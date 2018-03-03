4 'Không' giúp phụ nữ không sợ bị đàn ông phụ bạc

Phụ nữ yêu 03/03/2018 11:08

Nếu bạn đã và sắp kết hôn thì đừng quên bỏ qua những cách để giữ cho cuộc hôn nhân của mình bền vững. Vì hạnh phúc vốn mong manh, nếu lỡ 1 giây bạn không vun vén thì hậu quả để lại khôn lường.

Cuộc sống hôn nhân muốn hạnh phúc thì phải có sự cố gắng của cả hai, không phải một người xây còn một người phá. Tất nhiên phụ nữ thường hi sinh nhiều hơn đàn ông. Khi bạn cứ đâm đầu vào làm hết mọi việc thì đàn ông sẽ nghĩ đó là bổn phẩn của bạn và chẳng cần thiết phải bận tâm. Vậy nên muốn cuộc hôn nhân luôn hạnh phúc thì phụ nữ phải thuộc lòng 4 "không" này.

1. Không ôm đồm quá nhiều việc

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Trở thành người vợ đảm đang sẽ níu chân được chồng đó hoàn toàn là một quan điểm sai. Ảnh Internet

Các bà vợ thường cho rằng sau kết hôn chuyện xã hội là chồng lo, còn bản thân mình chỉ cần làm tốt việc nhà là đủ. Trở thành người vợ đảm đang sẽ níu chân được chồng, thế nhưng đó hoàn toàn là một quan điểm sai. Đồng ý rằng việc nhà là dành cho phụ nữ, nhưng không có nghĩa là không thể cùng chồng san sẻ. Bạn phải khiến cho chồng phải giúp mình, để anh ấy thấy đó là việc mình phải làm. Hơn nữa cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, từ đó thăng hoa trong cảm xúc hơn.

2. Không so sánh chồng với chồng người khác

Bạn không phải người vợ hoàn hảo nên bạn cũng phải chấp nhận rằng không có ông chồng hoàn hảo. Nếu bạn đã đồng ý gả cho anh ấy thì chính bản thân bạn cũng đã chấp nhận mọi thứ thuộc về anh ấy. Vậy nên đừng nhìn chồng người khác rồi về than thở với chồng mình rằng "Tại sao anh không được như thế, anh đúng là kém cỏi" . Làm sao bạn có thể chắc chắn rằng những ông chồng khác hoản hảo, nên nhớ "ở trong chăn mới biết chăn có rận".

Đàn ông có lòng tự trọng rất cao, việc bị chính vợ mình chê bai là một điều khủng khiếp đối với họ. 

Tuyệt đối đừng lấy một mình mẫu lý tưởng rồi bắt chồng mình phải như vậy.

3. Không nghĩ chuyện "chăn gối" là một nghĩa vụ

Chuyện "chăn gối" trong hôn nhân là một yếu tố rất quan trong, nó chính là gia vị không thể thiếu nếu bạn muốn cuộc hôn nhân của mình bền vững như thưở mới cưới. Vì thế đừng coi "chuyện ấy" là nghĩa vụ mà hãy xem đó là cách để cả hai khắng khít cảm xúc hơn.

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Đừng dại mang đứa con ra để giữ chân đàn ông. Ảnh Internet

Tuyệt đối đừng làm "chuyện ấy" một cách máy móc như thể bạn chịu đựng chính người đàn ông của mình. Nếu có gì không vừa ý thì hãy thẳng thẳn chia sẻ. Làm một cô vợ ngoan hiền là tốt nhưng lúc ở trên giường thì kết quả sẽ ngược lại đấy. Hãy chủ động chiều anh ấy để tránh cảm giác nhàm chán...

4. Không nghĩ chỉ cần có đứa con là níu giữ được người đàn ông

Người ta thường nói con cái là lộc trời cho và phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con. Chính vì thế đừng nghĩ mang đứa con ra để giữ chân đàn ông. Vì sự thật nếu một khi anh ta hết yêu bạn thì cho dù có hàng trăm lý do chính đáng đi nữa anh ta sẽ vẫn đi. Cứ cho rằng bạn dùng đứa con để giữ lại được chồng mình đi. Vậy thì có đáng không khi mà chỉ giữ được thể xác, còn trái tim của họ chẳng bao giờ thuộc về bạn.

Hãy sinh con, yêu thương con và giáo dục đứa con thật tốt. Đàn ông nếu nghĩ đến gia đình thì không cần bạn nói cũng sẽ tự ắt vun đắp. Nên nhớ dù có yêu thương thì nhất định cũng hãy sáng suốt.

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