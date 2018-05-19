Đây là những điều đàn ông thường làm khi đã muốn ly hôn

Phụ nữ thường muốn giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình một cách nhanh chóng và dứt khoát trong một cuộc tranh luận. Thế nhưng chồng bạn lại chẳng buồn quan tâm đến kết quả của cuộc nói chuyện đó và tìm cách né tránh. Nếu mọi vấn đề xảy ra giữa hai người đều trở nên vô vọng thì rất có thể đó là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng cho việc anh ta đã muốn li dị.

Trong nhiều trường hợp, bạn đừng cho rằng việc anh ấy “ngừng chiến đấu” với bạn là điều tốt. Đó là bởi một khi người ta còn muốn giải quyết mâu thuẫn tức là còn muốn hàn gắn mối quan hệ. Còn khi đã muốn buông xuôi thì điều này đồng nghĩa với việc có hay không cũng không quan trọng.

Đây chính là thời điểm họ chán ghét gia đình và cảm thấy về nhà là một điều gì đó rất vô vị, hai từ gia đình như trở thành gánh nặng. Vì thế, chàng sẽ tìm đủ mọi lí do như công việc đột xuất, đi tiếp khách để không phải về nhà.

Hoặc nếu phải về nhà, đàn ông trong tình trạng muốn chia tay sẽ chỉ muốn được ở một mình. Họ đi làm về sẽ lao vào xem ti vi, ăn xong thì đóng cửa chơi game. Cho dù anh ta có thời gian rảnh rỗi thì cũng sẽ không chọn ở bên cạnh vợ mình. Nếu cuộc hôn nhân của bạn gặp phải tình trạng này thì rất có thể nó đang tiềm ẩn nguy cơ tan vỡ.

Khi muốn ly dị, đàn ông sẽ chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Không còn cử chỉ yêu thương và chuyện chăn gối nữa

Nếu như những cảm xúc yêu thương, những cử chỉ thân mật dành cho bạn không còn nữa thì đây là dấu hiện rõ ràng cho việc anh ấy muốn bước chân ra khỏi cuộc sống hôn nhân. Không còn là những lời yêu thương, những cái nắm tay ngọt ngào nữa mà thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt, vô cảm trước mọi cảm xúc của bạn.

Không còn chuyện chăn gối cũng được coi là một bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân của bạn đang gặp trục trặc lớn. Nếu như những cảm xúc không còn cùng với việc anh ấy tìm mọi lý do để không gần gũi bạn thì rất có thể bạn sẽ phải đón nhận một tờ giấy ly hôn.

Sẵn sàng gây chiến tranh lạnh với vợ

Đàn ông lăng nhăng bên ngoài sẽ không bao giờ chịu nhường vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông khi đã muốn lăng nhăng bên ngoài, họ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bà vợ ở nhà của mình. Cho dù có phải dồn đối phương vào chân tường, cho dù có phải khiến bạn phải khóc lóc một mình thì anh ta cũng không thèm nhường vợ. Thậm chí có thể vô cảm đến mức bỏ mặc vợ để đi làm việc khác hoặc ra ngoài “giải tỏa” đâu đó.

Luôn giấu những bí mật

Đành rằng ai cũng có cuộc sống riêng tư cần được tôn trọng. Tuy nhiên đa số đàn ông chán vợ đều có những bí mật “sống để bụng, chết mang theo”. Họ đã quá quen với việc giữ cho mình một khoảng trời riêng tư trong tư tưởng và dù có tác động thế nào họ cũng tuyệt đối không hé răng nửa lời.