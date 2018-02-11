4 khó khăn cho phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân, hãy cân nhắc!

Vậy nếu 1 người phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân thì cần vượt qua những khó khăn nào?

Dẫu biết cuộc đời mỗi người là do họ tự lựa chọn, thế nhưng, cộng đồng cũng phần nào ảnh hưởng đến ta. Có nhiều người phụ nữ mạnh mẽ có thể vượt qua được, nhưng không ít người cảm giác suy sụp vì những lời lẽ cay nghiệt.

Văn hóa Á Đông vẫn còn nặng nề chuyện chồng con, bởi vậy nếu bạn lỡ có con mà không có chồng đương nhiên sẽ gánh chịu không ít những lời bàn tán, thậm chí là miệt thị của những người xung quanh.

Nếu bạn lỡ có con mà không có chồng đương nhiên sẽ gánh chịu không ít những lời bàn tán, thậm chí là miệt thị của những người xung quanh - Ảnh: Internet

Và còn có cha mẹ, gia đình của bạn, những người đó sẽ bị vạ lây. Đôi khi họ không thể chịu đựng những lời bàn tán không hay, vì thế đã có nhiều trường hợp từ mặt con cái. Bởi vậy phụ nữ hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định.

Vấn đề tài chính

Tự mình nuôi 1 đứa bé mà không có sự giúp đỡ của chồng và nhà chồng là điều vô cùng khó khăn. Ngoài tinh thần, thời gian chăm sóc con, những bà mẹ đơn thân cần chuẩn bị vật chất đầy đủ. Nhiều cặp vợ chồng cả 2 đều có thu nhập nhưng lại không đủ để nuôi 1 đứa con, vô cùng vất vả. Huống hồ chỉ 1 mình mình sẽ càng vất vả gấp bội.

Bởi thế, vấn đề tài chính vô cùng quan trọng, ít nhất bạn phải đảm bảo được chắc chắn trong quãng thời gian con từ 1 đến 5 tuổi.

Suy nghĩ cho đứa con khi chào đời không có cha

Có đầy đủ cha mẹ là niềm ao ước của bất kỳ đứa con nào, nhưng nếu bạn chọn cách làm mẹ đơn thân thì đứa con của bạn chính là người phải chịu thiệt thòi. Có thể khi đến trường sẽ bị trêu là đứa con hoang. Thậm chí dù bạn có làm tốt vai trò của cả cha và mẹ thì cũng không bao giờ hoàn toàn thay thế được 1 người cha thực sự.

Có đầy đủ cha mẹ là niềm ao ước của bất kỳ đứa con nào - Ảnh: Internet

Đứa bé nào cũng cần đầy đủ tình yêu thương. Và rất nhiều người mẹ sau khi quyết định làm mẹ đơn than đã hối hận vì con thiếu vắng cha.

Tuổi tác khi làm mẹ đơn thân cần được lưu ý

Cuộc sống hiện đại, nhiều phụ nữ vì quá lứa lỡ thì lại bị gia đình thúc ép nên quyết định làm mẹ đơn thân. Nhưng họ không để ý tới việc sinh sản ở độ tuổi cao sẽ gây ảnh hưởng tới rất nhiều thứ.

Về sức khỏe của cả mẹ và bé đều bị ảnh hưởng không tốt, từ đó gây ra nhiều hệ lụy về sau. Vì vậy, trước khi quyết định trở thành mẹ đơn thân, bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn về tình hình sức khỏe và mang thai một cách thật kỹ càng.

Có thể thấy, làm mẹ đơn thân không phải là điều dễ dàng để quyết định nóng vội. Đó là cả 1 hành trình gian nan mà bất cứ ai có ý định lao vào cần phải tỉnh táo suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định để không phải ân hận về sau.