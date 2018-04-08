Lấy phải người đàn ông dối trá, vô tâm, vợ cần làm gì?

Phụ nữ khi sinh ra đã là phái yếu, cần được che chở, bao dung, bảo vệ. Yêu và cưới đôi khi cũng là những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Cưới rồi chính là khi tất thảy những nồng nhiệt thời tuổi trẻ đều được thay bằng nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Dần dần, người đàn ông bên cạnh bạn bỗng trở nên sắt đá, vô tâm thậm chí dối trá với bạn. Bỏ thì thương, vương thì tội, trong lúc này phụ nữ cần phải làm gì đây?

Những mâu thuẫn trong hôn nhân hầu hết sẽ xảy ra khi vợ chồng không còn tiếng nói chung nữa. Chuyện nhỏ như kiến cũng có thể bùng nổ như một ngọn núi lửa khi hai người chẳng hiểu ý nhau. Bởi vậy, bạn hãy dành thời gian để nói chuyện với chồng mình. Anh ấy sẽ chia sẻ tâm tư, những trăn trở trong lòng, từ đó bạn sẽ hiểu tại sao bỗng nhiên thái độ anh ấy lại thay đổi như thế?

Có nhiều ông chồng chán hôn nhân đến nỗi…không muốn về nhà. Luôn mượn hết lí do này tới lí do kia để ra ngoài. Có thể ngay lúc này, bạn không thể giữ anh ấy, nhưng con cái thì lại có thể. Họ có thể động lòng vì sự lí lắc ngây thơ, vì câu “bố ơi, hãy ở nhà” của con. Và đây sẽ là cơ hội để cả gia đình bạn nhìn lại, hàn gắn và vun vén cho những ngày sau.

2. Giải quyết nguyên nhân

Nếu chồng bạn thay đổi chỉ vì những stress bên ngoài, bạn hoàn toàn có thể thông cảm và song hành khắc phục cùng anh ấy. Bởi trong cuộc đời không ai là không có lúc phạm sai lầm cả, quan trọng là vợ chồng bạn có thể sẻ chia và vượt qua hay không mà thôi.

Còn nếu trong lòng anh ta đã không còn gia đình nữa, buông bỏ cũng là điều bạn nên quyết đoán, dù rất khó khăn. - Ảnh: Internet

Thế nhưng, nếu anh ta luôn mượn lí do để vắng nhà vì…đã có người phụ nữ khác thì bạn lên giải quyết triệt để vấn đề này. Không ai dám mạnh miệng rằng mình sẽ liyhôn ngay lập tức khi phát hiện chồng có người khác bởi còn con cái, còn nhiều sợi dây ràng buộc giữa bạn và anh ta. Bởi vậy, nếu cuộc chơi kia chỉ là thoáng qua, bạn có thể cho anh ta thời gian sửa chữa và tha thứ. Còn nếu trong lòng anh ta đã không còn gia đình nữa, buông bỏ cũng là điều bạn nên quyết đoán, dù rất khó khăn.

3. Vượt qua sự trống trải tâm lí

Những nỗi buồn do người đàn ông mang lại, bạn hoàn toàn có thể khỏa lấp phần nào bởi chính bản thân mình. Hãy thay đổi trước hết là tâm hồn, yêu đời và tươi mới hơn để anh ta cảm thấy giật mình khi nhìn lại bạn. Cuộc sống không chỉ có đàn ông mới có thể vui, bạn có thể học một khóa nấu ăn mới, học cắm những lọ hoa trông nghệ thuật hơn, đưa con đi chơi mỗi cuối tuần dù có thể, chồng bạn không có mặt. Đứa trẻ sẽ thật buồn nếu như bị thiếu sót tuổi thơ chỉ vì căng thẳng của bố mẹ chúng. Bởi vậy, trở nên bận rộn cũng là một cách giúp bạn khỏa lấp sự vô tâm của người chồng.

Bởi vậy, trở nên bận rộn cũng là một cách giúp bạn khỏa lấp sự vô tâm của người chồng - Ảnh: Internet

Không ai muốn khuyên một người từ bỏ gia đình của họ. Nhưng nếu sau khi bạn đã đối thoại, đã cố gắng thay đổi mà trái tim chồng bạn vẫn hướng về nơi khác, thì giải thoát cho nhau chính là lựa chọn đúng đắn để bạn không bị cầm tù trong chính căn nhà của mình. Và hãy nhớ không đứa trẻ nào muốn chứng kiến ba mẹ luôn cãi vã không hạnh phúc. Hãy tỉnh táo và lựa chọn con đường đúng đắn cho bản thân.