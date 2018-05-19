Đây là những điều đàn ông thường làm khi đã muốn ly hôn

Phụ nữ yêu 19/05/2018 10:39

Đàn ông một khi đã không muốn duy trì cuộc sống hôn nhân sẽ có những hành động sau đây. Phụ nữ cần chú ý!

Chồng bạn luôn lẩn tránh và không có thiện chí muốn giải quyết mâu thuẫn gia đình

Phụ nữ thường muốn giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình một cách nhanh chóng và dứt khoát trong một cuộc tranh luận. Thế nhưng chồng bạn lại chẳng buồn quan tâm đến kết quả của cuộc nói chuyện đó và tìm cách né tránh. Nếu mọi vấn đề xảy ra giữa hai người đều trở nên vô vọng thì rất có thể đó là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng cho việc anh ta đã muốn li dị.

Trong nhiều trường hợp, bạn đừng cho rằng việc anh ấy “ngừng chiến đấu” với bạn là điều tốt. Đó là bởi một khi người ta còn muốn giải quyết mâu thuẫn tức là còn muốn hàn gắn mối quan hệ. Còn khi đã muốn buông xuôi thì điều này đồng nghĩa với việc có hay không cũng không quan trọng.

Đây là những điều đàn ông thường làm khi đã muốn ly hôn - Ảnh 1
Khi người đàn ông còn muốn giải quyết mâu thuẫn tức là còn muốn níu kéo còn ngược lại là đã muốn buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Luôn tìm mọi lý do để không về nhà

Đây chính là thời điểm họ chán ghét gia đình và cảm thấy về nhà là một điều gì đó rất vô vị, hai từ gia đình như trở thành gánh nặng. Vì thế, chàng sẽ tìm đủ mọi lí do như công việc đột xuất, đi tiếp khách để không phải về nhà.

Hoặc nếu phải về nhà, đàn ông trong tình trạng muốn chia tay sẽ chỉ muốn được ở một mình. Họ đi làm về sẽ lao vào xem ti vi, ăn xong thì đóng cửa chơi game. Cho dù anh ta có thời gian rảnh rỗi thì cũng sẽ không chọn ở bên cạnh vợ mình. Nếu cuộc hôn nhân của bạn gặp phải tình trạng này thì rất có thể nó đang tiềm ẩn nguy cơ tan vỡ.

Đây là những điều đàn ông thường làm khi đã muốn ly hôn - Ảnh 2
Khi muốn ly dị, đàn ông sẽ chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Không còn cử chỉ yêu thương và chuyện chăn gối nữa

Nếu như những cảm xúc yêu thương, những cử chỉ thân mật dành cho bạn không còn nữa thì đây là dấu hiện rõ ràng cho việc anh ấy muốn bước chân ra khỏi cuộc sống hôn nhân. Không còn là những lời yêu thương, những cái nắm tay ngọt ngào nữa mà thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt, vô cảm trước mọi cảm xúc của bạn.

Không còn chuyện chăn gối cũng được coi là một bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân của bạn đang gặp trục trặc lớn. Nếu như những cảm xúc không còn cùng với việc anh ấy tìm mọi lý do để không gần gũi bạn thì rất có thể bạn sẽ phải đón nhận một tờ giấy ly hôn.

Sẵn sàng gây chiến tranh lạnh với vợ

Đây là những điều đàn ông thường làm khi đã muốn ly hôn - Ảnh 3
Đàn ông lăng nhăng bên ngoài sẽ không bao giờ chịu nhường vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông khi đã muốn lăng nhăng bên ngoài, họ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bà vợ ở nhà của mình. Cho dù có phải dồn đối phương vào chân tường, cho dù có phải khiến bạn phải khóc lóc một mình thì anh ta cũng không thèm nhường vợ. Thậm chí có thể vô cảm đến mức bỏ mặc vợ để đi làm việc khác hoặc ra ngoài “giải tỏa” đâu đó.

Luôn giấu những bí mật

Đành rằng ai cũng có cuộc sống riêng tư cần được tôn trọng. Tuy nhiên đa số đàn ông chán vợ đều có những bí mật “sống để bụng, chết mang theo”. Họ đã quá quen với việc giữ cho mình một khoảng trời riêng tư trong tư tưởng và dù có tác động thế nào họ cũng tuyệt đối không hé răng nửa lời.

Chồng ngoại tình hay không chỉ cần nhìn những điều này là rõ

Chồng ngoại tình hay không chỉ cần nhìn những điều này là rõ

Đàn ông vốn là một nửa thế giới vốn trăng hoa. Đừng bao giờ nghĩ rằng người đàn ông của bạn sẽ không bao giờ phản bội vợ con. Anh ấy chưa ngoại tình chỉ vì chưa có thời gian để làm điều đó mà thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông phụ nữ đàn ông muốn ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này