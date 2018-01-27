6 điều khiến đàn ông ghét cay ghét đắng mà phụ nữ cần biết

Phụ nữ thường nhầm tưởng rằng đàn ông sẽ thích một người phụ nữ yếu đuối, ủy mị. Điều đó hoàn toàn sai rồi. Đàn ông là phái mạnh và đặc biệt muốn được quan tâm chăm sóc người phụ nữ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chàng thích một cô nàng mít ướt, hay khóc và quá yếu đuối.

Cho dù bạn có xinh đẹp đến đâu, giỏi giang đến đâu nhưng không có chút kiên định, mạnh mẽ thì chắc chắn việc yếu đuối sẽ là một điểm trừ trước khi chàng quyết định tiến tới xa hơn với bạn.

Đừng nghĩ rằng cứ hiền lành là sẽ được các chàng chú tâm. Phụ nữ đừng bao giờ để mình trở thành người một màu và quá đơn điệu.

Hãy tìm ra cách của riêng mình tạo nên tính cách riêng biệt khiến chàng luôn bị hấp dẫn - Ảnh: Internet

Các chàng đã bị bạn thu hút không có nghĩa là chàng sẽ thích mãi một cô nàng chỉ có một màu. Hãy tìm ra cách của riêng mình tạo nên tính cách riêng biệt khiến chàng luôn bị hấp dẫn bởi bạn mà không phải một cô gái nào khác.

3. Quá ẩu thả, vụng về

Phụ nữ vụng về, ban đầu đàn ông sẽ bị hấp dẫn bởi những điều đó rất dễ thương. Nhưng đừng cho rằng điều đó là tốt. Nếu không biết cách thay đổi đúng mực chàng sẽ chán ghét bạn ngay lập tức.

Thử hỏi liệu có bao nhiêu chàng trai có thể chấp nhận việc bạn ngày này qua tháng khác làm bể hết chén, đĩa trong nhà rồi làm hỏng những thứ nho nhỏ khác khiến chàng phải chạy theo sau để sửa, để dọn.

4. Quá tò mò, kiểm soát

Bất kể người phụ nữ nào khi yêu cũng đều có chung một đặc điểm là thích được kiểm soát mối quan hệ của mình và người ấy. Bạn thường tò mò về những việc chàng làm, về những người chàng gặp. Tuy nhiên đừng quá gượng ép chàng trả lời. Một khi chàng muốn chàng sẽ chủ động kể cho bạn nghe, còn nếu chàng không muốn thì có cố gắng đến thế nào chàng cũng chẳng bao giờ chàng muốn chia sẻ.

Kiểm soát những việc nhỏ nhặt hàng ngày của chàng sẽ khiến chàng cảm thấy khó thở, không muốn tiếp tục mối quan hệ thêm nữa - Ảnh: Internet

Kiểm soát những việc nhỏ nhặt hàng ngày của chàng sẽ khiến chàng cảm thấy khó thở, không muốn tiếp tục mối quan hệ thêm nữa. Bởi thế đừng khiến chàng rơi vào trạng thái trở nên chán nản muốn bỏ bê mối quan hệ của hai đứa vì những ghen tuông vô lý của bản thân.

5. Không chăm sóc nhan sắc bản thân

Nếu sinh ra vốn đã đẹp thì đó chính là điều may mắn. Còn nếu sinh ra không được đẹp thì cần phải cố gắng. Nói đàn ông yêu tâm hồn là điều đúng, nhưng thứ mà anh ấy nhìn vào bạn đầu tiên vẫn sẽ là vẻ bề ngoài.

Không cần quá xinh đẹp nhưng lúc nào cũng phải tươi trẻ, gọn gàng và tươm tất nhất có thể. Chỉ có như vậy bạn mới có thể giữ được trái tim chàng bên cạnh mình lâu dài.

6. Coi thường bạn đời

Đàn ông bất cứ lúc nào cũng có cái tôi vô cùng lớn. Đặc biệt khi bị chê bai hay so sánh với những gã đàn ông khác là điều đàn ông vô cùng ghét bỏ.

Có thể người đàn ông của bạn không quá hoàn hảo nhưng đừng bao giờ đem anh chàng ra so sánh với bất kì ai. Điều đó sẽ vô tình khiến bạn đánh mất chàng một cách vô cùng ngớ ngẩn mà không thể cứu vãn.