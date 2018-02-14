Tại sao đàn ông thường thích vợ người ta hơn vợ mình - lý do không thể tin nổi...

Ông bà ta có câu “xa thơm gần thối”, vì thế những gì mình có được rồi thì đương nhiên sẽ không còn cảm giác tốt đẹp như xưa.

Trong khi đó, ra đường thấy vợ người khác dù có thể không xinh đẹp bằng vợ mình nhưng đàn ông lại luôn bị cuốn hút. Bởi vì đó là sự thèm khát cái mới lạ, chán chê cái cũ và đàn ông thì ai cũng có tâm lý đó.

Sau hôn nhân, vợ chồng ngày nào cũng chạm mặt, có những lúc êm ấm nhưng cũng không tránh khỏi cãi vã, mâu thuẫn. Nhiều người không tỉnh táo để hâm nóng tình cảm mà chỉ làm nó nguội lạnh dần đi. Dần dà, vợ chồng nhìn thấy nhau là phát chán.

Vợ chồng khi yêu có thể thấy điều gì ở đối phương cũng tốt, nhưng 1 khi về chung nhà thì những khuyết điểm sẽ dần dần bộc lộ - Ảnh Internet

Đối với đàn ông, những người phụ nữ tạo khoảng cách với họ mới là những người thu hút họ nhất. Vì thế, phụ nữ hãy biến mình thành 1 cuốn sách mà bất kỳ ai cũng muốn đọc chứ đừng trở thành 1 chiếc bình hoa người ta chỉ nhìn lướt qua.

Càng ở gần càng tìm thấy nhiều khuyết điểm của nhau

Vợ chồng khi yêu có thể thấy điều gì ở đối phương cũng tốt, nhưng 1 khi về chung nhà thì những khuyết điểm sẽ dần dần bộc lộ. Và đương nhiên, dẫu biết không ai là hoàn hảo, ai cũng có điểm yếu nhưng sống cạnh nhau sẽ thường soi mói vào điểm yếu của nhau mà quên đi những điểm tốt đẹp.

Cuộc sống, công việc, rồi chăm sóc gia đình, sinh con đẻ cái sẽ khiến phụ nữ trở nên bận rộn, cáu gắt rồi dẫn tới càm ràm, bực tức khiến họ vừa xấu cả bên ngoài lẫn tính cách.

Lúc đó, người chồng chỉ biết thở dài và không còn muốn về nhà nữa. Trong khi dó, đàn ông hết hút thuốc, rượu bia, cờ bạc lại gái gú... Cuộc sống dần trở nên chán ngán cho cả 2 khi quá mệt mỏi vì những khiếm khuyết của nhau.

Góc độ đánh giá của đàn ông về vợ và phụ nữ khác là hoàn toàn khác biệt

Đàn ông đánh giá người vợ mình trên góc độ là 1 người chồng. Đối với họ, vợ là người giữ bếp, nấu cơm không hơn không kém.

Trong khi đó, đối với những cô gái khác, họ sẽ đánh giá với góc độ bạn bè, vì vậy nhìn ai cũng dễ thương, đáng yêu hơn vợ gấp bội phần.

Đàn ông kết hôn xong thì thường cảm thấy vợ mình không bằng người ta - Ảnh Internet

Sức hút của những người khác giới

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” đó là quy luật hết sức tự nhiên. Vì thế, “háo sắc” là bản tính trời sinh của con người, đặc biệt là đàn ông.

Một khi có sự tiếp xúc với những người phụ nữ khác, đàn ông sẽ cảm giác bị thu hút và ham muốn rất nhiều.

Tâm lý khác nhau

Đàn ông kết hôn xong thì thường cảm thấy vợ mình không bằng người ta, nhưng trên thực tế, ai cũng có cảm giác đó.

Hai người sống cùng nhau lâu, tình cảm cũng nhạt dần, khuyết điểm thì phơi bày khiến ai nấy đều không vừa mắt người kia. Lúc đó, thái độ của chồng với vợ sẽ cáu giận, bực tức.

Nhưng đối với người con gái khác thì hoàn toàn ngược lại, đàn ông luôn nói lời ngon ngọt, mong muốn dành được sự chú ý của cô ta. Vậy nên họ sẽ không thể hiện bản chất thật mà chỉ thể hiện những mặt tốt đẹp của mình.

Thế nên, đàn ông à, người phụ nữ mà bạn chọn làm vợ sẽ luôn là người đẹp nhất khi bạn biết yêu thương, chăm sóc cô ấy thật lòng. Đó là người sẵn sàng hy sinh vì gia đình bạn, là người đáng được bạn trân trọng nhất.