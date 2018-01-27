 Đạo nghĩa vợ chồng, dựa vào 6 tiêu chuẩn này

Thế nhưng, vì luôn dựa vào 6 tiêu chuẩn về đạo nghĩa vợ chồng mà họ vẫn nắm tay nhau đi hết cuộc đời .

Nhiều cặp vợ chồng vẫn ngượng ngùng khi nói những lời yêu thương với nhau, phần lớn thì cho rằng sau khi cưới rồi sẽ không cần thổ lộ tình cảm nữa. Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm, càng là vợ chồng, càng nên thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho đối phương, có như thế, tình yêu mới luôn bền chặt và ấm nóng.

Hôn nhân không đòi hỏi sự trung thực hoàn toàn của của 2 người, ai cũng cần có những bí mật cất giấu, những khoảng trời riêng của họ mà không muốn bị người khác xâm phạm vào. Đó là quyền riêng tư và cũng là điều khiến cho mỗi người trở nên bí ẩn, cuốn hút hơn.

Tốt nhất là nên cùng hợp tác, chứ không phải ràng buộc nhau.-Ảnh Internet

Vì vậy, đừng bao giờ buộc vợ hay chồng bạn phải làm theo kế hoạch mà bạn sắp xếp, hoặc phải báo cáo tất cả hành trình của họ cho bạn. Dù cho có yêu nhau đến đâu, cũng không nên ràng buộc, bởi tình cảm giống như nắm cát trong tay, càng nắm chặt, cát càng chảy đi.

Tốt nhất là nên cùng hợp tác, chứ không phải ràng buộc nhau.

Đừng phàn nàn hay cằn nhằn về nhau, hãy ủng hộ nhau

Trong cuộc sống vợ chồng, đương nhiên sẽ có những lúc không được bằng phẳng, khi gặp khó khăn dù bất kỳ trong vấn đề nào, cũng đừng trách móc, đổ lỗi cho nhau mà hãy làm điểm tựa, ủng hộ chia sẻ với nhau.

Có như thế, qua càng nhiều gian nan, giông bão, tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó. Cuộc sống, ai cũng vậy, cần nương tựa vào nhau mới có thể tồn tại được.

Không bao giờ được đánh mất bình tĩnh, hãy nhẹ nhàng

Có nhiều người rất nóng tính, khi bực mình, họ không biết mình đã nói những lời hay làm những hành động tổn thương đối phương đến thế nào. Mãi về sau khi bình tĩnh trở lại, họ mới bắt đầu hối hận.

Vậy thì tại sao không học cách giữ bình tĩnh ngay khi tức giận nhất để không phải hối tiếc về sau? Đặc biệt đối với những người ta thương yêu, hãy luôn nhẹ nhàng giải quyết mọi chuyện, vì cuối cùng thì việc gì cũng qua hết, nổi giận cũng không giải quyết được vấn đề, lại có thể khiến tan cửa nát nhà.

Hãy bình tĩnh và dùng cái tâm thực sự muốn vun đắp 1 gia đình hạnh phúc.-Ảnh Internet

Đừng lúc nào cũng tỏ vẻ mệt mỏi, nên giữ trạng thái tươi vui

Không ai muốn nhìn thấy người bạn đời của mình luôn ủ rũ, uể oải, không có tý sức sống nào. Bởi vì nhìn thấy điều đó, họ rất dễ sinh ra cảm giác chán chường và không còn thấy sự quyến rũ nữa. Hãy luôn tươi tỉnh trong mọi hoàn cảnh để đối phương cũng vui lây.

Mà bí quyết của hạnh phúc chính là bắt nguồn từ sự vui vẻ.

Không cần ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, hãy sống tốt cuộc đời của chính mình

Ai cũng có tâm lý trong chán ngoài thèm, ai cũng nghĩ người khác hơn mình nhưng không ở trong chăn thì không biết chăn có rận. Vì thế, tốt nhất là hãy tự xây dựng cho mình cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên bạn đời, chứ không cần đứng núi này trông núi nọ.

Nếu cứ mãi ngó quanh rồi than vãn cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc bằng người kia, chính là lúc bạn đang chôn vùi hôn nhân của mình. Hãy bình tĩnh và một lòng vun đắp 1 gia đình hạnh phúc.