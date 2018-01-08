Đàn bà ủy lụy, đàn ông bạc tình, đàn bà dứt tình, đàn ông luyến lưu

Yêu - Hôn nhân 08/01/2018 11:55

Phụ nữ hãy để đàn ông thấy mình là người phụ nữ đáng được trân trọng, yêu thương. Đàn ông đến khi biết điều gì là quan trọng sẽ ân hận một đời...

Sau chia tay có những người phụ nữ mạnh mẽ dứt khoát quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của đàn ông. Thế nhưng cũng có người phụ nữ lại tìm cách níu kéo người đã không còn thuộc về mình. Họ quỵ lụy lúc chia tay và sống trong đau khổ suốt một thời gian dài. Thế nhưng chị em có biết rằng chính thái độ hành xử sau chia tay sẽ là yếu tố để đàn ông đánh giá giá trị của phụ nữ.

Chắc chắn khi nói ra nhiều người sẽ không tin nhưng thực chất những người phụ nữ dứt khoát và mạnh mẽ sau khi chia tay lại khiến đàn ông nể phục, lưu luyến hơn những người phụ nữ níu kéo, quỵ lụy. Lý do đơn giản bởi vì khi phụ nữ lưu luyến níu kéo hay quá đau khổ sau khi chia tay đồng nghĩa bạn đã hạ thấp bản thân trước người đàn ông. Mà đàn ông thường sợ hãi và muốn tránh xa những người phụ nữ quá yếu đuối, quá mít ướt. Họ sợ không biết phải dỗ dành thế nào những người phụ nữ quá mỏng manh, quá yếu mềm.

Đàn bà ủy lụy, đàn ông bạc tình, đàn bà dứt tình, đàn ông luyến lưu - Ảnh 1
Chị em có biết rằng chính thái độ hành xử sau chia tay sẽ là yếu tố để đàn ông đánh giá giá trị của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng với những cô nàng dứt khoát, mạnh mẽ sau chia tay và chẳng thèm đoái hoài gì đến cảm xúc của người tình quá khứ lại khiến đàn ông muốn chinh phục lại. Và đối với đàn ông những cô nàng này có sức quyến rũ vô cùng ghê gớm, lưu luyến mãi về sau. 

Đàn ông ấy mà, những thứ gì có được quá dễ dàng và luôn ở bên cạnh sẽ khiến họ nhanh chóng nhàm chán, ghét bỏ. Thế nhưng nếu là điều quý giá, thứ mà họ cho rằng sẽ rất khó tuột khỏi tầm tay bỗng dưng biến mất, chắc chắn họ sẽ có cảm giác hụt hẫng.

Đàn bà ủy lụy, đàn ông bạc tình, đàn bà dứt tình, đàn ông luyến lưu - Ảnh 2
Với những cô nàng dứt khoát, mạnh mẽ sau chia tay và chẳng thèm đoái hoài gì đến cảm xúc của người tình quá khứ lại khiến đàn ông muốn chinh phục lại - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ à, cuộc đời này có rất nhiều người đàn ông tốt đẹp và xứng đáng để bạn hi sinh, để bạn yêu thương và trân trọng. Đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà trở nên tầm thường, vô giá trị. Hãy nhớ trong chuyện tình cảm nếu bạn không được trân trọng, nâng niu như những gì mình muốn thì chia tay bạn phải là người có giá trị.

Phụ nữ hãy để cho đàn ông thấy rằng việc anh ta đánh mất bạn là một sai lầm lớn mà cả đời anh ta sẽ phải hối hận và kiếm tìm. Còn bạn vẫn sống thật tốt, sống hạnh phúc cho dù không có anh ta!

Đàn bà ủy lụy, đàn ông bạc tình, đàn bà dứt tình, đàn ông luyến lưu...

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Từ khóa:   phụ nữ đàn ông tình yêu

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