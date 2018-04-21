Có thể bạn thường xuyên được chàng nắm tay, thường xuyên được cầm lấy bàn tay khô ráp của chàng. Hành động nắm chặt tay chàng hay xoa xoa lòng bàn tay thô ráp của chàng sẽ khiến cho chàng thấy bạn vô cùng gần gũi đối với mình.

Không phải chỉ phụ nữ mới muốn được nắm tay. Đôi khi các nàng nên chủ động một chút. Hãy thử bất ngờ nắm lấy tay chàng và chàng sẽ bất giác mà mỉm cười với bạn.

Không phải chỉ phụ nữ thích được ôm. Nàng lúc nào cũng muốn được chàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé của mình vào lòng chàng. Nhưng thử đứng ở vị trí chàng mà xem. Đôi khi chàng cũng rất muốn nhận được một cái ôm từ người yêu của mình.

Tận dụng tốt một cơ hội khi cả hai đang hẹn hò rồi ôm bạn trai từ phía sau. Chắc chắn anh ấy sẽ vội nắm lấy hai bàn tay của bạn đang ở trước mình không nỡ bỏ ra. Hoặc chủ động sà vào lòng chàng khi anh ấy không để ý và nghe thử nhịp tim anh ấy. Lúc đó bạn sẽ biết trái tim anh ấy đang rung rinh vì bạn đến thế nào.

3. Má

Con gái thường thích được ôm má, được cưng nựng. Còn con trai cũng có thể hơi khác một chút, anh ấy cũng thích được bạn vuốt ve má. Má anh ấy sẽ chẳng mịn màng đâu. Nhưng bạn sẽ thấy anh ấy đang lim dim mắt nhìn về phía bạn hoặc giữ lấy hai tay bạn đang trên má của mình.

Còn con trai cũng có thể hơi khác một chút, anh ấy cũng thích được bạn vuốt ve má - Ảnh: Internet

Hành động ấy không chỉ thể hiện sự thân thiết mà còn thể hiện rằng bạn rất yêu anh ấy nữa.

4. Tóc

Đừng nghĩ con gái mới cần được vuốt ve tóc. Trừ khi chàng vuốt keo thì chàng cũng muốn được bạn đưa tay lên vuốt ve những ngọt tóc ngắn ngắn của chàng. Chàng sẽ cảm thấy vô cùng thích thú với cách bạn đùa nghịch tóc của chàng.

5. Môi

Bờ môi, nơi mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được chàng trai của mình trao một nụ hôn ngọt ngào. Con gái chăm chút môi bao nhiêu thì con trai lại để ý rằng bạn gái mình muốn được mình hôn thế nào.

Hãy biết cách chủ động tự tin tiến về phía chàng kiếng đôi chân lên lén trao cho chàng một nụ hôn trộm ngọt ngào - Ảnh: Internet

Hãy biết cách chủ động tự tin tiến về phía chàng và kiễng đôi chân lên lén trao cho chàng một nụ hôn trộm ngọt ngào. Chắc chắn chàng sẽ đáp lại một cách cuồng nhiệt hơn thế và điều đó sẽ không khiến bạn thất vọng đâu.

6. Tai

Chàng thường xuyên thì thầm vào tai bạn những điều ngọt ngào. Người ta thường nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Nhưng đã là điều ngọt ngào thì ai cũng muốn được nhận. Chàng cũng muốn được bạn thủ thỉ những lời có cánh.

Khi chàng đang vô cùng bận rộn, hay đang ngồi trên ghế để xem một chương trình mà chàng thích, hãy ôm chàng từ phía sau rồi thủ thỉ với chàng rằng: “Em yêu anh”. Hoặc một hành động cắn nhẹ vào dái tai của chàng sẽ khiến chàng đứng ngồi không yên trước bạn.