Phụ nữ không muốn biến mình thành kẻ đáng thương sau chia tay thì khắc cốt ghi tâm 6 điều này

Tình yêu nếu đã có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc, dẫu biết rằng khi chia tay cả hai đều sẽ đau khổ nhưng việc níu kéo chỉ càng khiến cho mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. Vì thế sau chia tay nhất định đừng ngốc nghếch mà phạm phải những sai lầm sau sẽ khiến mình thành kẻ đáng thương trong mắt người khác.

Vậy nhưng đó hoàn toàn là sai lầm, anh ta càng nhìn thấy bạn trong bộ dạng xấu xí như vậy càng cảm thấy chia tay bạn là hoàn toàn sáng suốt. Vậy nên dù có đau khổ trong tình yêu nhưng đã là phụ nữ thì bất cứ lúc nào bạn cũng phải xinh đẹp.

Sau chia tay nhiều người cho rằng mình có đẹp, có ăn diện như nào thì cũng chẳng ai ngắm cả.

2. Ăn uống vô tội vạ.

Bạn cho rằng khi gặp chuyện buồn thì càng phải ăn nhiều để hết buồn. Vậy nhưng sự thật thì dạ dày và trái tim đâu có liên quan đến nhau. Bạn "thả phanh" trong ăn uống thì chính bạn đang tự hại cơ thể của mình.

Nhưng cũng không có nghĩa là bạn buồn thì bạn bỏ ăn, vì người cuối cùng chịu hậu quả chỉ có bạn và gia đình bạn.

3. Bỏ bê mọi thứ.

Đời còn dài, tương lai còn ở phía trước, vậy nên thất bại trong tình yêu không phải là dấu chấm hết cho mọi thứ. Bạn vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục yêu thương, đừng dễ dàng bỏ mặc tất cả.

Việc bạn tự hành hạ bản thân, nhốt mình trong phòng chỉ càng khiến mọi việc bế tắc. Tại sao bạn không ăn mặc thật đẹp, ra ngoài mua sắm với bạn bè hay đơn giản ngồi nhâm nhi tách cafe mà mình thích rồi trở về khi trời vừa tối muộn?

4. Nhắn tin, liên tục níu kéo người ấy

Đây là một điều gần như cấm kỵ với mọi trường hợp. Điều này không những chẳng hề cứu vãn được gì mà còn khiến bạn thêm đáng thương. Hãy chấp nhận mọi việc đã kết thúc từ lúc lời chia tay được nói ra.

Phụ nữ chia tay luôn bị lụy và yếu đuối hơn đàn ông, chỉ cần chút yếu lòng là ngay lập tức nhắn tin níu kéo. Nhưng hãy nhớ rằng dù có nhớ người đó đến đâu cũng phải cất giữ trong lòng.

5. Ca thán trên mạng xã hội

Ở bên cạnh gia đình, người thân là một ý tưởng tuyệt vời giúp bạn lấy lại cân bằng cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cô gái có suy nghĩ nếu anh ta không thuộc về mình thì sẽ không thuộc về bất cứ người phụ nữ nào khác. Từ đó đưa lên mạng những hình ảnh riêng tư rồi viết nhưng dòng cảm xúc trách móc người đó. Có thể lúc nói ra, bạn sẽ thoải mái và hả dạ. Nhưng bạn hãy nhớ rằng mạng xã hội rất nguy hiểm và luôn có 2 mặt. Bạn nói những điều không hay về người ấy nhưng xét cho cùng, chính bạn cũng liên lụy không kém.

Thay vào đó hãy ra ngoài để tận hưởng, làm những việc mà khi yêu người đó bạn chưa có thời gian để làm.

6. Vội tìm người mới thay thế.

Nhiều người nghĩ rằng khi chia tay rồi, để quên nỗi đau nhanh chóng thì cứ quen một người khác. Nhưng đó là cách ngốc nghếch hại mình hại lẫn người đến sau. Nếu việc quên anh ta khó đến thế cứ nhớ thật lâu, vì đến lúc nào đó bạn sẽ chán ngán khi ngày nào cũng chỉ nghĩ đến anh ta.

Việc tìm người bạn trai mới là điều đúng đắn, nhưng hãy để nguôi ngoai rồi mới bắt đầu với người mới.