ nữ sẽ cảm thấy muốn được yêu, được chia sẻ và giúp mối quan hệ trở nên gắn kết hơn - Ảnh: Internet

Đồng thời, khi dành sự quan tâm đó, phụ nữ cũng nhận ra rằng chàng đang dành sự chú ý đến mọi thứ xung quanh mình. Từ đó, phụ nữ sẽ cảm thấy muốn được yêu, được chia sẻ và giúp mối quan hệ trở nên gắn kết hơn.

“Anh muốn dành quãng đời còn lại ở bên em”

Bạn có thấy câu nói này gần tương tự như một lời cầu hôn không? Nhưng có điều chắc chắn rằng câu nói này có thể chân thực và xúc động hơn rất nhiều so với câu nói “Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?” Đó là bởi phụ nữ sẽ cảm nhận được mình đang được trân trọng, nâng niu khi có người tin tưởng muốn bên họ cả đời.