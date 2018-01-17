Khi thấy đàn ông làm những hành động này, đừng ảo tưởng anh ấy thích bạn

Thường thì khi thấy 1 người đàn ông nào đó có những hành động cử chỉ tỏ ra quan tâm, ân cần 1 chút thì phụ nữ rất dể suy nghĩ và tưởng tượng ra nhiều vấn đề đằng sau. Đôi khi còn ảo tưởng rằng họ đã thích mình.

Có vô vàn lý do để 1 chàng trai nhìn bạn, vì thế chưa chắc đó đã là yêu.

Có nhiều cô gái chẳng may bắt gặp 1 chàng trai nào đó đang liếc mình thì liền quy chụp anh ta để ý tới mình. Nhưng hỡi các cô nàng à, điều đó cũng có thể xảy ra, thế nhưng, có khả năng lớn là chẳng may anh ấy đang nhìn trúng hướng có bạn ngồi, hoặc trường hợp xấu hơn là trên mặt bạn có dính thứ gì đó. Cũng có thể, nhìn chỉ là nhìn thôi, chẳng có ý nghĩa gì, cũng có khi trông bạn giống 1 người quen cũ chẳng hạn.

Thấy người đó quan tâm hỏi han sức khỏe

Thường thì tuýp đàn ông ga lăng, dù là ở trường học hay chốn công sở, họ rất hay hỏi han phái nữ. Vì thế, điều đó chỉ coi như xã giao thôi, đừng nghĩ nhiều quá nhé.

Chàng hay giúp bạn làm những việc nặng

Ồ, đó là điều hiển nhiên mà, phái mạnh sinh ra là để giúp đỡ chị em phụ nữ mà, dù bạn là ai đi chăng nữa, nếu 1 người đàn ông thấy bạn đang khệ nệ bê đồ, anh ta vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Đừng vội nghĩ vì bạn quá quyến rũ nhé.

Đừng tin tất cả những gì mình nghe thấy - Ảnh Internet

Chàng khen bạn xinh

Xinh thì người ta khen thôi, mà nhiều khi không xinh người ta vẫn khen đó thôi, tất cả chỉ vì phép lịch sự. Phụ nữ thường ưa ngọt mà, khen 1 lời chẳng mất gì nên ai cũng có thể mở lời khen bạn, đừng tin tất cả những gì mình nghe thấy.

Tìm bạn để tâm sự

Có 1 số chàng trai luôn coi bạn như người trút bầu tâm sự, có chuyện gì anh ta cũng thổ lộ với bạn. Và bạn nghĩ đó là do anh ta muốn gần gũi bạn? Không, bạn nhầm rồi, đó là do chàng luôn coi bạn là 1 “thằng bạn thân” mà thôi. Và thực tế thì những người càng quá thân thiết thường thì càng khó có xu hướng thích nhau.

Thực ra, còn vô vàn những hành động của đàn ông dễ gây hiểu lầm cho phụ nữ, vì đàn ông thường “dễ dãi” như vậy còn phụ nữ thì lại dễ tin người, dễ bị cảm nắng. Nhưng các nàng hãy tỉnh táo để phân biệt đâu là người thích mình thật và đâu chỉ là ảo tưởng để không gặp những tình huống dở khóc dở cười nhé.