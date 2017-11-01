Đây là lý do dù biết đàn ông có vợ con nhưng phụ nữ vẫn một mực yêu

Thực tế đàn ông dù độc thân hay đã kết hôn đều có những ưu thế nhất định nhưng với phụ nữ đàn ông kết hôn luôn hấp dẫn hơn đàn ông độc thân. Điều này có lẽ dễ hiểu vì đàn ông đã kết hôn chắc chắn kinh nghiệm về chuyện yêu sẽ “thành thạo” hơn đàn ông độc thân. Bởi đơn giản đàn ông đã có vợ sẽ thường xuyên làm chuyện ấy và chắc chắn sẽ hiểu về nhu cầu, tâm lý của phụ nữ khi lâm trận nên dễ dàng giúp đối phương đạt được thăng hoa.

Phụ nữ độc thân thường thích những người đàn ông có vợ . Biết là làm như vậy là không đúng nhưng bởi lẽ sức mạnh tình yêu lớn lao lắm, mãnh mẽ lắm, nó làm con người ta như điên như dại mà lao vào.

Đàn ông lấy vợ nhận thấy trách nhiệm trụ cột gia đình nên sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Trong khi đó những người đàn ông độc thân thường kiếm được bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu vì đơn giản họ không phải lo lắng về cách chi tiêu của mình, không có gánh nặng trên vai như đàn ông đã kết hôn là gia đình, là con cái. Bởi thế đàn ông đã có gia đình sẽ biết cách và nỗ lực để kiếm thật nhiều tiền, chi tiêu một cách cẩn trọng, hợp lý. Đây cũng là một trong những lý do khiến đàn ông kết hôn dễ dàng thu hút phái đẹp. Thậm chí nhiều người phụ nữ tìm đến đàn ông có vợ không hẳn vì tình mà vì muốn “đào mỏ” và được ăn sung mặc sương từ sự chu cấp của đàn ông.

Đàn ông có vợ luôn chững chạc và phong độ mỗi khi xuất hiện. Khi đàn ông kết hôn, họ thường được người phụ nữ của mình chăm chút hơn, được chăm sóc từ bữa cơm, giấc ngủ, quần áo luôn được giặt sạch sẽ, thơm tho, là lụa phẳng phiu. Bởi đơn giản những người phụ nữ luôn muốn chồng mình thật sự nổi bật, chín chắn và chỉnh chu mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên điều này vô tình đã làm cho các ông chồng trở thành tâm điểm chú ý của các cô gái khác.

Đàn ông có vợ luôn mang đến cảm giác yên lòng cho các cô gái. Hầu hết nhiều cô gái đều thừa nhận rằng ở bên những người đàn ông có gia đình mang đến cảm giác yên ổn, nhẹ nhàng và bình tâm hơn. Thế nên với những cô gái muốn có cho mình một chỗ dựa vững chắc thường tìm đến những người đàn ông có vợ để được chăm sóc, che chở và yêu thương.

Vẻ nam tính, mạnh mẽ của những người đàn ông lập gia đình là điều không ai có thể phủ nhận. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đàn ông ngày càng nặng nề hơn. Người đàn ông phải suy nghĩ nhiều hơn và điều này mang đến một vẻ đẹp phong trần đầy mạnh mẽ, cuốn hút. Chắc chắn bạn phải thừa nhận rằng bất cứ người phụ nữ nào cũng yêu thích một anh chàng men lỳ hơn một anh chàng trông có vẻ “đàn bà” hay yếu đuối phải không nào?

Đàn ông có vợ thường là những người chín chắn, trưởng thành và có một công việc ổn định, một địa vị xã hội. Vì thế những cô gái độc thân muốn tiếp cận những quý ông này với mục đích “đào mỏ” và mong muốn được anh ta nâng đỡ để các quý cô có một công việc cho bản thân.

Những anh chàng có vợ rất am hiểu tâm lý cũng như nhu cầu của phụ nữ bởi đơn giản họ đã trải qua nhiều mối tình, thử sức “cưa cẩm”, tán tỉnh và dùng nhiều “biện pháp” để chinh phục các cô gái. Hơn nữa khi lấy vợ, đàn ông thường hiểu rõ hơn về phụ nữ và sự thay đổi của phụ nữ sau khi kết hôn như thế nào. Cho nên đàn ông kết hôn luôn dễ dàng khiến các phái đẹp gục đổ.

Đàn ông có vợ quả thật có rất nhiều lợi thế so với đàn ông độc thân. Thế nhưng phụ nữ dù độc thân hay đã kết hôn đừng ngốc mà lao vào bởi hậu quả sẽ khôn lường và khó có thể biết trước được. Hơn nữa yêu một người đàn ông có vợ chắc gì tương lai hai người đã có kết quả gì mà còn gây tổn thương cho nhiều người nữa.