3 hành động khiến chồng tổn thương nhất, làm vợ nhất định phải biết

Dẫu biết trong cuộc sống hôn nhân, chuyện mâu thuẫn cãi vã là không thể không xảy ra, nhưng nếu phụ nữ khéo léo 1 chút, sẽ khiến đàn ông thuận tình nghe theo, ngược lại nếu không nắm bắt được lòng người thì rất dễ khiến chồng càng tức giận hơn.

Có nhiều người phụ nữ nghĩ rằng mình quát nạt chồng được thì là tài giỏi - Ảnh Internet

Có nhiều người phụ nữ nghĩ rằng mình quát nạt chồng được thì là tài giỏi, nhưng thực sự, khéo léo ở bên cạnh chồng, hiền lành mà anh vẫn nể phục thì đó mới là cái khó. Nếu trước mặt người ngoài, bạn bô bô kể xấu chồng hoặc nạt nộ anh thì người ta chỉ khen bạn lấy lòng chứ trong lòng đang cười thầm chồng bạn.

Mà người xưa nói “xấu chàng thì hổ ai?”, không những chồng mất thể diện mà chính người vợ cũng bị đem ra bàn tán. Hơn nữa, đàn ông bình thường có thể hiền lành nhưng khi họ tức giận lên thì rất đáng sợ, vì thế người vợ thông minh nhất định luôn phải để chồng nở mày nở mặt ở nơi đông người. Nếu có gì không ưng ý, hãy về nhà đóng cửa bảo nhau sau.

Thứ 2, luôn khen ngợi chồng người khác và so sánh với chồng mình.

Ông bà có câu “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, vì vậy những người bên ngoài nhìn vào thì luôn cảm thấy người khác tốt hơn, sung sướng hơn mình, nhưng bản chất thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Một người dù có ra sao thì việc họ ghét nhất là bị so sánh với kẻ khác. Đây lại là đàn ông thì càng phạm vào lòng tự trọng của họ.

Bạn không hoàn hảo, nên cũng đừng đòi hỏi người bạn đời của mình phải hoàn hảo theo cách bạn muốn, sống cùng nhau phải bù đắp những thiếu sót, dung hòa với nhau để cùng xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, chứ không phải là đang sống cuộc đời của mình lại đi ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Chồng bạn có thể không tốt nhưng nếu người vợ khéo léo hơn 1 chút, nhất định người chồng sẽ thay đổi theo hướng tích cực.

Một người phụ nữ coi trọng hạnh phúc gia đình thì không bao giờ dễ dàng nói ra lời chia tay -Ảnh Internet

Thứ 3, đụng chuyện gì là đòi chia tay.

Một người phụ nữ coi trọng hạnh phúc gia đình thì không bao giờ dễ dàng nói ra lời chia tay. Có nhiều người lấy chuyện ly hôn để dọa chồng, cho rằng như vậy thì anh mới sợ. Nhưng thực tế, nếu chỉ có vài điều nhỏ nhặt không hài lòng mà bạn cứ dọa ly hôn thì sẽ có ngày chồng bạn chán chường và đòi ly hôn thật.

Đừng dại dột đem tình yêu ra đùa giỡn nếu không muốn mất nó mãi mãi.

Hai người xa lạ kết hợp với nhau thành 1 gia đình, gọi là vợ chồng, và để xây dựng được tổ ấm thì cả vợ và chồng phải cùng biết cách yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt không bao giờ được làm tổn thương đối phương. Có như thế thì hạnh phúc mới tìm đến chúng ta được.