Phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải có SẮC nhưng phải có THẦN

Thần thái tạo nên khí chất của một người phụ nữ bao gồm các yếu tố sau: tư thế, lễ nghĩa, lời nói, cảm xúc, tâm thái và khí thái. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười làm cho mình trở nên đặc biệt trong mắt người khác mà thôi. Vì thế, phụ nữ nếu không có sắc thì ngoài tài năng, bạn cần phải tạo cho mình một thần thái riêng biệt.

Khí chất của một người phụ nữ được tạo nên bởi ba phần tướng mạo, bảy phần thần thái. Không phải ai sinh ra cũng mang trong mình một khí chất ngời ngời mà phải trải qua quá trình rèn luyện mới có được.

1. Luôn làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ. Đừng cho phép bất cứ ai có thể đem lại sự đau khổ hay buồn phiền cho bạn cả.

Muốn được như vậy, người phụ nữ nên cố gắng làm cho được những điều sau:

2. Tự tin vào chính mình là điều rất tốt và tán thưởng những gì mình đã đạt được. Giống như hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương đã từng chia sẻ: “Chỉ cần tự tin là bạn đã đẹp rồi”. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc tự cao, tự đại nhé!

Chỉ cần tự tin là bạn đã đẹp rồi - Ảnh: Internet

3. Biết tự lo lắng và chăm sóc cho bản thân. Trong cuộc đời này, chẳng ai có thể lúc nào cũng đi theo và chăm sóc cho bạn, vì thế hãy biết tự nâng niu và trân trọng bản thân mình.

4. Học cách kiểm soát tâm trạng, cảm xúc. Tình yêu như một loại gia vị của cuộc sống, nó khiến con người ta đắm chìm và quên đi không gian, thời gian và để lại những đau khổ, buồn phiền. Nhưng thời gian lại là liều thuốc giúp ta quên đi những lo âu đó. Vậy nên đừng để quá khứ ám ảnh bạn mãi, những thứ đã mất đi vốn dĩ đã không thuộc về mình rồi.

5. Học cách lương thiện và bao dung. Đây chính là gốc rễ của việc làm người, đừng vì những ham muốn tầm thường mà đánh mất sự lương thiện của bản thân. Người phụ nữ không vì dung mạo mà trở nên xinh đẹp mà bao dung chính là điều giúp người khác cảm nhận được khí chất của bạn và trân trọng bạn cả đời.

Bao dung và lương thiện sẽ làm người khác trân trọng bạn hơn - Ảnh: Internet

6. Học cách kiêu ngạo nhưng không có nghĩa là tự cao tự đại và tỏ ra coi thường người khác. Kiêu ngạo ở đây nghĩa là lòng tự trọng, sự thanh cao của bản thân. Điều ấy đến từ việc bạn nỗ lực, luôn luôn cố gắng chứng tỏ vị trí và vai trò quan trọng của bản thân trong bất kì vị trí nào.

7. Biến mình trở thành một người phụ nữ kiên cường. Như đã nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, chính vì thế đừng bi lụy và đắm chìm trong đau khổ quá nhiều mà hãy kiên cường đối mặt và vượt qua khó khăn.

8. Trân trọng những người yêu thương mình. Hãy giúp cuộc sống của mình không có gì phải hối tiếc bằng cách trân trọng những ai đang ở bên cạnh mình.