Phụ nữ thông minh không bao giờ quá 'siêng năng', lý do cực kỳ đơn giản

Một người phụ nữ chăm chỉ thì họ luôn dành hầu hết thời gian của mình cho gia đình, cho chồng con, vậy nên không còn thời gian chăm sóc chính bản thân mình nữa. Vì điều đó, trông họ lúc nào cũng đầu bù tóc rối, quần áo cọc cạch tạm bợ khiến vẻ bề ngoài trở nên không còn sức hút.

Một người mẹ “lười” theo cách khéo léo, sẽ biết phân chia việc nhà cho chồng hợp lý, từ đó có thêm thời gian đi giao du bạn bè, làm đẹp và chăm sóc bản thân khiến chồng mê mệt.

Từ vấn đề ngoại hình sẽ dẫn đến mâu thuẫn với chồng, khiến chồng chán nản, thiếu sự giao tiếp. Mà không thể nói chuyện thì sẽ sinh ra cãi vã, khiến gia đình nặng nề.

Một người mẹ “lười” theo cách khéo léo, sẽ biết phân chia việc nhà cho chồng hợp lý-Ảnh Internet

Mẹ “lười” sẽ giáo dục ra được những đứa con độc lập.

Chiều chuộng con cái quá mức là căn bệnh chung của những bà mẹ, họ thường có tâm lý làm tất cả những gì có thể cho con để con cái chỉ tập trung lo học hành. Thế nhưng, càng làm như thế, con cái sẽ càng có tâm lý ỷ lại vào mẹ. Từ đó, chúng sinh ra lười biếng.

Ngược lại, những người mẹ “lười” 1 chút sẽ biết cách giao việc cho con, những việc con hoàn toàn có thể tự làm được thì mẹ không cần phải động đến. Có như thế, con cái mới có ý thức sống tự lập. Mai sau dù là bỏ chúng ra ngoài xã hội, chúng vẫn có khả năng tự chăm sóc mình.

Mẹ “lười” sẽ giáo dục ra những đứa con hiếu thuận hơn

Khi bạn đặt 1 nhiệm vụ nào đó cho người khác, người đó cảm thấy bản thân có trách nhiệm hơn. Ngay từ nhỏ, mẹ chỉ cho con ngồi 1 chỗ, còn nhận tất cả công việc về mình, đứa trẻ đó nghiễm nhiên cho rằng bổn phận của bố mẹ là phải phục vụ chăm nom chúng.

Thế nhưng, 1 người mẹ thông minh là người biết giao cho con những việc nhặt rau, rửa bát, tự giặt đồ. Tuy không nặng nhọc gì nhưng từ đó ngụ ý rằng muốn sống tốt buộc phải trả giá bằng 1 thứ gì đó và để chúng hiểu trọng trách làm bố mẹ chưa bao giờ là dễ dàng, từ đó con cái sẽ hiểu được ân nghĩa của cha mẹ mà có ý thức hiếu thuận hơn.

Nếu ngay từ đầu, vợ không ôm đồm hết mọi việc lớn nhỏ về mình thì đương nhiên chồng sẽ tự biết phải có trách nhiệm -Ảnh Internet

Người mẹ “lười” giúp khả năng “sinh tồn” của con cái mạnh mẽ hơn

Một người mẹ “lười” không có nghĩa là 1 người không quan tâm gì tới con cái, mà là người mẹ “thân lười nhưng tâm không lười”. Mẹ càng “lười” thì khả năng độc lập của con ở bất cứ đâu càng mạnh mẽ hơn, nhờ vậy mẹ ngày càng thoải mái, an lòng hơn.

Người vợ “lười” thì chồng ắt sẽ chăm chỉ hơn.

Phụ nữ đừng bao giờ chê chồng lười biếng, chỉ biết ăn và xem ti vi, thực tế thì đa phần đàn ông lười là do đàn bà mà ra. Do họ quá chiều chuộng coi trọng chồng nên mới khiến những ông chồng sinh ra tâm lý lười biếng, không cần làm gì vẫn có người phục vụ đều đặn cơm ăn áo mặc.

Nếu ngay từ đầu, vợ không ôm đồm hết mọi việc lớn nhỏ về mình thì đương nhiên chồng sẽ tự biết phải có trách nhiệm cùng làm việc nhà. Như thế, chẳng phải làm vợ sẽ dễ dàng hơn sao?

Vì những lý do trên, những người vợ, người mẹ tuyệt đối đừng bao giờ quá siêng năng cần mẫn, sẽ không ai khen bạn đâu, ngược lại sẽ tạo nên những hậu quả không tốt. Hãy cứ để chồng con biết rằng họ cũng cần làm việc, tất cả mọi người đều có trách nhiệm khi sống chung 1 nhà, bớt ôm đồm, bớt chăm chỉ thì chắc chắn bạn sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc.