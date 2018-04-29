Trong lòng chồng, bạn đứng thứ mấy?

Ngoài bạn ra, anh ấy còn nhiều mối quan tâm khác, vì thế nhiều người mãi mãi không biết được mình quan trọng thế nào với chồng. Vậy, hãy cùng đọc những điểm này để kiểm tra xem trong lòng chồng, bạn có vị trí thế nào nhé.

Nếu rảnh rỗi, chồng sẽ giúp đỡ vợ nấu nướng, giặt giũ. Thậm chí, ngay cả việc mua băng vệ sinh cho vợ cũng không ngại thì đó mới đúng là người chồng thương vợ nhất.

Đôi khi, những ông chồng thường nghĩ rằng trong gia đình, người phụ nữ là người phải đi chăm sóc những người khác và hy sinh. Thế nhưng, nếu thực sự chồng coi bạn là người quan trọng nhất thì anh ta sẽ can tâm tình nguyện chăm sóc vợ.

Giao toàn bộ tài chính cho vợ

Chồng bạn có thành thật trong chuyện tiền nong không? Nếu anh ta coi bạn là nhất thì bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì thì anh ấy sẽ giao toàn bộ tiền bạc cho vợ mà không cần suy nghĩ.

Ngược lại, nếu chồng có những biểu hiện gian dối , có những khoản quỹ đen và không trung thực khi “khai báo” tiền lương thì anh có những bí mật muốn giấu vợ và đương nhiên điều đó sẽ gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình bạn.

Người đàn ông nếu đặt hết tiền vào tay vợ nghĩa là anh ta sẽ không có cơ hội ra ngoài làm những điều lăng nhăng - Ảnh: Internet

Người đàn ông nếu đặt hết tiền vào tay vợ nghĩa là anh ta sẽ không có cơ hội ra ngoài làm những điều lăng nhăng. Vì thế, nếu bạn đang sở hữu 1 người chồng như vậy, hãy tự hào rằng anh ấy đã coi vợ là số 1 rồi.

Thường xuyên thăm hỏi bố mẹ vợ

Đàn ông ít người để ý tới vấn đề này. Nhưng nếu thực sự yêu thương vợ, chồng sẽ luôn phải biết ơn những người đã sinh thành ra vợ. Vì nhờ có họ mà mới có vợ ngày hôm nay. Bởi thế, là 1 người chồng tốt, đàn ông không thể bỏ qua việc quan tâm tới bố mẹ vợ 1 cách chu đáo.

Thường xuyên thăm hỏi bố mẹ, gia đình vợ là cách để chồng nói rằng anh vẫn đặt rất nhiều sự quan tâm vào người vợ và những người quan trọng với em.

Từ chối những cuộc hẹn để về ăn cơm cùng vợ

Chồng bạn biết từ chối khéo để về nhà ăn cơm cùng vợ - Ảnh Internet

Giữa những mối quan hệ, người chồng cần cân bằng chúng và nếu khi cùng đặt lên bàn cân, anh không chọn bạn bè mà chọn vợ, thì đó mới là người chồng sáng suốt. Bởi vì bạn bè không phải bên ta cả đời, chỉ có vợ là người hy sinh, chăm lo cho ta nhiều nhất mà thôi.

Trong 1 cuộc nhậu với bạn, nếu chồng bạn biết từ chối khéo để về nhà ăn cơm cùng vợ, thì bạn nên giữ chặt lấy anh ấy. Đương nhiên không phải từ bỏ hết các mối quan hệ khác, nhưng những tình huống không quan trọng, chồng tốt là người luôn luôn chọn trở về với vợ.

Luôn tạo bất ngờ cho em vào những ngày quan trọng

Nếu vợ luôn ở trong tâm trí chồng và chiếm vị trí số 1 thì đương nhiên anh không thể quên được những ngày sinh nhật, kỷ niệm, lễ tết để tạo niềm vui bất ngờ cho vợ.

Chỉ có người chồng tâm lý, yêu chiều vợ hết mực mới làm được điều đó.

Nếu anh chồng bạn có những hành động trên đây, nghĩa là bạn đứng số 1 trong lòng anh ấy rồi!