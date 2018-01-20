3 bí mật làm nên sức quyến rũ của một người phụ nữ

Quả thật, điều làm nên sức quyến rũ của một người phụ nữ chính là những bí mật. Nó khiến cho cánh mày râu luôn hiếu kì và muốn được khám phá một cách trọn vẹn nhất.

Trong cuộc sống, tình cảm là thứ không thể thiếu và đôi khi phái mạnh còn hứng thú trong chuyện tình yêu hơn cả phụ nữ . Trong tình yêu, họ luôn muốn được thỏa mãn khát khao chinh phục những điều bí mật mà chỉ họ mới được biết. 1. Phụ nữ thích nhìn vào đâu trên cơ thể người đàn ông?

Ngũ quan, vóc dáng hay bờ vai vững chắc là điều mà phụ nữ thích nhất? Chiêm ngưỡng, ngắm nhìn là một chuyện còn cảm thấy thích thú lại là một chuyện khác. Khi được hỏi câu hỏi này, chắc chắn nhiều người phụ nữ sẽ không trả lời thật lòng. Cũng không thể quy chụp một bộ phận của người đàn ông khiến tất cả người phụ nữ đều hứng thú. Đó là phiến diện bởi mỗi người lại có điểm nhìn khác nhau. Cố tỏ ra là hoàn hảo trong mắt nàng đã là điều khó khăn nhưng tìm được điểm có thể kích thích nàng thì lại càng khó nhiều hơn nữa. Chính vì thế, đây là bí mật của phụ nữ mà bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn dành cả đời để tìm hiểu nhưng không tài nào có thể thấu hết. Và với bản tính của đàn ông, càng khó chinh phục họ lại càng muốn tìm hiểu.

Điểm nhìn mà phụ nữ thích nhất ở đàn ông là điều rất khó tìm hiểu - Ảnh: Internet 2. Lần đầu thân mật là khi nào? Khi thân mật là lúc sự thấu hiểu đối với người khác phái đã triệt để. Những hành động đó không thể hiện được khả năng gì nhưng cũng ít nhiều cho thấy được mức độ từng trải của một người phụ nữ. Không nói ra nhưng đàn ông luôn tò mò về điều đó. Không bàn đến quan niệm cởi mở hay bảo thủ ở đây, đơn giản chỉ là “lần đầu tiên” của người phụ nữ luôn là một bức tranh tuyệt mỹ trong mắt người đàn ông. Và để họ khám phá được điều ấy bạn sẽ càng trở nên quyến rũ hơn trong mắt chàng. 3. Sức hấp dẫn tình dục là thứ trừu tượng nhất trong bí mật của phụ nữ Sức hấp dẫn sex đôi khi còn tuyệt hơn cả một khuôn mặt đẹp - Ảnh: Internet Đôi khi, khuôn mặt đẹp còn không tuyệt bằng sức hấp dẫn về tình dục. Ấn tượng trực quan ban đầu là vẻ bề ngoài và có thể can thiệp bằng thẩm mĩ để trở nên đẹp hơn nhưng cảm giác chân thực thì không còn nữa. Bên cạnh đó, cái gì nhìn một cách rõ ràng lâu dần sẽ mất đi sức hút và hứng thú. Trong khi đó, sức hấp dẫn từ tình dục lại là thứ trừu tượng nhất trong bí mật của phụ nữ mà không phải cứ nhìn bằng mắt thường là đoán định được. Sức hấp dẫn tình dục ở đây bao gồm sự lôi cuốn từ mùi hương cơ thể, những va chạm nhỏ và cả những cuộc ân ái. Có lẽ vì thế mà cánh đàn ông luôn bị thu hút và cám dỗ.

Những lời khuyên cứ tưởng là hữu ích trong tình yêu nhưng sự thật thì…. Có những lời khuyên cứ tưởng là hữu ích trong tình yêu nhưng sự thật thì lại rất vô bổ!

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