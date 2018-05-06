Đàn ông có yêu bạn hay không, chỉ cần ăn cùng 1 bữa cơm là biết

Đặc biệt là đối với 2 người yêu nhau, trong 1 bữa cơm, nếu chàng có những dấu hiệu này, chứng tỏ chàng yêu bạn thật lòng, còn nếu không thì xin chia buồn với bạn, ngay cả khi đã là vợ chồng , tình cảm cũng chỉ thông qua 1 bữa cơm là hiểu được.

Một món ăn bạn thích, nếu chàng yêu bạn, đương nhiên chàng cũng sẽ thích. Nếu không phải thích ngay từ đầu, chàng cũng sẽ cố gắng tập ăn để bạn vui lòng và để có thể cùng bạn thưởng thức trong hạnh phúc.

Khi một chàng trai yêu một cô gái, anh ta nhất định sẽ tìm hiểu tất tật những thứ thuộc về cô nàng, trong đó đương nhiên khẩu vị là vô cùng quan trọng.

Trong tình yêu, nếu chỉ chuyện cố gắng thay đổi khẩu vị vì nửa kia mà cũng không làm được thì có nghĩa người đó chưa hết lòng.

Một món ăn bạn thích, nếu chàng yêu bạn, đương nhiên chàng cũng sẽ thích-Ảnh Internet

Đồng thời, khi bạn ăn 1 thứ gì đó mà bạn trai hoặc chồng tỏ ra khó chịu, không muốn ngồi cùng hoặc trách móc vì bạn đã nấu món đó thì nên xem lại tình cảm anh ta dành cho bạn

Dù bạn nấu thứ gì cũng ăn một cách ngon lành

Người ta nói thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi, nhưng trên thực tế chẳng ai thương lại đánh đập hay chửi mắng. Đương nhiên trừ bố mẹ với con cái, hoặc những chuyện quá lớn lao.

Trong 1 bữa cơm, bạn đã bỏ hết tâm huyết để nấu nên những món ăn ngon nhưng vì tay nghề không được khéo léo nên có thể món canh bị mặn, món bánh bị cháy. Nhưng nếu là người hiểu cho bạn, họ sẽ an ủi, động viên bạn bằng cách ăn uống thật ngon miệng để bạn không buồn lòng.

Cuộc sống của 2 người có hạnh phúc hay không thể hiện ngay trên bữa cơm có vui vẻ, ngon miệng hay không - Ảnh Internet

Hoặc cũng có thể, vì là người mình thực sự yêu nên làm bất cứ món gì cũng thấy rất ngon. Chỉ có những người không thật lòng với bạn thì mới luôn chê bai, trách móc bạn mà thôi.

Luôn muốn về nhà ăn cơm cùng bạn

Dù có bao nhiêu mối quan hệ ngoài xã hội, nhưng bạn lúc nào cũng là ưu tiên số 1 để ăn cơm cùng, thì đó chính là người đàn ông yêu bạn hơn chính bản thân anh ta. Một người luôn sợ bạn gái/ vợ phải ăn cơm 1 mình buồn tủi nên sẵn sàng bỏ những cuộc hẹn không cần thiết về ăn cơm cùng, đó là người đàn ông mà chị em nào cũng cần trong cuộc đời.

Cuộc sống của 2 người có hạnh phúc hay không thể hiện ngay trên bữa cơm có vui vẻ, ngon miệng hay không.

Không bao giờ nổi giận trong bữa ăn

Đôi khi không cần phải là những món cao lương mĩ vị, chỉ cần ngồi cùng người mình thương thì có thể ăn ngon lành - Ảnh Internet

“Trời đánh còn tránh miếng ăn”, đó là câu nói mà ông bà ta đúc kết từ ngàn đời xưa. Một người luôn cáu kỉnh, khó chịu trong bữa cơm sẽ khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi, nuốt không trôi. Bữa ăn vô cùng quan trọng, phải có tinh thần vui vẻ thì người ta mới ăn được nhiều.

Đôi khi không cần phải là những món cao lương mĩ vị, chỉ cần ngồi cùng người mình thương thì có thể ăn ngon lành.