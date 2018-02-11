'Đàn ông ngoại tình về nhà vẫn tốt với vợ con' – chỉ là biện minh!

Phụ nữ yêu 11/02/2018 12:26

Khi ngoại tình, đàn ông có trăm ngàn lý lo để phạm phải sai lầm này. Nhưng có lẽ mọi lý do đưa ra đều chỉ là biện minh mà thôi.

Có nhiều người đàn ông khi đi ngoại tình thường biện hộ cho hành vi đó là để làm mới hôn nhân, làm cho cuộc sống không nhàm chán, còn sau đó về nhà vẫn tốt với vợ con. Xin thưa, đó chỉ là biện minh mà thôi. Trên thực tế, các chuyên gia khi điều tra về ngoại tình ở nam giới đã rút ra một số lý do đàn ông ngoại tình là:

1. Do bản tính trăng hoa, háo sắc và đa tình

Nếu người phụ nữ nào gặp phải người đàn ông như vậy thì đó là một điều không may mắn, bởi những người đàn ông sinh ra đã có tính trăng hoa thì rất khó khắc phục. Cho dù bạn có cố gắng góp ý để thay đổi nhưng họ có thể thay đổi. Nếu quyết định đến với anh ta bạn hãy suy nghĩ cặn kẽ nhé!

'Đàn ông ngoại tình về nhà vẫn tốt với vợ con' – chỉ là biện minh! - Ảnh 1
người đàn ông sinh ra đã có tính trăng hoa thì rất khó khắc phục - Ảnh: Internet

2. Muốn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân nhàm chán

Bản tính đàn ông thích khám phá những điều mới mẻ. Do đó, khi cuộc sống hôn nhân trở nên đơn điệu và nhàm chán, họ thường có khát khao mạo hiểm. Họ sẽ nổi hứng thú tìm kiếm cái mới và dần dần đi sai đường lúc nào không hay. Với những người đàn ông này, ngoại tình không còn là để phục vụ nhu cầu xác thịt nữa mà là cách để thay đổi tinh thần. Chính vì thế, càng ràng buộc và quản lý chặt chẽ sẽ càng khiến họ cố gắng tìm cách thoát ra.

3. Vì một phút ham muốn thể xác

Điều này không hiếm gặp trong cuộc sống của chúng ta và thường được gọi với cái tên là “tình một đêm”. Sau lần gặp gỡ đó, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường và điều quan trọng là người phụ nữ khi phát hiện ra có đủ can đảm để tha thứ không.

Thế nhưng tất cả những lý do đó chỉ là sự ngụy biện cho điều sai trái mà đàn ông đã phạm phải thôi. Nhiều người nghĩ về nhà đàn ông vẫn cư xử tốt với vợ con. Thực tế thì đã ngoại tình, người đàn ông dù có như thế nào vẫn không thể “tốt” đúng nghĩa với gia đình anh ta được.

'Đàn ông ngoại tình về nhà vẫn tốt với vợ con' – chỉ là biện minh! - Ảnh 2

Mọi lý do cho ngoại tình của đàn ông chỉ là biện minh trước phụ nữ - Ảnh: Internet

Một khi đi “ăn chả” bên ngoài thì nhu cầu gần gũi vợ ở đàn ông chắc chắn sẽ giảm đi, từ đó anh ta sẽ không hiểu được những khó khăn mà người phụ nữ đang gặp phải. Anh ta cũng chẳng thể dành sự quan tâm và giúp đỡ đúng thời điểm với vợ mình - điều mà một người bạn đời đúng nghĩa nên làm.

Còn đối với con, người đàn ông có thể vẫn dành cho chúng sự quan tâm, yêu thương. Thế nhưng khi bố mẹ chúng không thực sự hạnh phúc thì chúng có được sống trong một gia đình trọn vẹn hay không? Chỉ riêng với lý do đó thôi đã đủ thấy được rằng ngoại tình là điều không nên xảy ra và là tác nhân đóng lại cánh cửa hạnh phúc của bất cứ cặp vợ chồng nào.

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