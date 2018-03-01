Những câu đáp trả cực chất khiến bồ nhí của chồng câm nín

Chị được cưới về nhà anh ấy danh chính ngôn thuận, có sự chứng kiến của họ hàng đôi bên. Mẹ chồng tay bưng cơi trầu đến đón chị về làm dâu con trong nhà, có muốn sang tên con dâu thì chí ít cũng phải được họ đồng ý mới được chứ, mà họ không đồng tình thì chị cũng chịu thôi em ạ. Hôn nhân đâu phải là chuyện của riêng hai vợ chồng nữa.

Có những người thực sự phải dùng đến lời lẽ cay nhiệt mới có thể “trị” được. Đồ dùng lại, đồ ăn nhai lại nghe qua đã thấy chẳng hay ho gì. Mà chồng cặp kè với bồ nhí thì cũng giống như đồ đã qua sử dụng. Gặp cô bồ mặt dày thì mới chịu chấp nhận mình là kẻ dùng lại còn người biết ý chẳng ai dại gì làm kẻ thứ ba.

Phở ăn chỉ ngon trong một vài lần còn cơm cả đời không bỏ được - Ảnh: Internet

3. “Nếu em thèm khát đến mức phải đi xin thì chị đây cũng bố thí cho nếu chồng chị muốn theo em”

Nói thẳng ra là chồng chị muốn theo em thì chị cũng cho đi luôn, chị có thể rộng lượng mà bố thí cho kẻ khát tình đang đi van xin người khác nhường chồng. Còn nếu chồng chị không muốn theo em thì chị có đuổi đi cũng không được.

Hôn nhân không phải là một đồ vật muốn trao tay thế nào cũng được. Vì thế, nếu em muốn sở hữu thì ngoài việc hỏi chị ra em còn phải hỏi chồng chị xem có muốn hay không chứ. Thường thì phở chỉ ngon trong một vài lần ăn thôi, còn cơm thì cả đời người ta cũng không thể bỏ được.

4. “Chị đang muốn thanh lý gấp đây”

Người phụ nữ có chồng mà cũng như không thì chẳng thà "thanh lý" đi cho đỡ chật nhà. Mà đúng thời điểm em lại cần dùng đúng lúc nữa vậy thì chị để rẻ cho mà dùng chứ nói thật là đồ này cũng sắp hỏng rồi.

Một người vợ dám nói ra những lời này với bồ nhí thì chắc chắn đó là người phụ nữ hết sức bình tĩnh và không bị yếu thế một chút nào.

Người phụ nữ có chồng mà cũng như không thì chẳng thà "thanh lý" đi cho đỡ chật nhà- Ảnh: Internet

5. “Em cần như vậy thì chị nhường cho nhưng em nhớ một điều rằng đàn bà không con không tiền mới buồn chứ đàn ông không có cũng được”

Con cái và tiền bạc quan trọng trong cuộc sống của người phụ nữ còn chồng phụ bạc tốt nhất không nên có thì hơn. Chắc chắn nếu cô bồ nhí đủ thông minh sẽ hiểu được rằng, đàn ông mà sẵn sàng bỏ vợ theo bồ thì đến một ngày nào đó anh ta cũng có thể bỏ cô ta mà theo một người đàn bà khác thôi.

Đàn bà không phải khổ sở vì một người đàn ông phụ bạc mình và càng không phải buồn vì một kẻ thứ ba. Hãy cứ mạnh mẽ và can trường sống như một nữ hoàng, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thôi.